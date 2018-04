Zaměstnavatelem roku je Telefónica a Hyundai

Telefónica zvítězila v kategorii nad pět tisíc zaměstnanců, Hyundai v kategorii do pěti tisíc. Titul progresivní zaměstnavatel roku s maximálně 500 zaměstnanci si odnesla společnosti Atlas Copco, která se zabývá technologickým zařízením pro průmysl a stavebnictví.

Zaměstnavatelé regionů Do hlavní kategorie patří i Sodexo zaměstnavatel regionu. Kdo zvítězil? Hlavní město Praha

Telefónica Czech Republic

T-Systems Czech Republic

Atlas Copco Liberecký kraj

TRW Automotive Czech

Drylock Technologies Středočeský kraj

ŠKODA AUTO

AERO Vodochody

THIMM Obaly Jihomoravský kraj

DHL Supply Chain

NetSuite Czech Republic Zlínský kraj

LAPP KABEL Vysočina

Valeo Compressor Europe

Rodinný pivovar BERNARD Moravskoslezský kraj

Hyundai Motor Manufacturing Czech Olomoucký kraj

PRECHEZA Pardubický kraj

ČSOB Pojišťovna

Isolit-Bravo Královéhradecký kraj

GMC Software Technology Jihočeský kraj

Robert Bosch

Schneider Electric Plzeňský kraj

Doosan Škoda Power

Plzeňská teplárenská Ústecký kraj

AGC Flat Glass Czech Karlovarský kraj

LINCOLN CZ Kompletní výsledky najdete ZDE

Výsledky prestižní soutěže, kterou každoročně pořádá Klub zaměstnavatelů a společnosti Sodexo, byly slavnostně vyhlášeny ve čtvrtek 20. června v pražském City Toweru.

"Ocenění Sodexo Zaměstnavatel roku firmám pomáhá především v tom, že jim dává na základě poskytnutých hodnot okamžitou zpětnou vazbu. Nejenom formou porovnání s oborem, či regionem, ale také zjištěním, které oblasti by ve vztahu k lidským zdrojům měly být prioritou. Ne vždy se totiž slabé stránky volající po řešení shodují s prioritami HR projektů," vysvětluje smysl soutěže Pavel Hulák, ředitel Klubu zaměstnavatelů.

Připomněl, že celkem 88 společností nahlášených v hlavních kategoriích, bylo podrobeno mezinárodní metodice Saratoga, podle které připravuje výsledky odborný garant PricewaterhouseCoopers.

Vedlejší kategorie vybírali i studenti

Ve vedlejší kategorii byla vyhlášena také cena za nejžádanějšího zaměstnavatele studentů vysokých škol. Do rukou vítěze, společnosti Google, ji předal předseda představenstva mediální skupiny MAFRA Roman Latuske.

Na druhém místě studentského průzkumu, na kterém se podílela studentská organizace AIESEC se umístil ČEZ a na třetím společnost KPMG. Studenti letos poprvé volili také nejžádanější zaměstnavatele regionu. - podrobnosti si přečtěte zde

Nabízejí práci handicapovaným

Cena Zaměstnavatel bez bariér 2013, která zviditelňuje firmy s nadstandardním přístupem k zaměstnancům se zdravotním postižením, putuje letos do společnosti Auto Jarov. V současnosti tento podnik zaměstnává 20 zdravotně postižených osob, v září chystá přijmout na volná místa další dva zaměstnance.

"Přijde mi to jako samozřejmost, vždyť přece zaměstnavatelé mají povinnost handicapované zaměstnávat nebo tedy alespoň odebírat zboží či odvádět peníze do státu. My jsme se rozhodli pro tu první variantu, protože je pro nás důležitý moment pomáhat lidem," říká personální ředitelka Auto Jarov Lenka Kočárková.

Společnosti se vyplatilo prostory upravit právě po potřeby handicapovaných kolegů, protože jak Lenka Kočárková upozorňuje, jsou velmi loajálními pracovníky a podávají většinou vysoký výkon. "Vidím přínos v takové firemní kultuře i pro ostatní zaměstnance. Na postižené se přestávají dívat s předsudky, postupně se učí s nimi normálně komunikovat a vnímají je jako rovnocenné partnery a kolegy," dodává.