Vysokoškolské studium v Německu

Centrum pomůže zjistit, kde a co je možné v Německu studovat. "Obstaráváme informační materiály a zjišťujeme konkrétní podmínky studia a přijetí k němu," uvádí Silke Klein, vedoucí Informačního a poradenského centra IBZ. Poskytují zde také informace o životních nákladech pro studium ve vybraném místě a navazují kontakty s odpovědnými osobami a institucemi.Německé univerzity nabízejí stále více mezinárodních studijních cyklů v mnoha odborných zaměřeních, mj. technické obory, přírodní vědy, informatika, matematika, zemědělské a lesní hospodářství, technologie životního prostředí, hospodářské vědy, ale také humanitní a sociální vědy. "V mezinárodních studijních cyklech studují němečtí a zahraniční studenti společně. Univerzity i vyšší odborné školy, se studentům věnují intenzivně," tvrdí Silke Klein. "Po uplynutí stanoveného počtu semestrů dosahuje student mezinárodně uznávaného titulu bakalář, popřípadě magistr."Vyučovacím jazykem v mezinárodních studijních cyklech pro zahraniční studenty je z velké části angličtina, to znamená, že před začátkem studia není vyžadována žádná zkouška z němčiny. Je nutné předložit doklad o znalosti angličtiny: např. mezinárodní certifikát TOEFL. Kromě odborného studia mají zahraniční studenti možnost navštěvovat kursy němčiny. Pro studium v němčině je nutné složit jazykovou zkoušku (tzv. DSHDeutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang). Ta se skládá na příslušné zvolené škole a probíhá zpravidla tři až čtyři týdny před začátkem semestru. Od zkoušky DSH je osvobozen uchazeč, který splnil některou ze zkoušek považovaných za její ekvivalent, například jazykový diplom z Goethe-Institutu, německá maturita. Některé vysoké školy nabízejí jednosemestrální přípravné kursy na zkoušku DSH. "Na německých vysokých školách nejsou uznávané státní zkoušky konané na českých jazykových školách," vysvětluje Silke Klein. "Veškeré informace o potřebných jazykových znalostech, požadavcích německých škol a náplni jazykových zkoušek DSH, získají zájemci v našem poradenském středisku."Přijímací zkoušku (tzv. Festellungsprüfung), ve které prokazuje zájemce předpoklady ke studiu daného oboru, musí skládat ten, kdo není a nebyl studentem některé z českých vysokých škol nebo nemá maturitní vysvědčení vydané všeobecným gymnáziem v České republice po roce 1994. To znamená mj. absolventi středních odborných a průmyslových škol. Přípravu na tuto zkoušku zajišťují přímo vyšší odborné a vysoké školy v Německu. Zájemce o zkoušky se může zúčastnit dvousemestrálního přípravného kursu nebo se přihlásit přímo ke zkoušce. Náplň a příklady zkoušek jsou k nahlédnutí v IBZ.Jiná pravidla platí pro získání stipendií. Ta zajišťuje třináct lektorů DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), kteří působí na některých českých vysokých školách. Kontakty na lektory nabízejí internetové stránky IBZ.