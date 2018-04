Výsledky ankety: z bankomatu chcete vybírat menší bankovky nebo ho nahradit čipem

Jako první, nicméně zdaleka ne jediná, praktická připomínka pro výrobce a tuzemské provozovatele bankomatů, přišla do redakce zpráva v tomto znění "Momentálně mi nejvíce vadí, že si při výběru z bankomatu nemůžu sama určit, v jakých bankovkách chci požadovanou částku vybrat".

Situace je totiž dnes skutečně taková, že vybíráte-li z bankomatu například 2 000 korun, přitom však nechcete riskovat vydání jediné a prakticky nepoužitelné bankovky, musíte nastavit hodnotu nižší nebo naopak vyšší, než byla ta původně zamýšlená (tedy 1 800 korun apod.). Improvizovaným řešením je také rozdělení obnosu do několika menších. To je ale samo o sobě, časově a v závislosti na bance mnohdy i finančně, náročnější.

Nejdále ovšem zašel nápad jiného čtenáře. Navrhoval by jednoduše hotovost, platební karty včetně bankomatů, nahradit čipem. Každý člověk by měl čip implantovaný pod kůží. Ten by zajišťoval všechny jeho finanční potřeby. Hlavní výhodu přitom v této technologii spatřuje v odstranění front u pokladen či bankomatů a nižších nákladech na straně klienta i banky.

Dalším zajímavým návrhem, jistě neméně hodným pozornosti bank a výrobců bankomatů, je možnost tisku jakéhosi zkráceného výpisu pohybů na bankovním účtu. Vždyť tisknout bankomat umí a potvrzení o uskutečněném výběru či zůstatku účtu bez obtíží vystaví. S pohyby na účtu si nicméně zatím neporadí.

Přitom banka zkrácený přehled (výpis) příchozích či odchozích položek nabízí uživatelům služby zvané GSM Bankovnictví. V tomto případě informace zasílá ve formě zabezpečených SMS zpráv přímo na mobilní telefon klienta.

Zazněl i návrh, který se netýká přímo bankomatů, nýbrž platebních karet obecně. Jeden z našich čtenářů by totiž uvítal cash back naruby. Rád by tedy po zaplacení nákupu platební kartou u obchodníka peníze na svůj bankovní účet uložil a nikoliv vybral, jak dnes služba funguje.

Některé funkčnosti, které čtenáři také postrádají, už vcelku běžně fungují. Mezi ně patří možnost vkládat prostřednictvím bankomatu hotovost na běžný účet či platit složenky a příkazy k úhradě. Vkladomaty, ale i platby složenek provozuje u nás nebo přinejmenším rozšiřuje na území celé republiky hned několik bank.

Banky se snaží své bankomaty různě inovovat a nabízet další služby, ale také by se měly zaměřit na řešení stávajících problémů. - čtěte Bankomat nevydal zadanou částku. Reklamaci podat nelze, tvrdili na pobočce.