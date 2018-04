Výpověď v práci si dobře rozmyslete, jinak se připravte na nižší podporu

Na nová pravidla se musí připravit nezaměstnaní i lidé, kteří uvažují o výpovědi. Změny se dotknou také nemocných, kteří budou státem placeni až od 22. dne nemoci.

Získat odstupné a zároveň brát peníze od státu už nepůjde

Když jste v roce 2010 dostali výpověď a s ní i odstupné nebo odchodné, případně odbytné, mohli jste pobírat zároveň i podporu v nezaměstnanosti, pokud jste se tedy přihlásili na úřad práce. To už letos nebude možné. Podpora se začne vyplácet až poté, co doběhne výplata odstupného.

Odstupné podle odpracovaných let

Výše odstupného bude záviset na tom, jak dlouho jste ve firmě pracovali. Za práci kratší než jeden rok dostanete měsíční odstupné. Pokud budete u firmy zaměstnáni dva roky, bude vám náležet dvouměsíční odstupné, při délce práce nad dva roky pak tříměsíční odstupné.

Odcházíte z práce sami - budete mít nižší podporu

Pokud dáte výpověď sami, a to bez vážných důvodů, které vyjmenovává zákoník práce (například péče o dítě nebo zdravotní problémy), dostanete nižší podporu v nezaměstnanosti. A to jen 45 procent dosavadního průměrného měsíčního čistého výdělku.

"Lidé přijdou o dost peněz. Pokud totiž výpověď nepodají sami, ale dostanou ji, mají nárok na 60 procent mzdy v prvních dvou měsících, na 50 procent v dalších dvou a až od pátého měsíce pobírají 45 procent mzdy. Ti, kdo sami podají výpověď, dostanou 45 procent mzdy rovnou od prvního měsíce, kdy budou bez práce," vysvětluje advokátka Lucie Drahovzalová z právní kanceláře bvp Braun Partners.

Minulý rok byla podpora první dva měsíce 65 procent, další dva měsíce 50 procent a po zbytek pobírání byla 45 procent. Maximálně mohl nezaměstnaný pobírat až 13 280 korun.

Závažné důvody spočívající v: 1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,

2. nezbytné osobní péči o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě ve věku do 18 let,

3. nezbytné osobní péči o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu nebo částečně bezmocnou fyzickou osobu starší 80 let, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,

4. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,

5. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,

6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání, nebo

7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, které uchazeč o zaměstnání doloží a prokáže Zdroj: Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Berete-li podporu, nesmíte si přivydělávat

Uchazeči o práci, kteří pobírají podporu v nezaměstnanosti, také nově ztrácejí možnost přivydělat si. Doposud mohli ke státním penězům vydělávat částku do výše poloviny minimální mzdy, tedy čtyři tisíce korun. Od ledna platí - kdo si přivydělá, nedostane podporu.

Délka pobírání podpory se nemění. Pokud je vám do 50 let, dostanete podporu v nezaměstnanosti pět měsíců, ve věku od 50 do 55 let, můžete podporu pobírat osm měsíců a nad 55 let 11 měsíců.

Překlenovací příspěvek pro začínající podnikatele

Lidé, kteří se rozhodnou řešit svou nezaměstnanost podnikáním, dostanou takzvaný překlenovací příspěvek. Úřad práce bude tuto novinku vyplácet nejdéle pět měsíců. Výše nového příspěvku by se měla odvíjet od průměrné měsíční mzdy za první tři čtvrtletí předchozího roku. Podnikatel by si tak odhadem mohl přijít až na 30 tisíc korun (např. v roce 2009 to bylo 22 896 korun).

Abyste příspěvek získali, musíte být vedeni jako nezaměstnaní na úřadu práce alespoň pět měsíců a pak podnikat minimálně dva roky, jinak budete muset peníze vrátit.

Dohoda o provedení práce už jen písemně

Zákoník práce nově ukládá povinnost uzavírat dohodu o provedení práce písemně. "Doposud byla písemná forma nutná pouze u dohody o pracovní činnosti. Na dohodě o provedení práce bylo možné se domluvit i ústně. Od ledna to nejde, i na tuto dohodu bude muset být papír, jinak bude neplatná. Obě strany by si na to měly dávat pozor," dodává Lucie Drahovzalová.

Zaměstnanec však může dohodu o provedení práce uzavřít s vícero zaměstnavateli. Pro každého z nich pak může odpracovat až 150 hodin za za kalendářní rok.

Zvyšuje se ochranná lhůta nemocného ve zkušební době

Další nové pravidlo se týká nových pracovníků, kteří onemocní ve zkušební době. Zaměstnavatel nebude moci ve zkušební době vyhodit z práce nemocného zaměstnance během prvních 21 kalendářních dnů jeho nemoci. Do konce loňského roku to bylo jen 14 dní.

Větší volnost v odměňování státních zaměstnanců

Od ledna začala platit také změna v odměňování lidí ve veřejném sektoru. Vláda stanoví okruh zaměstnanců, u nichž bude možné určit platový tarif, nebo se kterými může dokonce sjednat smluvní plat. Znamená to tedy, že bude větší volnost ve stanovování odměn.

Do konce loňského roku platilo, že jste nastoupili pod určitou platovou třídu, na nějaký platový stupeň (záleželo například na délce odpracované doby a dalších faktorech) a odměna byla striktně daná.

Vojákům, policistům a příslušníkům bezpečnostních složek byly tarify sníženy o 10 procent, pedagogům byly vytvořeny dvě nové tabulky, které umožní navýšení mezd.

Současně se zrušily parametry pro stanovení stupnic platových tarifů. Výraznou změnou je i to, že je možné zaměstnávat na určité pozici člověka bez potřebné kvalifikace po neomezeně dlouhou dobu. Dosud to bylo limitováno obdobím čtyř let.

Nemocenská od státu až po 21 dnech nemoci

náhrada mzdy v nemoci "Změna v zákoníku práce v délce poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem ze 14 na 21 dnů bude platit jen přechodně, a to od ledna 2011 do konce roku 2013." Lucie Drahovzalová advokátka, bpv Braun Partners

Procentní sazba nemocenské, zůstává na stejné výši jako v roce 2010, tedy 60 procent z denního vyměřovacího základu. Nemění se ani to, že za první tři pracovní dny dočasné pracovní neschopnosti nedostane zaměstnanec nic.

Nemocenskou vyplácenou státem však kvůli úpravě zákoníku práce dostanete až od 22. dne trvání nemoci či karantény.

Do té doby bude platit náhradu mzdy zaměstnavatel, kterému se doba vyplácení tak protáhne o sedm dní.

Nemocenské pojištění pro podnikatele méně výhodné

Sazba pojistného na sociální zabezpečení činí pro zaměstnavatele 25 procent jejich vyměřovacího základu. Zaměstnavatelé si už také nebudou moci z odváděného pojistného odečíst polovinu z toho, co vyplatili nemocnému pracovníkovi. Bude to možné jen v případě, že se zaměstnavatel s méně než 25 zaměstnanci přihlásí k placení pojistného na nemocenské pojištění se sazbou 3,3 procenta.

Podnikatel, který si dobrovolně platí nemocenské pojištění, aby v případě nemoci nezůstal úplně bez peněz, by měl počítat s tím, že se navyšuje sazba pojistného z původních 1,4 procenta na 2,3 procenta. Minimální výše měsíčního základu pro placení pojistného na nemocenské pojištění zůstává stejná jako byla dosud, tedy čtyři tisíce korun. Minimální pojistné je 92 korun měsíčně, což je oněch 2,3 procenta ze čtyř tisíc korun. Maximálně můžete platit 3 415 korun měsíčně.

Novinky v nemocenském pojištění nejsou pro podnikatele výhodné. Náhradu mzdy v případě nemoci totiž získají až od 22. dne, doposud jim peníze od státu za nemoc přicházely už od 15. dne.

Nově je také nemocenské pojištění provázáno s důchodovým. Pokud se k jeho placení dobrovolně přihlásíte a budete dávat například tisíc korun měsíčně na nemocenskou, odpovídá to vyměřovacímu základu 45 tisíc korun, a tím pádem se vám také navýší záloha na důchodové pojištění i přesto, že nevyděláváte oněch 45 tisíc, ale třeba jen 10 tisíc korun.