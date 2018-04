Výsledky testu finanční gramotnosti. Těžké otázky nachytaly i experty

Všichni, kteří se testu zúčastnili, si zaslouží obdiv. Vyplnit ho celý a odpovědět na všech 60 otázek zabralo dost času i těm, kteří se vyznají a odpovědi zatrhávají okamžitě.

Kdo si nebyl jistý, mohl využít nápovědy na internetu. I když se třeba nepodařilo vyplnit test bez chyby, určitě jste se dozvěděli spoustu nových informací. A lepší chybovat v testu, než pak zbytečně splácet nesmyslný dluh či trpět za to, že jste dobře neporozuměli podmínkám nějakého finančního produktu.

Správně vyplnila test necelá čtyři procenta čtenářů

Testu se zúčastnilo na obou serverech téměř 8 tisíc čtenářů, na iDNES.cz prošlo testem 7 088 a na serveru Bankovnipoplatky.com 759 lidí. Celková úspěšnost z obou serverů je 3,7 procenta. Čtenáři serveru Bankovnipoplatky.com byli úspěšnější, správně vyplnil test každý šestý.

Ti, kteří zodpověděli na všech 60 otázek správně, neudělali tedy ani jednu chybu, postupují do slosování o chytrý mobil HTC Explorer.

Šance je slušná, 60 bodů získalo totiž jen 164 soutěžících na iDNES.cz a 126 čtenářů serveru Bankovnipoplatky.com. Losovat tedy budeme z 290 soutěžících. Jméno nového majitele mobilního telefonu se dozvíte v pondělí 11. června.

Na konec června pro vás připravíme důkladnou analýzu celého testu. Dozvíte se, jaké otázky vám dělaly největší potíže a naopak, kde byla úspěšnost správných odpovědí veliká.

Politici se do měření znalostí nehrnou

Když test začínal, slibovali jsme, že se s několika vybranými otázkami obrátíme na politiky a porovnáme jejich znalosti s výsledky čtenářů. Nakonec jsme se ale většinou setkali s nezájmem a odmítnutím.

Šest statečných Jan Mládek, ekonom, stínový ministr financí za ČSSD

Michal Doktor, ekonom, poslanec

Jiří Rusnok, předseda představenstva ING PF, člen NERV, bývalý ministr financí

Petr Zajíc, senior portfolio manažer společnosti Pioneer Investments

Aleš Michl, analytik Raiffeisenbank

Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank

Ze třinácti oslovených politiků, kteří mají něco společného s financemi, byli ochotní odpovídat pouze dva, a to stínový ministr financí za ČSSD Jan Mládek a poslanec Michal Doktor. Ministr dopravy Pavel Dobeš vzkázal po tiskovém mluvčím, že by se rád zúčastnil, ale nestihli jsme se v termínu domluvit. Zdeněk Škromach prý už z testování vyrostl, otestovat se odmítl i ministr financí Miroslav Kalousek. Ostatní nezareagovali.

Další tucet oslovení tentokrát mířil k odborníkům, tedy lidem, kteří ve finančnictví pracují. I když jsme předpokládali, že zde budeme úspěšnější, podařilo se nám "ulovit" pouze čtveřici statečných. Bývalého ministra financí, analytika, bankéře a investičního manažera. Pár se jich omluvilo, že nemají čas, či je to pro ně tematicky "mimo mísu". Ostatní opět nezareagovali, ačkoli testík zabral přibližně pět minut.

Jak odpovídali: vítěze jsme našli mezi odborníky

I když stoprocentně úspěšný byl nakonec jen jeden ze šestice expertů, je nutné přiznat, že to politici a odborníci měli o dost těžší než čtenáři.

Odpovídali sice jen na pět otázek, ale neměli přístup na internet, radit se mohli jen se svou hlavou. A navíc jsme vybrali otázky z nejtěžších, tedy z těch, ve kterých čtenáři chybovali nejvíce.

Na první otázku, jestli jsou ze zákona pojištěné vklady u penzijních fondů odpověděli všichni správně, Aleš Michl váhal, nebyl si jistý, ale nakonec zvolil správně, že nejsou.

Větší problémy nedělala ani druhá otázka z čeho mají banky největší zisky. Kromě Jana Mládka, který volil poplatky, všichni uvedli správnou možnost, že z úrokových výnosů. Správnou poznámku k odpovědi měl Pavel Sobíšek, že toto platí u tuzemských univerzálních bank. Investiční banky v zahraničí to mají jinak.

Třetí otázka, jaký je rozdíl mezi půjčkou a úvěrem už dala odborníkům zabrat víc. Jiří Rusnok hned vypálil, že žádný, ale pak se zamyslel a uvedl, že asi nějaký bude. "Úvěr jsou prachy," odpověděl Aleš Michl a zvolil správně, že narozdíl od úvěru předmětem půjčky nemusejí být jen finanční prostředky. Půjčit můžeme kolo, byt, auto... Správně odpověděl i Petr Zajíc, Pavel Sobíšek a Michal Doktor, Jan Mládek se spletl, volil možnost, že úvěr poskytují banky a záložny a půjčku nebankovní instituce.

Čtvrtá otázka zlomila vaz i některým, kteří dosud odpovídali suverénně správně. Všichni určitě vlastní nějakou tu platební kartu, ale jak vysokou mají spoluúčast na případné škodě, když ji ztratí nebo jim jí někdo odcizí, si vůbec nebyli jistí.

Jiří Rusnok a Michal Doktor si mysleli, že žádnou spoluúčast nemají, ostatní věděli, že tu nějaká je, ale sumu neznali. Jan Mládek, Petr Zajíc a Pavel Sobíšek hádali 100 euro, jediný správný tip měl Aleš Michl. Michal Doktor se při testování přiznal, že platební kartu neměl, nemá a mít nechce, platí bankovním převodem nebo hotovostí a vůbec mu nevadí, že ho ostatní považují za exota.

"Logika by velela tak, ale obávám se, že to bude jinak," byla nejčastější reakce na poslední otázku, kterou nazvali všichni bez výjimky záludnou. Týkala se kreditních karet a případu, jestli a jaké platíte úroky, když část úvěru splatíte v bezúročném období a část po něm.

Ti, kteří vlastní kreditku, prý platí vše v bezúročném období a i ostatní by se rádi řídili selským rozumem a logikou. Jenže ta tady nefunguje. Správně, tedy že platíte úroky z celé částky, odpověděli nakonec čtyři, váhání s odpovědí tu bylo největší.

Celkovým výhercem se stal Aleš Michl, který jako jediný zodpověděl všechno správně. I když ani on si nebyl vždy jistý a někdy jen dobře tipoval.

Podle testovaných Češi moc finančně gramotní nejsou

Po testování jsme šestici položili ještě jednu prémiovou otázku: Jak jsou na tom podle vás Češi s finanční gramotností?

Jako podprůměrnou ji ohodnotil Michal Doktor. "Vycházím z vlastní zkušenosti. Například ve Sněmovně se ke znalosti významu RPSN přihlásilo jen osm poslanců," konstatuje smutně poslanec. "Myslím, že na tom Češi nejsou tak špatně. Vždyť ve srovnání s jinými evropskými zeměmi máme daleko nižší propůjčovanost," kontruje Jan Mládek a dodává, že vidí problém v tom, že je ještě stále dost lidí, kteří jsou schopni naletět dravcům a nechat se jako kavky oškubat.

Jiří Rusnok a Pavel Sobíšek jsou optimisté. "Jsme na tom podobně jako jinde ve světě a situace se stále zlepšuje. Začínají se to už učit děti ve škole, a to je trvalý proces, který nikdy nepřestává, říká bývalý ministr financí a dodává: "Se staršími, mezi které patřím i já, to bude horší. Pro ty je podobné testování přínosem." Podle Pavla Sobíška jsme na tom lépe než před deseti lety. "A doufám, že hůře, než budou Češi za deset let. Podobné ankety a zájem médií o problematiku obecně může zlepšení významně urychlit," říká bankéř.

Katastrofálně vidí situaci investiční manažer. Nemyslí si však, že je to chyba obyčejných lidí. Spousta finančních pojmů je totiž moc složitá. "Leckdy přitom stačí používat zdravý selský rozum, už od dětství by se mělo učit trénovat logické myšlení," uvádí Petr Zajíc a dodává jednu zajímavost: "Říká se, že Češi jsou konzervativní, protože jsou finančně negramotní. A to není pravda. Třeba takoví Rakušané jsou finančně vzdělanější a přitom jsou jako investoři ještě daleko konzervativnější než Češi."

"Lidé by se měli více zajímat, ale je pravda, že třeba podmínky ve smlouvách jsou psané často malinkým písmem a navíc naprosto nesrozumitelně. A my to lidem nedokážeme jednoduše vysvětlit," přiznává vinu Aleš Michl. Podle něj by finanční gramotnost měla být součástí školního vzdělávání a k maturitě by přidal povinný trojboj složený z matematiky, finanční a právní gramotnosti.

"A také by to chtělo nějakého finančního Pohlreicha a dobrý pořad, kde by takový "kosič" chodil po domácnostech a bankách a zábavným způsobem učil lidi, jak se vyznat a nenechat se napálit," dodává inspiraci Aleš Michl.