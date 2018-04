Výpověď přehledně: Jak ji napsat a podat, abyste neměli problémy

Zákoník práce jde více „na ruku“ zaměstnancům. Výpověď mohou podat kdykoliv, z jakýchkoliv důvodů i bez udání důvodu. „Naopak zaměstnavatel může dát výpověď pracovníkovi jen z důvodů, které uvádí zákon,“ říká Ondřej Preuss z webu dostupnyadvokat.cz.

Jakým způsobem lze výpověď podat?

Výpověď je vždy nutné podat písemně s vlastnoručním podpisem. Nejlepší je ji podat zaměstnavateli osobně a nechat si potvrdit kopii. Pokud se posílá poštou, vždy doporučeně!

Jaké náležitosti musí výpověď splňovat?

Výpověď musí být písemná s vlastnoručním podpisem, musí z ní být jasné, kdo ji dává, komu a kdy. Důvod zaměstnanec uvádět nemusí, naopak zaměstnavatel ho musí jasně vymezit a obhájit si ho.

Jak dlouho trvá výpovědní lhůta, tedy kdy podat výpověď, když už mám domluvené nové místo?

Výpovědní doba je většinou dvouměsíční, ale v pracovní smlouvě může být sjednána i delší. Začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Pokud tedy dáte výpověď například 30. dubna, tak skončí výpovědní doba 30. června. Pokud by byla doručena o den později, skončí až 31. července. Určité výjimky pak může způsobit například nemoc zaměstnance.

Výhoda dohody „Vždy je možné se dohodnout na jakémkoliv dni ukončení pracovního poměru, tedy i ze dne na den. To však předpokládá souhlas obou stran,“ říká právník Ondřej Preuss.

Potřebuji z práce odejít dřív než za dva měsíce, jaké mám možnosti? A co když bez svolení šéfa přestanu do práce v době běžící výpovědi chodit?

Vždy je možné se dohodnout na jakémkoliv dni ukončení pracovního poměru, tedy i ze dne na den. To však předpokládá souhlas obou stran. Jinak by měl zaměstnanec výpovědní dobu dodržet. Měl by tedy výpověď dát včas a to i tehdy, když ho třeba zaměstnavatel od toho zrazuje a nabízí jednání o lepších podmínkách. Výpověď je totiž vždy možné dohodou zrušit, takže se tím zaměstnanec o nic nepřipravuje

Pokud by zaměstnanec odešel bez svolení zaměstnavatele dříve, vystavuje se riziku, že po něm zaměstnavatel bude požadovat náhradu škody (například nedokončený projekt se výpovědí dotyčného prodražil o náklady na externisty, nebo kvůli odchodu zaměstnance stála výrobní linka). Zaměstnavatel by to však musel velmi dobře prokázat.

Jaké dokumenty ze zaměstnání, které opouštím, potřebuji?

Zaměstnanec si může požádat o pracovní posudek, výstupní list (potvrzení o vyrovnání závazků), potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) a potvrzení o zdanitelných příjmech.

Jak je to s konkurenční doložkou?

Konkurenční doložka je vlastně dohoda, že zaměstnanec nejdéle rok po skončení pracovního poměru nebude vykonávat výdělečnou činnost, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, nebo která by měla vůči zaměstnavateli soutěžní povahu. Za to však musí být sjednáno i peněžité vyrovnání, které zaměstnavatel hradí zaměstnanci po celou dobu „nekonkurence“.

Ukončení pracovního poměru rychle a přehledně

1. Dohodou obou stran - musí být písemná a jde o nejčastější způsob ukončení pracovního poměru.

2. Výpovědí zaměstnance - zaměstnanec nemusí, ale může, výpověď zdůvodňovat, za to ji musí napsat písemně a podepsat a předat zaměstnavateli.

3. Výpovědí od zaměstnavatele - ten ji může podat pouze z následujících důvodů:

Organizační změny (zrušení zaměstnavatele nebo části, přemístění zaměstnavatele, nadbytečnost zaměstnance kvůli zrušení či změně). V takovém případě náleží zaměstnanci odstupné.

Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance (ta vznikla pracovním poměrem, nebo jde o dlouhodobou zdravotní nezpůsobilost z jiných důvodů). V určitém případě náleží zaměstnanci nárok na odstupné.

Nesplnění požadavků pro výkon práce - zaměstnanec podává neuspokojivé pracovní výsledky. Zaměstnavatel ovšem v takovém případě musí 12 měsíců před výpovědí vyzvat pracovníka k odstranění nedostatků.

Porušování povinností zaměstnance - a to za zvlášť hrubé porušení, za závažné porušení nebo za soustavné méně závažné porušení povinností. V posledním uvedeném případě musí zaměstnavatel 6 měsíců před podáním výpovědi zaměstnance upozornit na možnost výpovědi a vyzvat ho, aby se vyvaroval dalšího porušování povinností.

Okamžité zrušení - krajní případ, kdy zaměstnanec porušil povinnosti zvlášť hrubým způsobem, případně byl odsouzen za trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok. Pracovní smlouva může být zrušena i ve výpovědní lhůtě.

Výpověď nemůže až na výjimky dostat těhotná zaměstnankyně, žena na mateřské dovolené nebo zaměstnanec na rodičovské dovolené.

Pokud se zaměstnanec domnívá, že je výpověď neplatná, je třeba se obrátit na právníky. Oznámí svůj nesouhlas zaměstnavateli, sdělí, že trvá na dalším zaměstnávání, a následně podá žalobu k soudu ve lhůtě dvou měsíců od doby, kdy měl pracovní poměr skončit.