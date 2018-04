Vysoký důchod nemusí být jen nesplněným snem

Jde o takzvané Lifecycle fondy (LCF), neboli fondy životního cyklu. Jsou to fondy s velmi dlouhým investičním horizontem, v jehož průběhu dochází k realokaci a rebalancování portfolia. Portfolio manažeři tak postupně přelévají prostředky z rizikových aktiv do konzervativních aktiv. Investor, který plánuje investici na několik (i desítek) let, si totiž může dovolit investovat více prostředků do rizikových aktiv. Čím blíž je doba ukončení investice (například důchod), tím je důležitější uchování hodnoty portfolia a prostředky jsou tak investovány do bezpečnějších investičních nástrojů, jako jsou dluhopisy, nebo peněžní trh.

V zahraničí fungují LCF již několik let a těší se velkému zájmu investorů. U nás zatím mnoho takových fondů nenajdeme, ale situace se začíná zlepšovat. Jednu z posledních novinek přináší společnost ČP Invest ve formě programu Partner Invest.

Vyplatí se ČPI Partner Invest?

Společnost ČP Invest však není první, kdo u nás nabízí produkty typu Life Cycle. Od dubna minulého roku nabízí podobný produkt s názvem Rentier Invest společnost Pioneer Investments. Další investiční společností, která nabízí aktivní správu prostředků s cílem dlouhodobého zhodnocení, je Conseq Investment s produktem Horizont Invest. Detailnější popis jejich produktů si můžete přečíst v našem článku ZDE.

ČPI Partner Invest je založen na pěti modelových portfoliích (fázích), které tvoří předem dané kombinace korunových podílových fondů společnosti ČP Invest. Toto řešení má své výhody i nevýhody. Pozitivem je denominace všech fondů v české koruně (a zajištění proti měnovému riziku), nevýhodou je pak omezený výběr fondů, zejména v konzervativní části portfolia.

Poměr jednotlivých fondů ve fázích je odstupňován podle doporučeného investičního horizontu. Jestliže v první fázi (12 – 40 let) najdeme výhradně akciové fondy, ve čtvrté fázi (2 – 5 let) je investována do akciových fondů pouze pětina portfolia. V poslední fázi (0 – 2 roky) již akcie nenajdeme vůbec a tvoří ji pouze dluhopisové fondy a fond peněžního fondu. Peněžní trh se objevuje v portfoliu až od třetí fáze (5 – 8 let).

Každý rok k prvnímu říjnu dochází k rebalancování portfolia. Složení fází se tak pravidelně upravuje do výchozích poměrů (různé výnosy jednotlivých složek totiž v průběhu času mění jejich poměr v portfoliu) a tím se zvyšuje transparentnost produktu.

Podle toho kolik let zbývá do konce doporučeného investičního horizontu se prostředky přelévají z jedné fáze do druhé. Nakonec skončí v poslední fázi, z níž si je investor může vybrat buď jednorázově, nebo prostřednictvím pravidelné renty ve stanovené výši, nebo po stanovenou dobu. V případě potřeby si však může klient své prostředky vyzvednout kdykoli před skončením doporučeného investičního horizontu.

Investovat lze jak jednorázově (minimálně 3 000 Kč), tak pravidelně (minimálně 500 Kč), případně ve formě nepravidelných vkladů (minimálně 500 Kč). Vstupní poplatky závisí na velikosti investované částky a době trvání programu a lze je zaplatit i předem. Nejvyšší poplatek (max. 4 %, což určitě není málo) zaplatí investor při investici trvající 12 až 40 let. Vzhledem k aktivní správě nejsou nejnižší ani poplatky za správu programu, které se v závislosti na době programu pohybují v intervalu 1 – 2,15 % ročně.

Přestože program v základní verzi nabízí předem stanovené složené portfolií a investiční horizont, určitá variabilita je možná. Klienti si mohou určovat především délku a množství fází, kterými jejich investice projde. Mohou si upravit počáteční fázi podle svého investičního profilu. Konzervativnější investoři asi nebudou chtít investovat 100 % do akcií a tak začnou rovnou ve fázi dvě, i když plánují investovat na dobu delší než 12 let (fáze dvě tak bude v rozmezí například 20 – 8 let). Je možné rovněž vynechat některou fázi a upravovat si délku trvání fází podle vlastního uvážení.

Vydělejte si na důchod v euru

Pro ty, kteří myslí na budoucnost a počítají se vstupem ČR do měnové unie, jsou k dispozici také fondy životního cyklu denominované v euru, které na náš trh nedávno uvedla společnost ABN Amro Funds (AAF). Ta koncem roku 2005 založila jedenáctku aktivně spravovaných Life Cycle fondů s odlišnou investiční strategií a doporučeným investičním horizontem (10 až 35 let). Jednotlivé strategie, resp. fondy se odlišují letopočtem v názvu, který určuje doporučený investiční horizont. V nabídce tak najdeme fondy s letopočtem od 2015 do 2040.

Letopočet v názvu fondu určuje také datum, kdy budou všechny peněžní prostředky investorů umístěny výhradně v nástrojích peněžního trhu vedených v euru. Od tohoto data by měl každý fond plnit úlohu udržování hodnoty uložených peněz bez zbytečných výraznějších výkyvů. To bude praktické zejména pro investory, kteří se rozhodnou nevybrat všechny investované peníze najednou, ale postupně formou renty nebo nepravidelných výběrů.

Fondy AAF investují do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a důležitou složku tvoří nemovitostní akcie a fondy. Podle toho kolik let zůstává do rozhodujícího roku, mění se rozdělení portfolia do jednotlivých investičních nástrojů. Jelikož u všech fondů je dosažení cílové doby relativně daleko, u všech fondů zatím hrají důležitou roli akcie.

I ve fondu s nejkratším investičním horizontem tak akcie tvoří více než třetinu portfolia. Největší zastoupení mají dluhopisy (43 %), nemovitosti a peněžní trh představují 10 %. Ve fondech do roku 2022 a delších však již akcie tvoří 75 % portfolia a peněžní trh si v nich zatím místo nenašel. Dluhopisy zabírají 10 % a nemovitosti 12,5 %. Díky významnému zastoupení akcií (a určitě také díky tomu, že akciím se v poslední době celosvětově dařilo) jsou zatím výnosy fondů AAF velmi zajímavé (10 – 15 % p.a.). Historie fondů je však velice krátká (jeden a čtvrt roku) a kvalita správy se na základě ní zatím hodnotit nedá.