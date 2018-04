Výsledky testu: kde zaplatíte nejméně?

Počítali jsme celkové náklady, které klient nakonec na všem zaplatí, a RPSN podle kalkulačky České obchodní inspekce, kam jsme kromě poplatků za přidělení úvěru započítali také poplatky za vedení úvěrového i běžného účtu, pokud byl tento vyžadován. Co jsme zjistili? Klientka by přeplatila úvěr o 11 616 korun až 22 576 korun. RPSN se přitom pohybovala od 14,28 % do 29,4 %.



Cenu našeho úvěru ovlivňují samozřejmě úrokové sazby, poplatky, doba splácení (odchýlili jsme se nuceně u GE Money Bank a Živnostenské banky; obecně přitom platí, že čím déle klient splácí, tím více zaplatí), ale i různé sezónní akce. Ty teď má více bank, vliv na naše výsledky měly ovšem zejména u ČSOB a Citibank. ČSOB má zvýhodněnou garantovanou úrokovou sazbu 8,9 % p.a., která byla mezi testovanými bankami suverénně nejnižší (snížení přitom bylo z 13,9 % p.a. v polovině října a má trvat do poloviny ledna).

Citibank, která se umístila na třetím místě, rovněž „zabodovala“ zejména díky akci. Při ní klientům, kteří sepíší smlouvu do 31.12.2005, odpouští poplatek za vedení úvěrového účtu (po celou dobu trvání závazku), což je značná úspora – standardně tento poplatek činil 100 korun měsíčně. Ovšem u Citibank je možné, že by naše klientka byla v konečném závazném hodnocení vyhodnocena v souladu se sazebníkem jako více riziková a místo poplatku za přidělení úvěru 500 Kč by nakonec platila 2000 Kč.

Vítězem testu se stala BAWAG Bank CZ. ČSOB, která skončila druhá, předčila sice vítěze výší úrokové sazby, zaostala však v celkových nákladech díky nutnosti zřídit k úvěru běžný účet. Nicméně pracovník ČSOB informoval naši tazatelku o výši poplatků přesně. Oproti tomu v BAWAG Bank CZ nebylo klientce vysvětleno, že poplatky spojené se zřízením úvěru jsou již započítány ve splátce.

Zadání:

Svobodná žena, 23 let, finanční asistentka, bydlí v podnájmu, pracuje u současného zaměstnavatele od července 2005, má průměrný měsíční plat za poslední 3 měsíce 12.413 korun. Nemá žádné další závazky, žádá o neúčelový úvěr ve výši 50 000 korun s dobou splatnosti 3 roky. Nemá spoludlužníka ani ručitele či jinou možnou formu zajištění.

banka splátka úrok RPSN splatnost poplatek za vyřízení úvěru poplatek za vedení úvěr.účtu za měsíc poplatek za vedení běž.účtu za měsíc celkové náklady BAWAG Bank CZ - Osobní půjčka 1 695 9,95% 14,28% 36 měsíců ve splátce ve splátce - 61 020 ČSOB - Půjčka na cokoliv 1 588 8,90% 15,21% 36 měsíců 500 60 50 61 616 Citibank Osobní půjčka 1 773 15,90% 17,94% 36 měsíců ve splátce akční nabídka -bez poplatku - 63 828 Živnostenská banka - Osobní úvěr 1 768 13,10% 19,50% 34 měsíců 500 50 50 64 012 Česká spořitelna - Snadná půjčka 1 812 15,20% 19,77% 36 měsíců ve splátce ve splátce - 65 232 GE Money Bank - Expres půjčka 1 618 15,90% 21,36% 40 měsíců 500 40 35 68 220 Raiffeisen- bank - Rychlá půjčka 1 936 19,90% 29,40% 36 měsíců 0 80 - 72 576 eBanka v modelovém případě úvěr neposkytla Komerční banka v modelovém případě úvěr neposkytla

Pozn.: RPSN spočítáno na kalkulačce ČOI včetně poplatků za vedení účtu; nepočítáno s poplatky za převádění splátek z banky do banky; poplatky i splátky uvedeny v korunách; celkové náklady zahrnují kromě splátek poplatek za přidělení úvěru, vedení úvěrového i běžného účtu, pokud je tento vyžadován; ve splátce RB je zahrnuto pojištění schopnosti splácet

Zdroj: test Fincentra

Na opačném konci žebříčku je suverénně nejdražší Raiffeisenbank, před ní se umístila GE Money Bank. U ní ovšem byly celkové náklady samozřejmě negativně ovlivněny i delší dobou splácení. Banka ovšem dala naší klientce při požadavku tříletého splácení na výběr jen mezi 30 a 40 měsíci. Přesto - nejlepší sazbu by klientovi obvykle měli dát v ústavu, kde má běžný účet a zná jeho historii - a účet má naše žadatelka již několik let právě v GE Money Bank. Od této obecné pravdy jsme se tedy v tomto testu odchýlili značně.

Z tabulky je patrno, že půjčku naší žadatelce přislíbilo sedm bank z devíti. Desátá Poštovní spořitelna stojí poněkud mimo - zatímco devět bank nám bylo schopno říci výsledek posouzení do několika minut, Poštovní spořitelna si na posouzení vyžádala deset dní, a tak se do naší uzávěrky nevešla.

U eBanky a Komerční banky jsme neuspěli vůbec. V eBance by naše klientka potřebovala k získání úvěru spoludlužníka; nižší úvěr jí nemohl být nabídnut, neboť padesát tisíc je u banky minimum. V Komerční bance byla dle sdělení pracovnice největším problémem neexistující historie účtu u banky. Klientka tak neprošla scoringem na 50-tisícový úvěr, ale ani třicetitisícový a byla jí nabídnuta kreditní karta s úvěrovým limitem 10 tisíc.

A co vyplynulo z testu praktického? Musíte se vždy ptát, a to co nejvíce. Jsou ve splátce zahrnuty poplatky? A pokud ne, kolik činí a jaké to jsou? Jaká je RPSN? Bude po vás banka chtít zřídit běžný účet? A za kolik? Praxe totiž ukazuje, že ne všichni pracovníci bank jsou stejně sdílní – někdy např. RPSN neví či zamlčují, jindy bez optání na poplatky „zapomenou“. A ne všichni jsou ochotni vysvětlit klientovi, co vše pro něj půjčka bude znamenat, zejména co se nákladů týče. Navíc některé banky (Česká spořitelna, Citibank, BAWAG Bank CZ), rozpočítávají poplatky (i počáteční za vyřízení úvěru) do splátek, zatímco ostatní je vesměs uvádějí zvlášť – to může klienta při srovnávání a nedostatečném vysvětlení ze strany pracovníka banky také zmást.

Jak jsme již zmínili, až na výjimku všechny banky daly výsledek posouzení během jedné schůzky. Získání peněz (v závislosti na rychlosti schvalování apod.) potom banky slíbily od dvou do sedmi dnů.





Někde dlužit, nesplácet a jít si půjčit jinam – to už není tak snadné. Neuhrazené dluhy společně mapují banky, leasingové a splátkové firmy a nově i mobilní operátoři. Více v našem aktuálním tématu ZDE .

Kdo ještě má před Vánoci akční nabídku?

Co se akcí týče, „akční splátky“ při době splatnosti 6 let nabízí GE Money Bank, BAWAG Bank CZ a Česká spořitelna u své nové Snadné půjčky. Ovšem opět obecně platí - čím déle splácíte, tím více přeplatíte. GE Money Bank nyní nabízí i možnost splácet až za čtyři měsíce či možnost vyhrát automobil. Soutěž pro své klienty připravila i BAWAG Bank CZ – banka za výherce splatí jeho půjčku.

Akci dále nabízejí i Poštovní spořitelna (do 30.11. 2005 bez poplatku za poskytnutí - o prodloužení neuvažuje) a Raiffeisenbank (při uzavření smlouvy do 31.1. 2006 možnost kdykoli předčasně splatit zdarma. Ovšem předčasné splacení spotřebitelského úvěru nabízejí kromě GE Money Bank a Raiffeisenbank všechny testované banky zdarma zcela standardně.

SEZNAM POBOČEK, KDE JSME O ÚVĚR ŽÁDALI

BAWAG Bank CZ - Václavské náměstí 40, 110 00 Praha 1

Citibank – Rytířská 24, Praha 1, 110 00

Česká spořitelna - Václavské náměstí 16, 11121 Praha 1

ČSOB - Lidická 43/66, 150 00 Praha, 257 011 811

eBanka - Nádražní 23, 15134, Praha 5

GE Money Bank - Nádražní 344/23, 15134, Praha 5

Komerční banka – Nádražní 23, 15134, Praha 5

Raiffeisenbank - Lidická 42, 150 00 Praha 5

Živnostenská banka - Václavské náměstí 815/53, 110 00 Praha 1