Výpověď: pád může být měkký

Propouštění obvykle stresuje obě strany -zaměstnance přicházející o práci, ale i manažery, kteří jim to mají oznámit a vycházet s nimi ještě během výpovědní doby. Situaci má všem usnadnit outplacement

Jde o způsob, jak manažery i pracovníky na těžké chvíle připravit, většinou pod vedením psychologa či personalisty. „O outplacement mají zájem nejčastěji velké firmy, které propouštějí více lidí,“ říká personální psycholožka Hana Kyrianová, jež se touto metodou dlouhodobě zabývá. Největší význam má outplacement při hromadném propouštění, kdy rozhodnutí managementu dopadá na desítky, či dokonce stovky lidí.

Poradenství pro zaměstnance i manažery

V první fázi doporučí přivolaný konzultant firmě vhodný postup a zpravidla proškolí manažery, aby uměli vybraným pracovníkům sdělit, že ve firmě končí. Poradí jim, jak formulovat výpověď, vysvětlit zaměstnancům, proč společnost opouštějí právě oni, i jakým způsobem je firma podpoří dál.

Druhou a hlavní součástí outplacementu je péče o odcházející pracovníky. Zaměstnanci dostávají informace o možnostech dalšího uplatnění a o situaci na trhu práce. K tomu se připojuje psychologická podpora, která má povzbudit jejich sebevědomí při hledání nového místa.

Seminář a osobní schůzka

Poradenství probíhá formou hromadných seminářů i individuálních konzultací. Semináře nebývají tak efektivní jako osobní schůzka se zaměstnancem. „Dobrý outplacement je poskytován individuálně a řeší konkrétní problém daného zaměstnance. Po semináři by tedy měla následovat péče o jednotlivce,“ zdůrazňuje Luboš Jírovský z poradenské společnosti HR Consulting.

Kromě toho, že konzultant pracovníka vyslechne a dodá mu pocit, že firmu zajímá jeho další osud, by se měla osobní schůzka zaměřit na praktické rady, jak dál postupovat. „Se zaměstnancem lze probrat jeho životopis, poradit mu, jak hledat v inzerci či obstát u pohovoru,“ vypočítává Hana Kyrianová. Ze své zkušenosti doporučuje hovořit i o načasování dalších kroků.

„Někteří lidé mají představu, že si najdou práci za pár týdnů. Může se to podařit, ale někdy je to podstatně delší doba a je nutné se na to připravit,“ připomíná psycholožka. Pracovníka je třeba upozornit i na možnost, že bude nějakou dobu nezaměstnaný. Poradit mu, kdy a jak se registrovat na úřadu práce nebo jak dlouho bude pobírat podporu.

Najme-li si firma na outplacement poradenskou společnost, která působí zároveň jako pracovní agentura, lze poradenství propojit s přímou nabídkou volných míst. „Pokud máme v databázi vhodnou pozici, propuštěnému pracovníkovi ji nabídneme. Jinak zůstává tři měsíce v naší evidenci a zjišťujeme, zda by pro něj nebylo uplatnění u typově vhodné firmy,“ popisuje Kristina Stiefelová, jednatelka personální agentury Axial.

Outplacement zajišťovaný najatou poradenskou firmou hradí vždy zaměstnavatel. Cena se různí podle počtu propouštěných lidí a rozsahu poskytovaných služeb. Pohybuje se v řádu tisíců až desetitisíců korun na jednoho zaměstnance.

Firma si hlídá pověst

Jaký zájem mají zaměstnavatelé na tom, aby se jejich zaměstnancům odcházelo z práce pohodlněji? Zdá se, že outplacement je poslední dobou „v kurzu“ a některé společnosti si jím zlepšují image. Zejména u velkých firem, které v rámci organizačních změn propouštějí větší množství lidí, však nejde jen o laciný marketingový trik, ale o snahu udržet si celkově dobrou pověst. Špatné zacházení se zaměstnanci firmě uškodí navenek.

Pracovník, který má dojem, že se k němu společnost nezachovala férově, také může ze vzdoru pomáhat konkurenci, u které by rád nastoupil; například vynášet citlivé informace. Během výpovědní doby výrazně zvolní pracovní tempo, nebo bude dokonce záměrně ničit výsledky své předchozí činnosti či práce ostatních.

„Pokud zaměstnanec opouští svou pozici například z důvodu jejího zrušení, snažíme se mu zajistit prostřednictvím společností, na které je daná činnost převáděna, odpovídající pozici. A to tak, aby šlo z jeho pohledu jen o kosmetickou změnu, ale zásadní podmínky jako plat či náplň práce zůstaly stejné,“ říká mluvčí společnosti Vodafone Jakub Hrabovský. Tam, kde to nejde, poskytuje firma klasické konzultace o hledání nové práce či doporučuje vhodné rekvalifikační kurzy. „Nabízíme pracovníkům i další výhody, třeba možnost ponechat si služební telefon a využívat zdarma zaměstnanecký tarif po dobu dvou měsíců,“ doplňuje Hrabovský.