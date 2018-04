Někdy je vyšší věk výhodou. Padesátníci si na výplatě polepšili nejvíc

V této kategorii se za poslední rok průměrný měsíční výdělek zvýšil o tisíc korun, a překročil tak hranici 25 tisíc. Ukázala to aktuální analýza dat služby Platy.cz, zpracovaná na základě údajů více než 100 tisíc uživatelů.

Přidáno dostali také příslušníci nejstarší sledované kategorie nad 55 let. Ti si polepšili v průměru o dvě stovky. Více peněz na výplatní pásce našli také zaměstnanci od 35 do 44 let, kteří dostali v průměru přidány čtyři stokoruny. Tato věková kategorie vystřídala na čele zaměstnance ve věku 25 až 34 let, kteří až dosud tabulky vedli, a momentálně berou v průměru 26 900 korun.

Naopak nejhůře dopadli mladí. V nejnižší věkové kategorii 17 až 24 let poklesl průměrný výdělek o 1 600 korun měsíčně. Hůře než loni na tom jsou také třicátníci, kteří měsíčně přišli o 1 100 korun.

Jak se změnila měsíční výplata zaměstnanců Věk Průměr 2013* Průměr 2014* Meziroční srovnání 17 až 24 let 20 100 Kč 18 500 Kč 92 % 25 až 34 let 28 000 Kč 26 900 Kč 96 % 35 až 44 let 27 100 Kč 27 500 Kč 101 % 45 až 54 let 24 100 Kč 25 100 Kč 104 % 55 let a více 23 800 Kč 24 000 Kč 101 % Poznámka: Zaokrouhleno na stokoruny Zdroj: Platy.cz

Vyjádřeno v procentech si starší pomohli o jedno až čtyři procenta. Aktuální meziroční inflace přitom činí 0,1 procenta, proto je možné hovořit o růstu reálných mezd.

Firmy se plošně zvyšovat platy nechystají

Podle březnové ankety firmy Recruit CZ se 81 procent firem k žádnému plošnému přidávání nechystá.

Třetina z těchto firem nicméně bude zvyšovat platy individuálně na základě osobních hodnocení a výkonnosti. Navýšit mzdy v průměru u všech zaměstnanců pak plánuje 19 procent firem. Anketa je součástí dlouhodobého projektu a zúčastnilo se jí 27 firem, které zastupují 64 tisíc zaměstnanců na českém trhu.

"Přestože slýcháme, že finanční krize končí a situace se zlepšuje, obecně výdělky spíše stagnují. Je ale zřetelné, že firmy oceňují praktické zkušenosti. To je další argument pro studenty, aby se pokoušeli získávat praxi již během studií, i když mnohdy je obtížné ji najít právě ve svém studijním oboru," komentuje situaci Zdeněk Němec, analytik Platů.cz.

Ve srovnání s cizinou patří čeští manažeři k hůře placeným

Přestože mají čeští manažeři až třicetkrát vyšší výplatu než průměrní zaměstnanci, ve srovnání se zahraničím pokulhávají. Podle údajů společnosti Stanton Chase vydělávají nejvíce američtí šéfové. Generální ředitelé 500 největších firem v USA průměrně vydělají 354krát více než jejich běžní podřízení.

V Evropě jsou na tom velice dobře ředitelé v Německu, kteří berou 148krát vyšší plat, než je tamní průměr. Dokonce i v poměrně rovnostářské Francii si šéf velké firmy přijde na 120násobek běžné mzdy, zatímco jeho britský kolega se musí spokojit s "pouhým" 84násobkem.

Pozornost vzbudilo loni v listopadu švýcarské referendum, v němž se obyvatelé vyjadřovali k návrhu, aby generální ředitelé dostávali nanejvýš dvanáctinásobek minimální mzdy. Většinou 65 procent Švýcaři tento návrh zamítli. Ještě v roce 1984 brali švýcarští ředitelé šestinásobek průměrné mzdy, nyní je to už 43násobek. Zlou krev však vyvolávají platy šéfů pěti největších švýcarských společností přesahující více než 200krát celostátní průměr, který je v přepočtu asi 180 tisíc korun měsíčně.