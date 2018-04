Výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky

Zaměstnanec byl přijat na místo, kde jsou požadovány jazykové znalosti. Při nástupu slíbil, že se jazyk naučí. To se však nestalo. Může mu být dána výpověď podle § 46 odst.1. písm. e) zákoníku práce? Musí být předem vyzván k odstranění tohoto nedostatku, i když má tuto povinnost v popisu práce?Nejde o předpoklad pro výkon práce, který by byl dán závazným právním předpisem. Proto, i když se zaměstnanec zavázal, že si doplní jazykové znalosti, a tento požadavek byl také zdůrazněn v popisu práce, je povinností zaměstnavatele písemně ho upozornit na neplnění požadovaných jazykových znalostí a z toho vyplývající nedostatky v práci. Zaměstnavatel by měl současně s písemným upozorněním stanovit lhůtu k odstranění tohoto nedostatku. Jestliže zaměstnanec neprokáže, že se v jazyku zdokonaluje (například docházkou do jazykových kursů), nebo když i přes návštěvu kursů jsou jeho znalosti tak malé, že neodpovídají požadavkům, pak neplní povinnost, k níž se zavázal, a zaměstnavatel mu může dát výpověď třeba již následující měsíc po upozornění.