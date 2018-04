Jak ukončit zaměstnání. Stáhněte si vzor výpovědi

Pracovní poměr lze ukončit buď jednostranným rozhodnutím, tedy výpovědí, oboustrannou dohodou, okamžitým zrušením, nebo zrušením ve zkušební době. Výpověď bývá nejčastější. Poradíme, jak odchod ze zaměstnání rychle a bezchybně zvládnout.

Podle zákoníku práce může zaměstnanec dát výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Ve výpovědi není tedy nutné specifikovat, proč se zaměstnanec rozhodl ukončit pracovní poměr.

Výpověď je na rozdíl od dohody jednostranným jednáním. Zaměstnanec ji musí podat písemně s vlastnoručním podpisem. „Nedoporučuji spoléhat na pouhé nepotvrzené předání z ruky do ruky. Doručení výpovědi je potřeba prokázat. Nejlepší je tedy výpověď podat osobně a nechat si zároveň u zaměstnavatele potvrdit její kopii podpisem a razítkem, postačí na podatelně. Lze také poslat výpověď doporučeně poštou a podací lístek schovat,“ říká Ondřej Preuss z webu dostupnyadvokat.cz.

Na vlastní text výpovědi není žádný předepsaný formulář, přesto jsme pro vás ve připravili VZOR VÝPOVĚDI, abychom vám usnadnili práci. Z výpovědi musí být jasné, kdo ji dává, komu a kdy. Důvod výpovědi, tedy proč chce odejít, tedy zaměstnanec uvádět nemusí.

Výpovědní doba je určená zákonem či dohodou

Výpovědní doba je zpravidla dvouměsíční. V pracovní smlouvě může být sjednána i delší, nikdy ne kratší. Začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Pokud tedy dáte výpověď například 31.4., tak skončí výpovědní doba 31.6. Pokud by byla doručena o den později, skončí až 31.7. Určité výjimky pak může způsobit nemoc zaměstnance.

Zaměstnanec by měl výpovědní dobu dodržet. Pokud chce jít dříve, měl by tedy výpověď dát včas a to i tehdy, když ho třeba zaměstnavatel od toho zrazuje a nabízí jednání o lepších podmínkách.

„Výpověď je totiž vždy možné dohodou zrušit, takže se tím zaměstnanec o nic nepřipravuje a může jednat dál. Druhou možností je uzavřít dohodu s bližším termínem rozvázání pracovního poměru, ale s tím musí zaměstnavatel souhlasit,“ říká Ondřej Preuss.

Pokud by zaměstnanec odešel bez svolení zaměstnavatele dříve, vystavuje se riziku, že po něm zaměstnavatel bude požadovat náhradu škody, která mu odchodem dotyčného vznikla. Ale musel by to velmi dobře prokázat a musel by přesně doložit výši škody. Nemůže ji tedy střelit jen tak od boku. Takovéto žaloby ze strany zaměstnavatelů nejsou časté, protože se vznik škody a její výše obtížně prokazuje.

Pozor na dohodu o zvýšení kvalifikace

Pozor dávejte na podání výpovědi v případě, kdy byste se svým zaměstnavatelem uzavřeli takzvanou kvalifikační dohodu. To je dohoda, na jejímž základě vám zaměstnavatel umožní zvýšit či prohloubit kvalifikaci a vy se na oplátku zavážete setrvat u něj po určitou dobu v pracovním poměru.

Pokud byste ukončili pracovní poměr bezdůvodně před uplynutím takového závazku, museli byste uhradit zaměstnavateli náklady spojené se zvýšením kvalifikace, které vynaložil. Bližší podrobnosti najdete v § 234 zákoníku práce.