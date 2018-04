Vypovědět životní pojištění můžete do dvou měsíců, poradci to ale rádi zamlčí

, aktualizováno

Tím, že si sjednáte životní pojištění, se finančně zavážete na delší dobu. Proto máte ve všech pojišťovnách možnost si to se smlouvou do určitého času rozmyslet. Požádáte-li o službu poradce, může se stát, že vám to zatají.