Vysokoškoláci mohou sledovat špičkové manažery při práci

Letos již podesáté mohou zájemci pod vedením zkušených manažerů různých podniků získat množství nepostradatelných informací, zkušeností a doplnit si své teoretické znalosti. Ve skutečném provozu nahlédnou do organizace a řízení podniků a seznámí se s manažerskými povinnostmi a řídící praxí. "Snažíme se pro studenty vytvořit co nejvíce příležitostí k doplnění a rozšíření jejich studia V mnoha případech je stáž také dobrou průpravou pro rozhodování se o budoucím zaměstnání," uvádí Michaela Lukášková ze sdružení Business Leaders Forum (BLF), které program pořádá. Do projektu je dosud přihlášeno téměř šedesát společnosti.Sdružení BLF materiály postupuje přihlášeným společnostem. Každoročně je zájem ze strany studentů větší, než je počet nabízených míst. Instituce si studenty vybírají bud' pouze na základě doporučení a výsledků od BLF, nebo pořádají další, vlastní pohovory. Výběrová kritéria jsou podobná těm jež vyžadují firmy od uchazečů o zaměstnání: dobré studijní výsledky, zájem o konkrétní společnost (stáž), mimoškolní zájmy a aktivity a jazykové znalosti. Samotné stáže se uskuteční v průběhu roku 2002, na termínu a konkrétní podobě praxe se studenti dohodnou přímo se společností, ve které ji absolvují. Studenti nemyjí nárok na mzdu.Vysokoškoláci mohou "stínovat" jednoho až čtyři manažery, se kterými navštěvují různá pracoviště, oddělení nebo výrobní podniky. "Stínoval jsem ředitele nákupu firmy Škoda Energo v Plzni. Stáž pro mě měla obrovský přínos, protože jsem poznal úskalí řídící práce a zjistil jsem, jak se řeší obchodní problémy v praxi," říká Aleš Tausche, letošní účastník programu. "Myslím, že je potřebné si teoretické znalosti ze školy doplnit podobnou praktickou zkušeností.'" Celý program stáže by měla společnost upravit tak, aby student mohl co nejvíce nahlédnout do skutečného světa práce manažerů. "Během stáže jsem, mimo velmi poučného pohledu do provozu nadnárodní firmy, přišla na to, co všechno se ještě musím naučit a bez čeho se neobejdu, abych v praxi uspěla," shrnuje Daniela Marková, studentka Vysoké školy ekonomické, která se zúčastnila stáže ve firmě Johnson & Johnson ČR.