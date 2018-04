Vyřešte pojištění úrazu

"Nechceme zbytečná lákadla v podobě peněz, které bychom mohli použít a pak museli splácet," říká Petra Walterová a podle tónu hlasu se zdá, že doopravdy nelituje toho, že si neužije nákupních orgií. Za půjčené peníze by ji to ani nebavilo.

Walterovi bydlí v domě s Alešovými rodiči, ale hospodaří odděleně. Na společné výdaje, třeba elektřinu nebo uhlí, mají krabičku, kam každý měsíc ukládají peníze, ale jinak jsou nezávislí. Běžně to funguje tak, že Petra vybere ze svého účtu peníze, a když jí dojdou, žijí z toho, co přijde na konto Aleše. Ten má nastavených několik trvalých příkazů, a když potřebuje zaplatit jednorázově třeba telefon, udělá to přes bankomat. Nemají totiž doma internet a v práci takové věci nechce Aleš zařizovat.

Po prozkoumání finančních produktů, které v rodině jsou, hlásí poradkyně Miriam Hanáková: "Aktuálně moc neušetříme. Spíš jde o dobré nastavení a o to, aby, až splatí půjčky, začali Walterovi využívat státní podporu."

Mají účet navíc, kvůli úvěru

V rodině jsou tři účty. Ten jeden navíc je kvůli spotřebitelskému úvěru. Půjčili si u GE Money na auto, ale museli si tam otevřít i nový účet. Každý měsíc na něj pošlou splátku a ta vzápětí odejde na účet úvěrový. Jen za to zaplatí 79 korun.

"Původně jsem chtěl o peníze požádat u své banky, ale tam mě zklamali: pracovník se tvářil, že nám úvěr rádi poskytnou, ale jen když si u nich uzavřeme penzijní připojištění. Připadalo mi to jako vydírání, tak jsem se otočil a šel jinam," vzpomíná Aleš.

Až auto doplatí, mohli by uvažovat jen o jednom rodinném účtu, a levnějším. Vyplatila by se jim mBank. Jednorázové příkazy by zadali přes telefon a vybírat by mohli z bankomatu kterékoli banky. Tři výběry měsíčně jsou zdarma. Při jejich frekvenci plateb by na poplatcích dali jen 60 korun měsíčně, zatímco teď platí 157 korun. Až zařídí internet, měli by účet úplně zdarma.

Pojistky moc neřešili



Walterovi platí napůl s rodiči majetkové pojistky, v tom žádný zádrhel není. Ale pojištění sebe sama nemají ideálně nastavené. Aleš má investiční životní pojištění, platí 600 korun měsíčně. Koupil si ještě důchodové pojištění, a až mu bude 65 let, bude mít nárok na rentu 19 200 korun ročně. Byl to však spíš omyl – na smlouvu měl přispívat zaměstnavatel, což se nakonec nekonalo. Otázkou je, zda ho dále platit – renta nebude moc vysoká. Když však smlouvu vypoví, přijde o dost peněz, které tam už vložil. Východiskem by mohlo být pozastavení smlouvy, to ale záleží na dohodě s pojišťovnou.

Pojistku má ještě malá Adéla. "Nabídli mi ji hned v porodnici a já kývla," vzpomíná Petra. Na pojistku platí 580 korun měsíčně, a až bude dcera plnoletá, měla by na ní mít 100 000 korun. "Aby nepřišla zkrátka Nikola, spoříme jí na stavebním spoření. Ale vím, že tam není pojištěna," doplňuje Petra.

Na úrazové pojištění by se měli Walterovi podle finančního poradce Tomáše Kučery zaměřit. Důležité je, aby měl člověk z čeho žít a případně upravovat bydlení, když úraz zanechá vážné následky. "Tomu nejlépe odpovídají pojistky s progresivní pojistnou částkou. Když se stane maličkost, dostanete odškodné jen symbolické, z pojistné částky 500 000 třeba jen 2 procenta. Pokud však budou následky úrazu zlé, pojistnou částku zvýší na 2 500 000 korun a z ní vyplatí třeba 80 procent," vysvětluje Kučera. Protože pojišťovna neplatí za banální zlomeniny, není takové pojištění ani pekelně drahé. Pojistka z příkladu by vyšla na 120 korun měsíčně.

Expertka radí Walterovým

Rodina vydává peníze přiměřeně možnostem, manželé mají rozumný názor na zadlužení a dobře odlišují špatné a dobré dluhy.

Zvyšte si finanční rezervu

Na dostupném účtu máte uloženo jen asi 10 000 korun. Považovala bych za rozumné tuhle rezervu zvýšit. Nikdy nevíte, kdy se stane nějaká nepříjemnost, a třeba v případě dlouhodobé nemoci Aleše byste mohli mít problém. Takže doporučuji každý měsíc nechat na účtu o tisícovku víc. Rezerva by měla být alespoň 50 000, ale do toho můžete započíst i třicetitisícový kontokorent, který zatím správně nevyužíváte. Ten by skutečně měl sloužit až pro případ nouze.

Myslete na úrazové pojištění a na stáří

Úrazové pojištění má jen mladší dcera a i tam jde spíš o spoření. Doporučuji uzavřít si pojistku pro případ trvalých následků úrazu. Dětem i dospělým. V Česku mají často pojistku děti, a dospělí jako by zapomínali, že jsou to oni a jejich péče, na kterých jsou děti závislé. Uzavřete si i penzijní připojištění. Nemusíte na ně dávat moc, stačí každému stokoruna měsíčně. Dostanete k ní 50 korun státního příspěvku.