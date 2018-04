Výpověď nalezená v popelnici

K. Holáňová, Prostějov



Předpokládám, že návrh výpovědi z pracovního poměru pro vás byl skutečně vypracován vaším zaměstnavatelem. Pokud se dostal do nepovolaných rukou, stalo se tak pravděpodobně v důsledku porušení pracovní kázně někým ze zaměstnanců. Jestliže by mu to zaměstnavatel dokázal, mohl by jej postihnout. Je otázka, zda by se takový zaměstnanec nedopustil i trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji. Toho se dopustí mimo jiné i ten, kdo osobní údaje jiné osoby, které získal v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, někomu sdělí nebo zpřístupní, byť i z nedbalosti.

Pokud váš známý použil návrh vaší výpovědi z pracovního poměru při jednání se státním orgánem, nelze jej za toto s výjimkou shora uvedeného trestného činu postihnout. Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Písemnosti osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. Návrh výpovědi z pracovního poměru však nelze považovat za písemnost osobní povahy, a to tím spíše, že ve vašem případě byl použit při úředním jednání. V případě, že by návrh výpovědi obsahoval nepravdivá tvrzení, která by mohla snížit vaši vážnost na veřejnosti a váš známý o tom věděl, mohlo by být jeho jednání posouzeno jako trestný čin pomluvy.