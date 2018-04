Vysokoškoláci se mohou zúčastnit stáží, kde stínují manažery

Poznat provoz obchodních firem, mezinárodních společností, výrobních podniků, hotelů i státních úřadů v České republice mohou studenti posledních dvou ročníků vysokých škol. V rámci programu stínování špičkových manažerů - Manager Shadowing Programme se zúčastňují dvouaž třítýdenních stáží. Vysokoškoláci se do projektu mohou přihlásit do 5. a firmy do 20. listopadu 2000.Program poskytuje studentům příležitost vyzkoušet si práci špičkových vedoucích pracovníků - poznat jejich pracovní náplň, dovednosti, metody řízení a proniknout do organizace a řízení společností. Letos již podeváté mohou zájemci pod vedením zkušených manažerů různých podniků v praxi získat množství nepostradatelných informací, zkušeností a doplnit si své teoretické znalosti ve skutečném provozu institucí. "Naším zájmem je vytvořit pro studenty co nejvíce příležitostí k doplnění a rozšíření jejich studia. Pro mnohé je stáž také dobrou průpravou pro rozhodování se o budoucím zaměstnání," vysvětluje Michaela Lukášková ze sdružení Business Leaders Forum (BLF), které tyto projekty pořádá, "letos se přihlásilo přes padesát společností, které mají o spolupráci se studenty zájem, poprvé mohou studenti nahlédnout i do činnosti poslanců."Zájemci, kteří se do programu přihlásí, si mohou vybrat tři podniky, jejichž provoz je nejvíce zajímá či se vztahuje k oboru jejich studia. Musí absolvovat vstupní pohovory s personalisty. "Pohovory jsou vedeny zkušenými odborníky a jsou velmi podobné těm, které studenty čekají před vstupem do skutečného zaměstnání," potvrzuje Michaela Lukášková. Sdružení poté materiály vybraných studentů postupuje společnostem zapojeným do projektu. Ty si vybírají studenty buď pouze na základě doporučení a výsledků od BLF, nebo pořádají další, vlastní pohovory. "I ti studenti, kteří nejsou na stáž vybráni, získávají během přijímacího řízení cenné zkušenosti a informace, například jak psát životopis a jak se chovat při přijímacím řízení do zaměstnání," doplňuje Lukášková. Na termínu a konkrétní podobě stáže se studenti dohodnou přímo se společností, ve které ji absolvují. Studenti nemají nárok na mzdu.Studenti mohou stínovat jednoho až čtyři manažery, se kterými poznávají různá pracoviště, oddělení nebo výrobní podniky. Celý program by společnost či firma měla upravit tak, aby student mohl co nejvíce nahlédnout do skutečného světa organizace práce. "V naší firmě praktikují studenti technických oborů v rámci tohoto programu již několik let. Dělají "kolečko" po závodě a seznamují se s výrobou a provozem. Ukazujeme jim, jak to v praxi chodí," říká Lubomír Krátký, vedoucí personálního úseku TRW Autoelektronika, s. r. o., z Benešova. Ve státních institucích praktikují studenti ze seznamu s pracovní náplní úředníků, senátorů nebo poslanců. Absolvují s nimi celý pracovní den, všechny schůzky. Připravují pro ně podklady k jednání. "Pokud poznají naši práci v Senátu, zaujme je a neodejdou do komerční sféry, která je třeba původně více lákala, máme možnost z nich vychovat kvalitní státní úředníky na evropské úrovni," tvrdí Ivan Havlíček, místopředseda Senátu Parlamentu České republiky. Studenty ekonomických směrů často zajímá provoz velkých mezinárodních společností, například hotelů nebo obchodních firem. Poznají problematiku řízení podniku s mnoha zaměstnanci a konkrétní problémy každodenního provozu těchto organizací. "Studenti, kteří se stáží u nás zúčastňují, se během dvou týdnů setkají s prací více oddělení (personální, finanční kontrola, provoz restaurací a barů, vedoucí recepce nebo hotelové hospodyně), vysvětluje Roman Zaoral, personální manažer hotelu Radisson SAS v Praze. "Budou vědět, co obnáší provoz velkého mezinárodního hotelu se špičkovou klientelou. Setkají se s problémy, které jsou běžné a je třeba se jim věnovat neustále, ale mohou zažít i nezvyklé situace, jež je třeba okamžitě profesionálně řešit. Někteří naši hosté mívají velmi specifické požadavky a my se jim snažíme, pokud je to v našich silách, vyhovět."Pro manažery, kteří se studenty přímo tráví všechen pracovní čas, může být přítomnost stážistů zatěžující. Na druhou stranu jsou takové akce podle zúčastněných přínosné. Manažer, který svou práci již v mnoha případech vykonává rutinně, se alespoň zamyslí nad zaběhnutými postupy. "Je dobré, že si člověk uvědomí, co dělá a proč. Je to vlastně taková zpětná vazba," dodává Roman Zaoral. Pro firmy je také přínosná možnost vybrat si budoucí pracovníky.