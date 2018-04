Výše platu: neříkejte moc ani málo

Nejprve si stanovte rozpětí požadované částky. "Než si řeknete o plat, je namístě si předem zjistit platové podmínky na obdobných pozicích, abyste - jak se říká - nepřestřelili," radí Daniela Hamplová z personální agentury Axial.

Jako zdroje informací je možné využít internetové pracovní servery nebo přímo firemní stránky dané společnosti, kde naleznete v mnoha případech pod nabídkou volných míst orientační rozpětí nástupního platu.

Projděte si také inzeráty v novinách, zeptejte se známých. Všechny tyto informace byste měli mít již před prvním pohovorem, aby vás nepřekvapil dotaz na představu o nástupním platu.

Stanovte si minimální částku, pod kterou nepůjdete

Přibližnou částku, od které je dobré se odrazit, už víte. To však nestačí. Zvažte také, zda je dostatečná na pokrytí vašich potřeb a jestli odpovídá vašim původním představám. Pokud se platová nabídka a vaše požadavky sejdou, je to dobré. Ale pokaždé se to nepovede. Raději si proto také předem stanovte minimální částku, pod kterou nejste ochotni jít.

A je dobré připravit si ještě třetí cifru, kterou vyjednávání začnete, tedy o něco vyšší než optimální částku. V ideálním případě by se měla shodovat s maximální částkou, již je ochoten zaplatit zaměstnavatel za danou pozici.

Zpočátku trochu nadsaďte

Rozpětí, v němž se chceme pohybovat, již máme vymezené. Jak však vyjednávat prakticky? "Důležité je vyrovnaně a sebejistě sdělit svoji představu ohodnocení," radí Natália Figuschová z personální agentury Nathan Peterson International. Nikdy neříkejte rozpětí, například že byste chtěli něco mezi 15 až 20 tisíci. Téměř jistě byste totiž skončili na 15 tisících, tedy na spodní hranici toho, zač jste ochotni pracovat.

Při vyjednávání využijte zkušeností z brigád

Začněte sumou o něco vyšší, než je optimum, které jste si stanovili. Personalisté se totiž takřka vždy u první vyřčené částky budou tvářit, že je to hrozně moc peněz. A budou se snažit jít dolů. Vaším cílem by mělo být dostat se na optimum. Abyste ho dosáhli, připravte si pádné argumenty, jak tento svůj požadavek zdůvodníte, proč by vám měl zaměstnavatel dávat právě takovou mzdu.

Díky řadě krátkodobých pracovních zkušeností mají absolventi všeobecný přehled a zpravidla velmi dobře vědí, jak se u budoucího zaměstnavatele prezentovat.

"Přibližnou představu o výši mzdy v daném oboru a lokalitě samozřejmě máme," říká Jan Lacina, který coby absolvent pracuje jako architekt v kanceláři K4 Architects & Engineers. "Mnoho z nás totiž již při studiích pracovalo na poloviční úvazky, úkolové či jinak omezené práce. Navíc obecná informovanost rychle roste a s tím i povědomí o tom, co bych mohl na trhu práce nabídnout a co očekávat.

Pochopitelně také dobře víme, že na vstupním pohovoru se střetneme s jasnou představou budoucího zaměstnavatele."

Pokud budete požadovat příliš, zřejmě vezmou jiného

"Přehnané finanční nároky na nástupní plat nebo nepřiměřené nároky na volno a bonusy v kombinací s neústupností v jejich vyjednávání mohou negativně ovlivnit postoj zaměstnavatele již ve zkušební době, pokud se takovému kandidátovi vůbec podaří zaměstnání získat," upozorňuje Hamplová.

Určitě lepší variantou než přestřelit je přijmout navrhované podmínky, pokusit se během prvních pár měsíců vstřebat co nejvíce informací a ukázat aktivní přístup a své kvality.

Poté se mnohem snáze vyjednává o případné změně finančních a dalších podmínek pracovního poměru, platných v době nástupu do zaměstnání.

Nejdřív ukaž, co umíš, výhody až po zkušební době

Podle Daniely Hamplové je v řadě firem zcela běžné, že se v průběhu zkušební doby novému zaměstnanci vyplácí pouze takzvaný fix, tedy předem daná smluvně sjednaná hrubá mzda.

"Firemní bonusy, příplatky za přesčasy a prémie se obvykle stanovují a vyplácejí ke mzdě až po uplynutí zkušební doby," doplňuje Hamplová. Ve svém součtu mohou tvořit podstatnou část celkové mzdy zaměstnance a jsou jistě velkou motivací nejen pro absolventy.

Mzdový řád podle jednotlivých pozic

Ve státní správě pak tento model funguje vždy - tři měsíce jen základní plat, osobní ohodnocení až podle toho, co dokážete.

Mnoho firem a společností, především těch větších, má vnitřně stanovený mzdový řád i zaměstnanecké benefity podle jednotlivých pozic. Celá debata okolo možné výše platu se pak logicky musí odehrávat v rámci těchto stanovených mantinelů.