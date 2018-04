Vypořádací centrum

Konečně se rozhýbal trh s nemovitostmi, jásají odborníci. Co to znamená pro člověka, který má v úmyslu si dům, byt či...

Které investice se opravdu vyplatí?

Víte, co se za rok stalo se 100 000 korunami vloženými do banky, do podílových fondů či nechaných doma v šuplíku? Mnoho...