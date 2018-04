Vysoké úroky: jděte k jiné bance

Nechce se vám kvůli rozdílu 0,5 procenta stěhovat svou hypotéku do jiné banky? Ještě to zvažte. Každá desetinka procenta na milionové hypotéce se splatností 15 i 20 let totiž znamená rozdíl 55 korun měsíčně, u dvoumilionové hypotéky je to 110 korun.

Když najdete banku, která vám poskytne hypotéku o půl procenta levněji, u milionové hypotéky za pět let ušetříte 16 500 korun a u dvoumilionové už 33 000 korun.

Splatit hypotéku hypotékou umějí všechny banky, když však zaplatíte poplatek za vyřízení hypotéky nebo nový odhad ceny nemovitosti, může se stát, že na změně v konečném součtu nevyděláte. Řešením je vybrat si takový ústav, která nabízí produkty určené přímo na refinancování.

Na rozdíl od běžných úvěrů je banky poskytují zdarma nebo se sníženým poplatkem. Většinou také vystačíte s původním odhadem ceny nemovitosti doplněným o fotodokumentaci a čestným prohlášením o výši příjmů. Podmínkou je, že současnou hypotéku bez problémů splácíte.

Refinancovat umí už osm bank

V současnosti refinancování umí celkem osm finančních ústavů: Bawag, Volksbank, Wüstenrot, GE Money Bank, Česká spořitelna, Komerční banka, nová mBank nebo Česká pojišťovna, která hypotéky nabízí od poloviny března.

Ve srovnání s loňským rokem je to dvakrát tolik finančních ústavů a určitě je z čeho vybírat. Při refinancování jde hlavně o lepší úrokovou sazbu, ale novou hypotéku si můžete také lépe přizpůsobit svým aktuálním potřebám. Třeba si prodloužit dobu splatnosti nebo hypotéku o splacenou část znovu navýšit formou doplňkového úvěru.

Přehled hypoték na refinancování naleznete ZDE

Musíte vědět, kolik ještě dlužíte

Jednotlivé banky buď můžete kontaktovat sami, nebo se spojit s některým z hypotečních makléřů. Ten by vám měl přesně spočítat, která banka vám nabídne nejvýhodnější řešení. Vyberte si však takového, který spolupracuje s více ústavy a ve svém oboru má dobré jméno. Počítejte s tím, že na první schůzce budete muset vyčíslit, kolik peněz ještě dlužíte. Vyčtete to z výpisu z aktuálního účtu k hypotečnímu úvěru. Měli byste také znát svoje příjmy a vědět, kdo vám hypotéku poskytl.

Doklady o příjmech, totožnosti a nemovitosti přijdou na řadu až ve chvíli, kdy budete chtít podat žádost o úvěr. Každá banka požaduje trochu jiné doklady, jejich seznam si proto vyžádejte přímo u jejího poradce.

Před podpisem smlouvy si také vyjasněte, co všechno za vás vyřídí a co budete muset obstarat a zaplatit sami. Vyhnete se tak nepříjemnému překvapení v podobě dodatečných nákladů, se kterými jste nepočítali. Může jít o výpis z katastru nemovitostí, vložení zástavního práva nebo vedení účtu, který banka vyžaduje.

Smlouvejte se svou bankou

Než žádost o hypotéku v nové bance podepíšete, taktizujte. Domluvte si schůzku ve své původní bance, vezměte s sebou všechny konkurenční nabídky a zkuste se dohodnout na snížení úrokové sazby. Máte velkou šanci, že banka nakonec kývne, protože o vás nebude chtít přijít.

Podle zkušeností klientů i poradců banka často první nabídku sazby úmyslně nadsadí, aby měla prostor pro manévrování. Také s vyjednáváním vám pomůže hypoteční makléř, někdy dokonce dokáže získat lepší úrok než dlužník.

S rozhodnutím, jestli hypotéku refinancovat, však rozhodně nečekejte až do chvíle, kdy oznámení o nové úrokové sazbě najdete ve schránce. Banky oznámení zasílají nejpozději 25 dní před datem, kdy končí fixace, ale to už může být pozdě.

Oslovte svou banku sami, a to klidně dva měsíce předem. Budete tak mít dost času zjistit, co by vám nabídla konkurence, a začít řešit převod úvěru nebo případně o úroku na další fixační období vyjednávat se současnou bankou.