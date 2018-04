Vyšší daně prodraží jízdu autem i kouření

Nejvíce zdražení dolehne na kuřáky, i když ne hned od prvního ledna. Kvůli vyšší dani by totiž krabička cigaret měla stát o čtyři až sedm korun více. Zatím je možné na stáncích koupit cigarety ještě za levno, protože obchodníci musí doprodat zboží za staré ceny. Více peněz si tak budou muset připravit kuřáci zhruba od poloviny února, kdy už budou zásoby vyprodané a krabičky označené novými kolky už v prodeji. Podle odborníků lze očekávat, že se Češi přikloní spíše k levnějším značkám. Dobrou zprávou pro kuřáky je fakt, že po květnovém vstupu do Evropské unie padnou cla na dovoz tabákových výrobků, takže například diskontní řetězce budou moci prodávat cigarety pod vlastními značkami, a ty budou konkurovat zavedeným značkám především nižší cenou.

Nejrozšířenější česká značka - cigarety Petra - by tak po zdražení měla stát 44 korun - tedy o čtyři koruny více. Krabička cigaret Marlboro by měla vyjít minimálně na 57 korun. Kdo si tedy ještě stihne udělat zásoby, ušetří na jednom kartonu - to znamená 10 krabičkách cigaret - 40 korun. Průměrný kuřák, který vykouří dvě krabičky za týden, tedy zaplatí ročně přibližně o 400 korun více. Pokud je však v rodině více kuřáků, může jít zvýšení výdajů za tabákové výrobky do tisíců korun. Vladimír Pikora dodává: „Kdo vykouří krabičku denně, přihodí měsíčně do státní pokladny 200 korun.“

Hlouběji do kapsy budou muset sáhnout zájemci o tvrdý alkohol, ani jemu se nevyhnulo zvýšení spotřební daně. Cena půllitru čtyřicetiprocentní lihoviny, což je například rum nebo vodka, stojí v obchodech zhruba o osm korun více.

Špatnou zprávou pro řidiče je nárůst zdanění u benzinu a nafty. Více by se vyšší daně měly projevit na ceně nafty - ta by měla podle odhadů ministerstva financí u tuzemských benzinových stanic podražit zhruba o 2,20 koruny za litr. Dražší nafta se může projevit i v cenách autobusových jízdenek, protože dopravci promítnou vyšší náklady do cen jízdného.

Vliv na cenu benzinu by neměl být tak rapidní - odhady hovořily o růstu okolo 1,20 koruny na litru benzinu Natural. Jeho cena se před zdražením pohybovala okolo 24 korun. Kolik nakonec motorista zaplatí, záleží na jednotlivých prodejcích - zda do cen promítnou jen vyšší spotřební daň, nebo upraví také svou marži. Kdyby se zvýšení cen pohybovalo mezi jednou až dvěma korunami, vyjde plná nádrž osobního auta zhruba o padesát až osmdesát korun více než vloni. Naplnění nádrže u auta s dieselem bude stát zhruba o 90 korun více než v roce 2003.

Nyní se ceny nejprodávanějšího naturalu u čerpacích stanic po zdražení pohybují od 24,20 koruny do 25,50 koruny. Nafta se prodává nejlevněji na severní Moravě - za 22,20 koruny, nejdráže v Praze za 23,80 koruny.



J ak se vyhnout zdražení

- než budou v obchodech krabičky s novými cenami, nakoupit tabákové výrobky do zásoby. Kdo nechce platit za svou neřest více než v minulém roce, nezbývá mu nic jiného než omezit spotřebu cigaret či úplně přestat kouřit, respektive volit levnější značky.

- omezit pití tvrdého alkoholu

- omezit jízdu autem na nezbytně nutné případy či volit ekonomičtější způsob jízdy. V některých případech vyjde využití vlaku či autobusu levněji.

- vytipovat čerpací stanice, které prodávají levnější benzin nebo naftu než konkurence. Často jsou to čerpadla provozovaná zemědělskými družstvy, dopravci či stavebními firmami.