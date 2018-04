Výprodej fondů začal již před Vánocemi

Včera 20. 12. 2001 povolení získalo 23 fondů spravovaných lucemburskou společností HSBC Global Iinvestment Funds SICAV a 34 fondů spravovaných irskou společností HSBC International Capital Secured Growth Funds plc. Povolení dnes získalo 40 fondů spravovaných ABN AMRO Funds SICAV, 2 fondy naopak povolení nezískaly, 11 fondů MFS FUNDS SICAV, 5 povolení nezískalo, 2 fondy CONSEQ INVEST plc, 61 fondů PARVEST SICAV a 5 fondů World Investment Opportunities Funds SICAV.

Otevření Prvního Privatizačního investiční fondu

Již před delší dobou jsme informovali o otevření největšího českého investičního fondu - Prvního Privatizačního investiční fondu (PIF). Otevření získalo v tomto týdnu konkrétní podobu. Městský soud rozhodl o výmazu fondu z obchodního rejstříku k 31. prosinci 2001. Obchodování s podílovými listy otevřeného podílového fondu 1.IN - PIF by tak mělo začít 24. ledna 2002. Fond s majetkem 6,4 miliardy korun založila v první vlně kuponové privatizace Kapitálová investiční společnost České pojišťovny (nyní ČP Invest). V nynější době samosprávný fond bude po přeměně spravovat První investiční společnost.

IKS Dluhopisový dostane bratra

Komise pro cenné papíry schválila ve správním řízení na žádost Investiční kapitálové společnosti KB,a.s. změnu statutu a názvu původního podílového fondu IKS Plus balancovaného na IKS Plus bondový s účinností od 2. 2. 2002. K nejvýraznějším novinkám patří změna klasifikace fondu, a to ze smíšeného na dluhopisový. Fondu bude navíc umožněno investovat vedle dosavadních instrumentů také do do zahraničních dluhopisů a zahraničních dluhových cenných papírů krytých finančními aktivy, s nimiž se obchoduje na veřejném trhu zemí OECD nebo na jiném zahraničním trhu za předpokladu, že výběr tohoto trhu byl schválen Komisí.

Obchodování podle UNISu

V tomto týdnu se uskutečnily obchody za více než 2 miliardy korun. Zpětné odkupy silně převyšovaly prodeje. Celkově z fondů odplynulo více než 1,1 miliarda korun.