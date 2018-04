Vysoká kvalita IT služeb vyžaduje milionové investice

Nadnárodní skupina technologická firma S&T zaměstnávající okolo 2300 lidí loni investovala do jejich vzdělání v přepočtu 56 milionů korun. V přepočtu to dělá 25 tisíc na jednoho zaměstnance. „Podle zkušeností S&T je ideální vynakládat na vzdělávání zaměstnanců zhruba 1,8 až 3 % z celkových ročních mzdových výdajů. Jen tak je možné dlouhodobě udržet vysoký standard služeb,“ řekl Jiří Košťál, generální ředitel společnosti S&T CZ.

Částky vynaložené na jednotlivé IT specialisty se samozřejmě musí lišit dle jejich zařazení, specializace a dalších faktorů. U vybraných zaměstnanců tak může jít až o statisícové částky ročně. Největší důraz kladou IT firmy na zvyšování znalostí v těch oblastech, které jsou v rámci poskytovaných služeb firmou nejžádanější.

Dnešní firmy ovšem již nevyžadují jen odborníky vybavené znalostmi technologií. Aby byli schopni ve firmě plnohodnotně fungovat, potřebují také organizační schopnosti a komunikační dovednosti. Vedení týmu, porad, organizace projektu propojeného s dalšími lidmi a odděleními, srozumitelné vysvětlení složitých procesů kolegům a podřízeným – to jsou aktivity, ke kterým nemá každý vlohy od přírody. A proto je třeba zaměstnance takovým dovednostem učit, zdokonalovat je, aby efekt fungování každého IT odborníka byl maximální a v konečném důsledku se pozitivně odrazil ve výsledcích týmu či v konečném důsledku celé firmy.

Pro IT firmy jsou důležité především tyto vzdělávací kurzy

certifikační kurzy pro klíčové hardwarové a softwarové produkty (SAP, Cognos, HP, IBM)

programovací jazyky

školení technologií a IT systémů (CITRIX, MAX, UNIX, Microsoft atd.)

jazykové kurzy – především angličtina

manažerská školení

komunikační dovednosti (prezentační dovednosti, komunikace s klienty atd.)

zvyšování kvalifikace univerzitním studiem (např. MBA)



IT branže je specifická svou proměnlivostí, vyžaduje vysokou rychlost zavedení inovací. Ve všech ostatních oborech probíhá změna evolučně, ale v IT se změny tvoří revolučně. Jsteli dnes ‚guru‘ v některých technologiích, nemusí to zítra být pravda, proto je vzdělání v tomto oboru klíčovým faktorem ovlivňujícím další růst. U řady společností, které si uvědomují tato rizika, rostou každoročně náklady na vzdělání v desítkách procent. IT společnosti, které dnes neinvestují do vzdělání svých pracovníků, se mohou během několika let ocitnout mimo byznys,“ řekl Jan Turek ze společnosti S.T.UNITE consulting.

Angličtina vyžaduje standard

IT firmy často narážejí na problém při komunikaci se svými dceřinými společnostmi, zákazníky a dodavateli s komunikací odborných termínů, technologií a technických procesů. Kamenem úrazu jsou anglické termíny, které nejsou obecně po trhu jednotné. Řešení je jediné nastavení standardů v oblasti klíčových termínů minimálně v jedné skupině dané firmy, popřípadě s danými odběrateli. Cenové nabídky, postupy, návody a další dokumenty jsou pro všechny strany daleko srozumitelnější a nedochází ke komunikačnímu šumu ukončeným reklamací, nespokojeností na jedné straně atp.