Vysoké úroky stavebního spoření zatím zůstávají

Máme pro vás dobrou zprávu. Již delší dobu očekávané změny stavebního spoření, které mají přinést snížení úrokových sazeb z vkladů u dalších stavebních spořitelen, se prozatím odkládají. HYPO odložila změnu tarifu až na příští rok a Raiffeisen nyní sazbu z vkladů snižovat nebude.Již delší dobu se očekává především změna tarifu Nadstandard (CMW) HYPO stavební spořitelny, který v současnosti nabízí klientům, kteří se zřeknou úvěru ze stavebního spoření, úrokovou sazbu 5% pro úročení vkladů. Což je nejvíce ze všech ostatních produktů stavebních spořitelen. Změna tarifu se snížením sazby na 3,5% byla předpokládána již od září, dále pak vypadala velice pravděpodobně od 1. listopadu. Nyní ale HYPO potvrdila, že nový tarif s označením „nový Nadstandard“ (NMW) vstoupí v platnost až od začátku příštího roku.Nový Nadstandard přinese více změn než pouze změnu úrokových sazeb. Kdo se zřekne úvěru, bude mít vklady úročeny až 4%, řádný úvěr pak získá za 4,9%. Takže co se úrokových sazeb týká, zřejmě půjde stále o nadstandardní nabídku na trhu. Dále bude zvýšena minimální cílová částka ze současných 30 000 Kč na 50 000 Kč, minimální výše úvěru, která dnes není stanovena, bude 5 000 Kč. Zaplacení poplatku za uzavření smlouvy bude vyžadováno neprodleně po uzavření smlouvy, zatímco nyní je stanovena lhůta 4 měsíce. Dodatečné zvýšení cílové částky za současných podmínek tarif Nadstandard neslibuje a HYPO spořitelna nyní říká, že cílové částky navyšovat v budoucnu nebude. Je tedy třeba dávat si pozor, aby nedošlo k jejímu přespoření. U nového Nadstandardu naopak platí, že pokud zůstatek na účtu překročí 90% cílové částky, spořitelna automaticky zvýší cílovou částku o 20 000 Kč. Poplatek za poskytnutí úvěru ze stavebního spoření bude stanoven sazebníkem na 2% z výše úvěru, zatímco např. nyní jsou v tarifu Nadstandard řádné úvěry poskytovány podle současného sazebníku zdarma. Pokud klient využije možnost přidělení úvěru volbou, podle současných pravidel nemusí mít naspořeno 40% cílové částky – úvěr ve snížené výši přesto dostane. V novém tarifu bude vždy vyžadováno naspoření alespoň 40% cílové částky. Nebude-li to klientovi vyhovovat, bude si muset snížit cílovou částku. Připravuje se také zlepšení nabídky překlenovacích úvěrů. To je ve stručnosti přehled základních změn, které přinese nový Nadstandard tarif.Hlavní změna, která se dotkne klientů, se týká úprav tarifů. Budou zachovány všechny současné tarify (R - Rychlý, S - Standardní, D - Dlouhodobý, M - pro Mládež), budou však rozděleny na úvěrové (R a S) a spořicí (D a M). Vklady u úvěrových tarifů budou úročeny 3%, vklady u spořicích tarifů budou úročeny 4% - pokud si klient opravdu nevezme úvěr. Zatímco ze spořicích tarifů bude moci klient přejít na úvěrové tarify, opačný postup možný nebude. U úvěrových R a S tarifů stačí naspořit 40% cílové částky, pokud si bude klient brát úvěr v tarifech D a M, bude muset naspořit alespoň 50%. Ve všech tarifech bude při čerpání úvěru úroková sazba z vkladů 3% a z úvěru 6%. Zvýší se též výše splátky úvěru: u R tarifu z 0,6% na 0,7%, u S tarifu z 0,46% na 0,5% z cílové částky. U úvěrových tarifů také bude snížen koeficient ve vzorci pro výpočet hodnotícího čísla, tedy se dá očekávat, že se prodlouží doba do přidělení řádného úvěru. Např. při pravidelném měsíčním spoření bude klient čekat na přidělení cílové částky u R tarifu 56 měsíců a u S tarifu 78 měsíců. U spořicích D a M bude doba do přidělení úvěru ještě delší, tak je tomu ale samozřejmě i podle současných obchodních podmínek.