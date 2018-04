Vysoký výnos i nízké riziko? Může být

Na tolik očekávané zastavení růstu, nebo dokonce snížení úrokových sazeb v USA a následně v Evropě si nějakou dobu ještě budeme muset počkat. Růst cen dluhopisů a lepší výkonnost dluhopisových fondů je tím pádem stále zatím hudbou budoucnosti. Na druhé straně akcie sice stále slibují zajímavé zisky, riziko s investicí do nich spojené je však pro mnohé investory nepřípustné. Jediným řešením by tak mohlo být nalezení instrumentu, který spojí výhody rizikových nástrojů (vyšší výnosy u akcií) a konzervativních cenných papírů (menší volatilita u dluhopisů).

Ideální investice?

Právě konvertibilní dluhopisy (KD) mohou plnit úlohu zlaté střední cesty mezi akciemi a dluhopisy. Jde totiž o investiční instrument, který kombinuje základní vlastnosti akcií a dluhopisů v jednom cenném papíru. Investoři, kteří si nakoupí konvertibilní dluhopis, totiž mají v době splatnosti dluhopisu možnost vyměnit si tento cenný papír za akcie společnosti, která KD vydala.

Umožňuje jim to call opce, která je přidanou hodnotou v tomto druhu cenného papíru. Výměna obligací za akcie probíhá v předem určeném poměru akcií a dluhopisů. Dluhopisy v nominální hodnotě 1 mil. Kč tak investor může (ale nemusí) vyměnit za například 500 ks akcií, což znamená 2 000 Kč na akcii, i když je reálná cena akcie v době splatnosti jiná. Podobně jako je tomu u opcí, investor nemusí dostat akcie, ale společnost mu vyplatí částku, která je úměrná platnému kurzu na akciovém trhu.

Výhody KD jsou tedy zřejmé. Pokud akciový trh roste a cena akcie je v době splatnosti vyšší, než původně dohodnutá suma (v našem příkladu vyšší než 2 000 Kč), investor dostane vyšší částku, než je nominální hodnota dluhopisu.

Pokud naopak akciový trh klesá, nebude to prospívat ani dluhopisu. Jelikož je však jeho cena stále velmi závislá na úrokové sazbě, mohou faktory negativně působící na akcie (recese apod.) nepřímo pomáhat právě ceně dluhopisu (klesající úrokové sazby). Propad cen dluhopisů pak není tak výrazný, jako je tomu u akcií. V konečném zúčtování mohou tyto cenné papíry znamenat zajímavý výnos podobný akciím, jejich volatilita však bude nižší.

Pozor na rizika

Jelikož je jasné, že na finančních trzích neexistuje žádný dokonalý nástroj, i u KD musíme počítat s některými riziky, které mohou náš konečný výnos ohrozit. Možnost proměnit dluhopis prostřednictvím opce je vykoupen nižším kupónem, než v případě stejných dluhopisů bez opce (stejná durace, riziko a rating emitenta apod.).

K vydávání KD se většinou uchylují malé společnosti s nižším ratingem, jejichž kreditní riziko je podstatně vyšší, než u velkých zavedených společností. Obecně je totiž emise KD považována za levnější zdroj finančních prostředků, než vydání běžných dluhopisů (právě nižší kupón), nebo emise akcií. Investoři tak nakupují dluhopisy s nízkým kuponem, ale se stejným rizikem, jako například high yield dluhopisy.

Častokrát se také stane, že si emitent vyhrazuje právo předčasně odkoupit dluhopisy zpátky, pokud cena akcie vyroste příliš vysoko a pro společnost by pak bylo příliš drahé vyplácet investorům jejich zisky. Investoři tak přijdou o možnost realizovat skutečný zisk, kterého akcie dosáhla a výnos je tak omezen.

Posledním rizikem je možnost, že i když akcie v průběhu platnosti dluhopisu roste, nedosáhne předem dohodnuté úrovně, za kterou ji investoři mohou vyměnit (cena akcie v době emise je totiž zpravidla nižší, než cena určená poměrem při výměně dluhopisu). Může tak dojít k tomu, že i když akcie za dané období rostly, váš konečný výnos bude mnohem nižší.

Jak na konvertibilní dluhopisy?

Jelikož jsou konvertibilní dluhopisy, podobně, jako je tomu u klasických bondů, emitovány ve velkých objemech a sumách, je jejich přímý nákup pro normálního smrtelníka prakticky nemožný. Nejjednodušší způsob je tedy nákup podílových fondů, které do konvertibilních dluhopisů investují. Zvýhodněni jsou investoři, kteří dávají přednost Evropské měně, určité možnosti však mají také dolaroví investoři a jeden z fondů je dostupný ve švýcarském franku.

Globální KD do svých portfolií nakupují čtyři u nás dostupné fondy, konkrétně Fortis Bond Convertible (EUR), KBC Bonds Convertibles (EUR). Julius Bär Convert Bond (CHF) a AVIVA Global Convertibles (USD), který je ale veden mezi smíšenými fondy. Do evropských KD investují také čtyři zástupci: ABN Amro Europe Convertible Bond (EUR), Parvest European Convertible Bond (EUR), Fortis Bond Convertible Europe (EUR) a Credit Suisse Convert Europe (EUR). Kdo má zájem vydělat na KD emitovaných asijskými společnostmi, může investovat do fondu Parvest Asian Convertible Bond (USD).

Jako doplněk dluhopisové složky mohou být konvertibilní dluhopisy, resp. fondy do nich investující, určitě zajímavým zpestřením každého portfolia (podobně jako například high yield, nebo emerging markets). Určitě by však neměly být úplnou náhradou klasických dluhopisů a dluhopisových fondů (státní obligace, kvalitní podnikové dluhopisy), které mají hlavní úlohu v portfoliu jistou.