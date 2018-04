Výše starobního důchodu: Jak se stanoví?

Do doby pojištění získané do 18 let věku a po vzniku nároku na starobní důchod se však nezahrnují náhradní doby pojištění. Výše starobního důchodu (obecného i předčasného) se skládá ze základní výměry a z procentní výměry. Výše základní výměry je jednotná a od 1. ledna 2006 činí 1 470 Kč měsíčně; do 31. prosince 2004 výše základní výměry činila 1 310 Kč měsíčně a do 31. prosince 2005 činí výše základní výměry 1 400 Kč měsíčně.

Druhou novelou ZDP (zákonem č. 289/1997 Sb.) byl s účinností od 1. července 1998 omezen zápočet náhradních dob do doby pojištění tak, že náhradní doby pojištění se budou pro účely stanovení výše důchodu započítávat pouze v rozsahu 80 %, s výjimkou vyjmenovaných náhradních dob pojištění. Náhradní doby pojištění se tedy pro účely stanovení procentní výměry důchodu rozdělují na dvě skupiny: do první skupiny patří náhradní doby, které se započítávají v omezeném rozsahu, a do druhé skupiny patří náhradní doby, které se nadále započítávají plně.

V omezeném rozsahu se započítávají tyto náhradní doby pojištění:

doba studia (s výjimkou doby studia před rokem 1996 před dosažením věku 18 let, která se považuje za dobu pojištění a započítává se proto plně, a to již od skončení povinné školní docházky),

doba nezaměstnanosti,

doba, po kterou se osoby se změněnou pracovní schopností nebo (od 1. října 2004) osoby se zdravotním postižením připravují pro pracovní uplatnění,

doba výkonu civilní služby,

doba pobírání plného invalidního důchodu,

doba pobírání dávek nemocenského pojištění po skončení výdělečné činnosti.

V plném rozsahu se započítávají tyto náhradní doby pojištění:

doba výkonu vojenské služby v ozbrojených silách České republiky (pokud nejde o vojáky z povolání a vojáky v další službě),

doba péče o dítě ve věku do čtyř let nebo o dítě ve věku do 18 let, je-li dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči,

doba osobní péče o převážně nebo úplně bezmocnou osobu nebo částečně bezmocnou osobu starší 80 let.

Uvedené různé hodnocení náhradních dob znamená, že při výpočtu důchodu je třeba získané náhradní doby pojištění nejprve popsaným způsobem rozdělit na dvě skupiny, poté provést redukci náhradních dob prvé skupiny (tj. součet těchto dob vynásobit 0,8 a výsledek zaokrouhlit na celé číslo směrem nahoru) a teprve takto redukované náhradní doby pojištění se přičtou k ostatním (neomezovaným) náhradním dobám pojištění a k dobám pojištění. Výše procentní výměry u všech typů starobního důchodu činí vždy nejméně částku 770 Kč měsíčně.