Pokud jste dostala výpověď pro nadbytečnost podle § 46 odstavec 1. písmene c/ zákoníku práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout vám odstupné ve výši nejméně dvou měsíčních průměrných výdělků.

Pokud jde o váš dotaz, zda je jeho povinností zaměstnávat zdravotní sestru, pak nikde neexistuje předpis, který by mu to nařizoval - i když to v praxi není obvyklé. Většinou se tak děje u lékařů, kteří pracují na částečný úvazek nebo ordinují pouze několik dnů v týdnu.

Neexistuje ani žádný předpis, který by určoval, po jaké době může zaměstnavatel na volné místo přijmout nového zaměstnance. Pokud by však za čas zaměstnal novou sestru, jednalo by se o vaše záměrné propuštění, aby v budoucnosti mohla být přijata právě ona. Tuto skutečnost však bohužel budete později těžko prokazovat.



Kdybyste si chtěla stěžovat na postup zaměstnavatele, musela byste po přijetí nové zdravotní sestry podat tuto stížnost písemně na kontrolní útvar příslušného úřadu práce, který by pak celou stížnost měl řádně prošetřit.