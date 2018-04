Soud mu zamítl ukončit stavební spoření pro dítě. Co teď?

„Když se narodila dcera, sjednal jsem jí stavební spoření. Chtěl jsem jeho prostřednictvím našetřit na rekonstrukci pokojíku v našem rodinném domě, aby se vstupem do školy měla své vlastní zázemí. Smlouvě i dceři bylo už víc než šest let, šel jsem tedy do spořitelny s tím, že peníze vyzvednu a pokojík zařídím. Neměl jsem v úmyslu dceru zadlužit, protože naspořená částka byla dostačující,“ píše čtenář.

Aby mohl peníze vybrat a investovat do jejího pokojíku, musel požádat o souhlas opatrovnický soud. „Byl jsem nemile překvapen, když soudce rozhodl, že smlouvu nelze vypovědět a úmysl uskutečnit, protože bych rekonstrukcí pokojíku zhodnotil svůj majetek, tedy svou nemovitost. Nevím, jak postupovat dál. Dceři bude sedm a teoreticky bude mít peníze na smlouvě blokované do plnoletosti,“ ptá se bezradný otec.

Obrátili jsme se s dotazem nejprve na stavební spořitelny (nejen na tu, u které čtenář spořil). Dostali jsme několik víceméně shodných vyjádření: S novým občanským zákoníkem vyvstala stavebním spořitelnám povinnost žádat rozsudek opatrovnického soudu vždy, když rodiče končí smlouvu o stavebním spoření pro dítě. Do té doby se to dělalo, jen když si klient bral úvěr, ve kterém figurovala i dětská smlouva a hrozilo nebezpečí, že potomka nepřiměřeně zadluží.

Jak jsme zjistili, pokud jde o soudní rozhodnutí, je to velmi individuální. Klient se s žádostí musí obrátit na místně příslušný soud a ten bude rozhodovat podle konkrétní situace. Nedá se předjímat, že by všechny soudy a soudci rozhodovali stejně. Hodně záleží i na zdůvodnění požadavku, které rodič u žádosti uvede.

Mnohé spořitelny naznačily (ale celkem pochopitelně nechtějí být v tomto duchu citovány), že pokud jde o využití peněz po vázací době šesti let a bez úmyslu zapojit potomka do úvěru, bylo by lepší neuvádět jako důvod vylepšování „svého“ domu, ale třeba to, že dítěti peníze uložíte za výhodnějších podmínek a zavedete mu třeba i nové stavební spoření.