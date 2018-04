Výše minimální mzdy vzrostla

Na žádném platovém výměru by neměla být podle nařízení vlády od Nového roku napsaná nižší částka než čtyři tisíce korun. V přepočtu na hodinovou mzdu je nejmenší hodinová odměna nyní stanovena na 22,30 Kč. Výše minimální mzdy se snižuje na devadesát procent uvedených sazeb v případě mladého zaměstnance ve věku 18-21 let, který prvně vstupuje do pracovního poměru nebo obdobného pracovního vztahu, což je například dohoda o pracovní činnosti. Na osmdesát procent celkové sazby se snižuje minimální mzda, pokud jde o mladistvého zaměstnance do 18 let. Také pro zaměstnance, kteří pobírají invalidní důchod, se stanoví nižší částka minimální mzdy. Ve výši pětasedmdesáti procent ze základních sazeb ji budou dostávat osoby, které pobírají částečný invalidní důchod, a ve výši padesát procent ze základní sazby je stanovena pro ty, kteří pobírají plný invalidní důchod.