Vysoké výnosy a snižování poplatků. Stal se sen skutečností?

K novinkám uplynulého týdne patří nový zajištěný fond ze skupiny ČSOB/KBC. Poté, co 16. května skončilo šestitýdenní upisovací období (kdy platí snížený vstupní poplatek) pro zajištěný fond ČSOB Světový Click+ 1, mohou investoři od 2. června upisovat další zajištěný fond, tentokrát ČSOB Světový Click+ 2.

Ačkoli jsou si oba fondy v mnoha ohledech podobné, jsou mezi nimi podstatné odlišnosti. Minimální garantovaný výnos u fondu Click+ 1 je na úrovni 4 %, zatímco u fondu Click+ 2 je dvakrát vyšší na 8 %. Naopak maximální dosažitelný výnos investice do Click+ 1 je omezen stropem 28 %, u Click+ 2 až 30 %. To vše mluví spíš pro druhý fond Click+ 2, nicméně „handicap“ v garantovaném výnosu dohání Click+ 1 dobou splatnosti, která u tohoto fondu činí 4 roky a 4 měsíce, zatímco délka investice u Click+ 2 je o rok delší – 5 let a 4 měsíce. Minimální výnos přepočítaný na roční úrok je u Click+ 1 roven 0,9 %, u druhého fondu 1,44 %. U maximálního výnosu je situace opačná: 5,83 % p.a. u Click+ 1 a 5,01 % p.a. u Click+ 2.

Zajištěné fondy tak představují alternativu pro bankoví depozita, kdy v případě růstu akciových trhů participujete i na tomto trendu (oba fondy jsou navázány na koš indexů, skládající se z indexů S&P 500 a Dow Jones EuroSTOXX 50). Fondy jsou konstruovány tak, že výnos investorů se rovná součtu ročních přírůstků (poklesů) koše indexů. Pokles je omezen hodnotou –3 %, nárůst je u Click+ 1 maximálně 7 Chcete si vyzkoušet investování na amerických trzích? Bez rizika můžete zkusit své schopnosti portfolio manažera v Investiční hře - do hry vstoupíte ZDE % za rok, u Click+ 2 maximálně 6 % za rok.

Kromě fondů ČSOB/KBC jsou v České republice pravidelně nabízeny zajištěné fondy skupiny HSBC. (O poslední tranši si můžete přečíst ZDE.) Rozdíly mezi posledními nabídkami obou společností jsou především v denominaci fondů a výši minimální investice. Zatímco fondy HSBC jsou denominovány v USD, eurech či britských librách, do fondů ČSOB budete investovat v české koruně. Rovněž minimální investice u fondů ČSOB je pro české investory příznivější – 30 tis. Kč u fondu Click+ 1 a 10 tis. Kč v případě Click+ 2. U fondů HSBC je byste si museli připravit v přepočtu přibližně 150 tis. Kč (5 000 $, €, Ł).

Další dobrou zprávou pro české investory je nový systém slev vstupních poplatků u ISČS. ISČS od 1. června nově zavádí slevu při pravidelném investování (kromě toho již déle uplatňuj slevy v závislosti na množství prostředků investovaných ve fondech ISČS). Pokud máte ve fondech ISČS investováno více jak 20 tis. Kč, pak získáváte slevu na vstupním poplatku v závislosti na tom, o kolikátou investici se jedná. 4. až 9. investice znamenají slevu 30 %, 10. až 15. slevu 60 % a konečně od 16. investice získá klient 100% slevu na vstupním poplatku. Pravidelné investování nižších částech se ukazuje vhodnější, než nákup „velké“ investice v jediném okamžiku. Dodržením pravidelných intervalů mezi nákupem se totiž dosahuje nižší průměrné nákupní ceny a tudíž vyšších výnosů. (O pravidelném investování si můžete přečíst např. ZDE.)

Naopak méně potěšující zprávou z ISČS je konec bezpoplatkového období u Fondu řízených výnosů. Poté, co koncem roku 2002 přišla ISČS s novou investiční strategií fondu (více si můžete přečíst v článku: Investujte agresivně i bezpečně), podpořila jeho prodej nulovým vstupním poplatkem. Toto půlroční období končí 2. června, tudíž od 3.6. již platí vstupní poplatek ve výši 1 %.

Bez poplatku můžete naopak investovat do fondu ING Euro, který je „fondem měsíce“, což znamená, že v rámci ING do něj můžete investovat bez vstupního poplatku.

Obchodování podle UNISu

Pravděpodobně nejzajímavější z celé tabulky je to, že v uplynulém týdnu byly čisté prodeje nejvyšší u dluhopisových fondů – prodejům vévodil ISČS Sporobond s 210 miliony Kč, což představuje takřka dvojnásobek druhých dvou nejúspěšnějších fondů IKS Dluhopisového a ISČS Trendbondu. Celkové čisté prodeje fondů z UNIS sice činily –1,8 mld. Kč, ale tento propad mají na svědomí fondy pro institucionální investory – ČSOB Výnosový skončil více jak 1 mld. Kč v záporu. Drobní investoři pak do fondů v minulém týdnu více peněz vložili, než z nich odčerpali (v bilanci: +187 mil. Kč).

Akciové fondy jsou poslední týdny jako „na houpačce“, kdy jeden týden jsou nejlepší okolo 2 % v záporu, druhý naopak 2 % v kladných hodnotách. V průměru si za týden připsaly 0,75 %. Dluhopisové fondy naopak tento týden mírně ztrácely (v průměru –0,17 %), nicméně to jim neubírá nejlepší výsledky v posledním roce (průměrný roční výnos u dluhopisových fondů společností z UNIS je na úrovni 8,3 %). Otázkou zůstává, jak dlouho bude tento trend pokračovat.