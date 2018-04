Vysoké výnosy: už i v bance!

Kromě bankovních služeb již začínají domácí střadatelé více spoléhat i na investiční společnosti, pojišťovny a obchodníky s cennými papíry. Jen v podílových fondech mají domácí investoři uloženo takřka 150 miliard korun. Velmi konzervativní profil střadatelů stojí i za úspěchem zajištěných fondů, které nabízejí garanci investovaných peněz, ale i participaci na růstu akcií (které stále platí v dlouhém horizontu za jedno z nejvýnosnějších aktiv).

Vzrůstá poptávka po alternativních produktech, které nabízejí „něco víc“ než běžné vklady, fondy či dluhopisy... Novinky, na které finanční instituce lákají, jsou v současnosti právě zajištěné produkty. Živnobanka představila vklad EUROTOP 50, HVB Bank navazuje novou nabídkou na předchozí prodejní úspěšnost strukturovaných dluhopisů a Citibank se pokusila nabídnout indexový vklad, ovšem posléze jeho otevření „odložila“.

Vysoká participace na růstu u HVB

Po podzimní nabídce strukturovaných dluhopisů v korunách (více o minulé nabídce ZDE) nabízí HVB další dvojici strukturovaných dluhopisů tentokrát v eurech a dolarech: HVB Strukturovaný dluhopis výnosový II (v EUR a USD) a HVB Strukturovaný dluhopis růstový II (v EUR a USD, tedy celkem 4 emise dluhopisů). Výnos je u obou dluhopisů odvozen od koše indexů skládajícího se po jedné třetině z indexů hlavních světových trhů: S&P 500, DJ Euro Stoxx 50 a Nikkei 225. Minimální investice je ve výši 2 000 EUR či USD, prodejní období trvá až do 28. května (datum emise je 30. dubna). Splatnost dluhopisů je 28.5.2009, rozhodujícím datem pro výplatu výnosu je 14.5.2009.



Výnosový dluhopis je určen více konzervativnějším investorům a kromě vyplacení jistiny (100% návratnost investice) nabízí i minimální 6% výnos za investiční období pěti let. Oproti tomu je maximální dosažitelný výnos omezen 40 %. Participace na růstu koše indexů závisí na dosaženém nárůstu akcií, tak jak ukazuje graf.

Výnos strukturovaných dluhopisů v závislosti na nárůstu koše indexů*



*u Růstového dluhopisu jde o výnos vypočítaný z nákupní ceny 105 % jmenovité hodnoty

Druhý Růstový dluhopis je mnohem dynamičtější, i když HVB používá mírně zatajující propagaci. Maximální výnos může dosáhnout až 130 % (ze jmenovité hodnoty dluhopisu), pokud hodnota z koše indexů vzroste za období o více jak 100 %. Jak je vidět z grafu, při nárůstu koše indexů o 90 % dosáhne výnos dluhopisu 100 % (tedy 14,8 % p.a.) a při nárůstu koše indexů o více jak 79 % je participace na růstu minimálně stoprocentní.

Čím je vykoupena tato vysoká participace? Potenciál vyššího výnosu stojí klienty nižší úroveň minimální návratnosti. Dluhopis je totiž emitován za cenu 105 % jmenovité hodnoty. Minimální návratnost tak dosahuje „pouze“ 95,2 % z investované částky. Mírným zatajením jsme měli na mysli právě to, že všechny údaje v propagačním letáku jsou vztaženy ke jmenovité hodnotě. U minimální návratnosti je ještě uvedeno „100 % při emisní ceně 105 %…“, avšak u představení výnosu dluhopisu již toto „upozornění“ není.

Spojení vkladu a investice v EUROTOPu od Živnobanky

Vklad EUROTOP 50 od Živnobanky je čistokrevným termínovaným vkladem (pojištěný jako jiná depozita), ovšem s pohyblivým výnosem odvozeným od vývoje indexu DJ Euro Stoxx 50. Minimální investice je již na 10 tis. Kč, vklad je na čtyři roky a nelze jej vypovědět před splatností. Doba uložení vkladu je od 1.6.2004 do 2.6.2008, investoři mohou peníze vkládat do konce května. Jako kompenzaci za dny do 1.6., kdy se ještě nepočítá doba vkladu, dostávají úrok 0,7 % p.a. Minimální garantovaný výnos

Ve speciální příloze PODÍLOVÉ FONDY

2004

naleznete rady, jak sestavit portfolio a jak začít s investováním

ZDE

je sice pouze 0,4 % za celé období, ovšem investor dostane stejný výnos jako bude průměrný nárůst podkladového indexu (maximální výnos není omezen).

Při výpočtu průměrného nárůstu indexu se za první rok započte hodnota indexu za každý měsíc, druhý rok pouze za každé dva měsíce a poslední dva roky jen každé čtvrtletí. Největší váhu tak mají první roky a pro klienta by tedy bylo nejlepší, kdyby index hned na začátku co nejvíce vzrostl. Pokles v ostatních letech (např. pokles indexu až pod počáteční hodnotu v posledním měsíci) nebude pro investory tolik bolestivý, jako u výše zmíněných strukturovaných dluhopisů, u kterých se bere celkový nárůst. Stejně tak v opačném případě, při výraznějším růstu indexů až při splatnosti budou profitovat držitelé strukturovaných dluhopisů.

Uspěje Citibank s indexovým vkladem?

Indexový vklad Citibanky byl opravdu průlomový. Na rozdíl od minimálně čtyřletých zajištěných fondů a obdobných produktů byl pouze na čtyři měsíce, což ho předurčovalo jako produkt výrazně spekulativnější povahy. Vklad v minimálním objemu 100 000 Kč nebo 4 000 EUR je pojištěn stejně jako jiná depozita, k minimálnímu výnosu ve výši 0,05 % p.a. investoři získávají dodatečný výnos odvozený od vývoje kurzu USD/EUR. Dodatečný výnos je ve výši 3,25 % p.a., avšak je vyplácen pouze za ty dny, kdy je měnový kurz USD/EUR během čtyřměsíčního období ve stanoveném pásmu. Toto pásmo je určeno jako kurz z počátečního referenčního dne +/- 0,02. Pokud by byl kurz stabilní a vydržel po celou dobu ve stanoveném pásmu získal by tak klient 3,3 % p.a. Například za uplynulé čtyři měsíce byl kurz ve stanoveném pásmu pouze 39 dní, takže celkový výnos (při investici v EUR) by v tomto případě činil 1,106 % p.a. (3,25*39/120 + 0,05). I tento vklad je bez poplatků, ovšem je zde další riziko spjaté s investicí v korunách. Banka totiž měnové riziko vývoje koruny vůči euru (druhé měně, ve které lze investovat) plně přenesla na klienta, jehož celkový výnos bude ve výsledku očištěn o vývoj kurzu Kč/EUR.

Indexový vklad Citibank měl být otevřen k datu 27. dubna, nicméně s odvoláním na aktuální vývoj kurzu USD/EUR se banka rozhodla otevření odložit na druhou polovinu května. Vyjádření banky je však takové, že pokud bude indexový vklad opravdu otevřen, bude to s jinými parametry, než bylo původně oznámeno. Klientům, kteří

měli o vklad zájem, banka doporučila jiné – klasické – účty nebo vklady. Otázkou je, zda vysvětlení o pohybu kurzu dolaru a eura, tedy právě veličiny v základu celého produktu, bude pro potenciální klienty dostatečné a důvěryhodné. Jaká byla poptávka po tomto produktu banka nesdělila. Její výši lze však jen stěží odhadnout, neboť novinka, kterou zatím domácí střadatelé neznají, mohla přilákat mnoho „spekulantů“. Na druhou stranu mohl zájemce odradit právě, který je považován za jeden z nejobtížněji předvídatelných.

Budou mít nové produkty úspěch?

Výhodou EUROTOPu i strukturovaných dluhopisů je to, že s nimi nejsou spojeny žádné další poplatky. Nevýhodou je nutnost dodržení investičního období. Vklad Živnobanky nelze vypovědět vůbec, dluhopisy jsou na tom lépe, neboť investor je může prodat před splatností zpět HVB, která pravidelně zveřejňuje nákupní ceny.

V předchozí emisi upsali v HVB dluhopisy za více jak 500 mil. Kč a přibližně stejný výsledek se očekává i tentokrát. (Strukturovaný dluhopis kromě HVB nabízela nedávno i Česká spořitelna, která však musela prodloužit upisovací období - více v TOMTO článku.)

Vklad EUROTOP je poměrně úspěšný, když zatím získal od klientů 170 mil. Kč (od 1. dubna). Živnobanka je zatím první bankou, která takový produkt u nás nabízí, což jí mohlo pomoci přilákat další vklady - Živnobanka omezila vklad pouze pro ty klienty, kteří mají účet v Živnobance (poplatky za vedení min. 30 Kč/měsíc). Kromě této „nevýhody“ má vklad stejně jako strukturované dluhopisy další negativum v podobě daně z příjmů, která je u úroků z vkladů i výnosů z dluhopisů ve výši 15 %.

Investovali byste do strukturovaných dluhopisů, EUROTOPu či indexového vkladu v Citibank? Myslíte si, že tyto produkty mají u nás budoucnost?