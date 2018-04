Vysoký výnos nebo další velký podvod?

„Dluhopis je moderní a oblíbenou formou investování, zejména s ohledem na přesně stanovené parametry investice. Výhodou investice do dluhopisů je obecně nižší riziko než například u akcií.“ To je věta z internetové prezentace firmy CDC-Credit and Development Company, a.s. (CDC), která je emitentem dluhopisů s nadprůměrným výnosem 11,8 % ročně. Každý investor však musí mít na paměti vztah mezi výnosem a rizikem – pokud chci dosáhnout vyššího výnosu, musím podstoupit vyšší riziko. Jak je to u dluhopisů firmy CDC?

Historie firmy CDC je z pohledu potenciálního investora značně zajímavá. 28.11.1998 založila společnost Březí Development Company, s.r.o. společnost s názvem Pražský fond pozemků, a.s. (PFP). Ta byla zapsána do Obchodního rejstříku 5.1.1998 se základním kapitálem ve výši 50 011 tis. Kč tvořeným nepeněžitým vkladem, kterým byly pozemky právě v Březí u Říčan. PFP následně navýšil základní kapitál o dalších 50 mil. Kč a v květnu 2001 změnil jméno na CDC-Credit and Development Company, a.s. V současné době je ovládající osobou CDC (vlastní 70 % akcií) společnost Venture Group S.A. – organizační složka společnosti založené na Britských panenských ostrovech.

Dluhopisy CDC Jmenovitá hodnota: 100 000 Kč Objem emise: 30 000 000 Kč Výnos z dluhopisu: 11,8 % p.a. Venture Group (VG) je firma specializující se na poskytování rizikového kapitálu na rozjezd podniků s potenciálem k růstu. Mezi projekty VG patří 1. česká internetová líheň, Moravia Wind Systém, či nově (podle www stránek firmy) Energo Brno. Spojení CDC s VG je však mnohem zajímavější, pokud uvedeme, že obě společnosti mají společného „jmenovatele“ - spojení se zkrachovalým obchodníkem s cennými papíry FINNEX. Především Martin Zach, který stál u zrodu Finnexu je „vedoucím organizační složky“ VG a místopředseda představenstva v CDC. (Finnex byl rovněž v minulosti vykonavatelem části hlasovacích práv v CDC). Další osobou z firem CDC, VG i Finnexu je Petr Kaplan.

O ekonomické situaci firmy CDC si můžete přečíst zde...

CDC již v roce 2001 emitovala dluhopisy (400 dluhopisů s nominální hodnotou 50 000 Kč) s kupónem 16,5 %, což rovněž představovalo několikanásobek „běžné“ úrokové míry. Protože tyto dluhopisy nabízela formou veřejné nabídky – na internetových stránkách, bez zveřejnění užšího prospektu (ten stačí, pokud se nejedná o registrované dluhopisy), Komise pro cenné papíry uložila společnosti pokutu ve výši 300 tis. Kč. Při druhé emisi CDC již měla všechny dokumenty v pořádku a schválené Komisí pro cenné papíry.

Je úrok 11,8 % reálný?

Pro většinu investorů představuje úrok 11,8 % nereálnou úroveň a po právu se ptají, jak bude společnost schopna dostát takovému závazku. V minulém článku CDC dluhopisy za 16,5% - ano či ne? jsme si položili několik otázek:

1. Proč si společnost půjčuje peníze za 16,5 %, když by mohla při kvalitním podnikatelském záměru získat peníze i za poloviční náklady, např. formou hypotéky?

2. Jak může být emise dluhopisů takhle malá? Na každou emisi totiž připadají značné fixní náklady, např. v podobě administrativních poplatků.

3. Proč firma potřebuje 20 mil. Kč v dluhopisech, když má základní jmění 100 mil. Kč?

Odpovědět na tyto otázky můžeme dnes následovně: Základní kapitál společnosti je sice 100 mil. Kč, nicméně vlastní kapitál je desetkrát nižší. V případě neregistrovaných CP v listinné podobě jsou poplatky nižší než u zaknihovaných CP obchodovaných na burze a navíc veřejná nabídka dluhopisů s relativně nízkou nominální hodnotou může přilákat více investorů – tím spíše, když se bude uvádět, že „obecně jsou dluhopisy méně rizikové než akcie“. Vysoké úroky – 16,5 a 11,8 % - musí společnost nabízet jako cenu investorům za podstupované riziko. Že jsou úroky vysoké, je i známkou vysoké rizikovosti – investice do dluhopisů, ale především projektu, který bude společnost jejich prodejem financovat.

Dohled Komise pro cenné papíry To, že kapitálový trh podléhá regulaci a emisní podmínky spolu s užším prospektem schválila KCP neznamená, že jde o „důvěryhodný“ projekt. Komise totiž (od roku 2001) již nehodnotí ekonomickou návratnost a podle slov tiskové mluvčí Komise Radky Procházkové ani „není možné, aby Komise pro cenné papíry jako státní dozor prováděla ekonomické a finanční analýzy, zda výše úroků je přiměřená. Smyslem Komise je, aby investoři dostali informace. V užším prospektu, který jsme schvalovali, jsou i finanční výkazy, kde si mohou investoři přečíst výsledky společnosti“. Je na investorech, aby posoudili míru rizika, kterou podstupují nákupem dluhopisů. V užším prospektu dluhopisu je uvedeno i to, že Komise „zkoumala emisní podmínky a užší prospekt z hlediska splnění obsahových náležitostí vyžadovaných zákonem o cenných papírech, zákonem o dluhopisech a vyhláškou Ministerstva financí č. 82/2001 Sb., nikoli z hlediska schopnosti emitenta splnit závazky plynoucí z dluhopisů“

CDC uvádí účel emise jako: „získání finančních prostředků pro navýšení objemu investic alokovaných v nemovitostech spravovaných společností ... poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty a obchodování s pohledávkami třetích osob. Sekundárním účelem emise je snižování úrokového zatížení společnosti (úrok minulé emise = 16,5% p.a.).“

Každý se rovněž zeptá, zda nejsou dluhopisy určeny pouze k tomu, aby společnost mohla vyplatit kupóny předchozí emise. Jak plyne z výše uvedeného, je to „sekundární“ účel emise nových dluhopisů. Nakolik sekundární však bude, se dozvíme nejdříve, až budou k dispozici údaje za rok 2003.

Zhodnotit riziko investice do dluhopisů můžeme následovně: historie firmy prokázala, že ta není ve vybírání ziskových projektů příliš úspěšná, navíc je v současnosti v postavení, kdy 20 mil. Kč z první emise a 30 mil. Kč z emise druhé neúměrně zvyšují podíl dluhu k vlastnímu kapitálu (vysoké hodnoty tohoto ukazatele sice ještě neznamenají katastrofu, vždyť i výrobní a obchodní společnosti mohou mít tento poměr vysoký, zde však musíme brát v úvahu celou situaci ohledně CDC a jejích projektů). Navíc je zde reálné riziko, že nová emise slouží jen ke splacení té první a dochází tak k nežádoucímu rolování a narůstání dluhu. Je na každém investorovi, aby zvážil, zda mu stojí za to, investovat minimálně 100 000 Kč do dluhopisů CDC.

Podle vyjádření Martina Zacha z CDC (a VG) není kromě majetkového propojení žádné další pouto mezi oběma společnostmi. (Pokud se opět podíváme na dostupná data, CDC poskytla VG půjčku ve výši 7 392 tis. Kč a další společnosti Venture CZ 1 105 tis. Kč.) Informace o výsledcích společnosti za rok 2002 jsme se od jejích představitelů nedozvěděli - s jakým ziskem skončil rok 2002, jaké má CDC další pohledávky, ani kolik investorů již dluhopis nakoupilo či jak úspěšná a nákladná byla reklamní kampaň na dluhopisy CDC v médiiích... Vše by prý mělo být zveřejněno během několika dnů – až skončí emisní lhůta a až bude proveden audit účetní závěrky. Rovněž se nám dostalo ujištění, že nová emise rozhodně neslouží k pokrytí výplat kupónů. Více budeme znát, až jestli společnost zveřejní údaje, které podle svých slov umístní na internet (otázkou je, co brání oběma společnostem zveřejnit údaje za minulé roky již dnes).

Doporučení pro investory je následující – při rozmýšlení, zda investovat do podobných projektů, se snažte zjistit co nejvíce informací o firmě, která vám investici, nebo její zprostředkování nabízí. Nezapomeňte, že výnos je ve vztahu přímé úměrnosti k riziku. A nezapomínejte na to, kdo vám investici nabízí. Lidé, kteří přivedli ke krachu jiného obchodníka s cennými papíry (více ZDE), by neměli být automaticky považováni za důvěryhodné partnery a ve finančním světě není nic tak důležitého jako důvěra.

Co si myslíte o dluhopisech CDC? Věříte, že dojdeke spalcení úroků i jistiny nebo jste více skeptičtí? Jak se díváte na společnost Venture Group a její podnikání?