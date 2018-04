Vyšší důchod? Začněte spořit

Šetřit na stáří se dá mnoha způsoby. Stát podporuje dva z nich - penzijní připojištění a životní pojištění. U obojího se člověk dočká daňových úlev, u penzijního připojištění i přímých státních příspěvků. Aby klient využil všeho plně, měl by měsíčně ukládat 1500 korun do penzijního připojištění a 1000 korun do životní pojistky.

V prvním případě dostane ke svým penězům 150 korun státního příspěvku a tisícikorunu si bude moci odečíst z daňového základu, v druhém případě je výhodou jen daňový odpočet. Co si však vybrat, když člověk nemá dost peněz na to, aby mohl platit obojí?

Ž ivotní pojištění pro živitele rodin

Záleží vždy na rodinné a finanční situaci. Člověku, na jehož příjmu je závislá celá rodina, se může hodit životní pojistka, na které si zároveň spoří. Pokud majitel pojištění zemře třeba už po roce od uzavření smlouvy, dostane rodina částku, na kterou se pojistil. Některým lidem se to nezdá důležité, ale pak přijde situace, že si význam pojištění uvědomí.

„Pojišťoval jsem celé nemocniční oddělení, když jeden z lékařů zemřel při autonehodě. Ostatní si ve chvíli, kdy měli tragickou situaci na dosah ruky, uvědomili, že by i oni měli myslet na to, co by bylo při podobném neštěstí s jejich blízkými,“ říká finanční poradce Tomáš Kučera. Jestliže se klient dožije konce smlouvy, pojišťovna mu vyplatí určenou sumu zvýšenou o podíly na výnosech pojišťovny.

P enzijní připojištění je vlastně jen spoření

V penzijním fondu při stejném měsíčním výdaji naspoříte víc. Jak vysvětlují finanční odborníci, díl pojistného, které pravidelně klient posílá do životního pojištění, kryje riziko a jen část se zhodnocuje. Zatímco v penzijním fondu se zhodnocuje celý vklad a navíc k němu dostává člověk příspěvek od státu. Na druhou stranu, jestliže se penze nedožije, nezískají pozůstalí nic navíc, než to, co na účtu penzijního připojištění leží. Ani to nemusí být málo, záleží, jak dlouho smlouva trvala. Platí to pro případ, že je sjednána takzvaná pozůstalostní penze, což by však mělo být samozřejmostí u každé smlouvy. Jinak dostanou příbuzní jen odbytné - peníze, které na účet uložil klient, bez státních příspěvků.

Pro příklad: bude-li třicetiletý muž ukládat měsíčně po dobu třiceti let 500 korun, získá z penzijního fondu při tříprocentním ročním výnosu okolo 370 tisíc korun. Jestliže bude posílat stejnou částku pojišťovně, má šanci dostat po vypršení smlouvy zhruba mezi 200 až 250 tisíci korun podle typu smlouvy a zhodnocení. Ovšem v případě jeho smrti nebo vážného onemocnění, získá rodina zhruba 100 až 160 tisíc korun opět podle konkrétní pojišťovny a typu smlouvy.

N ež se upíšete, poraďte se s odborníky



Rada se tedy zdá jednoduchá - kdo chce hlavně spořit, nechť volí penzijní připojištění, ti, kdo se mají proč pojistit, ať vybírají v nabídce životních pojišťoven. Ta je ale velmi široká a jak říká analytik Fincentra Dušan Šídlo: "Klient nemá jednoduchou situaci, produkty se výrazně různí a bez znalosti všech informací jsou obtížně srovnatelné."

Protože je životní pojištění pro laika poměrně komplikovaná služba, nemusí být v tomto případě na škodu vzít si při rozhodování na pomoc finančního poradce. Pojistka se uzavírá obvykle na dlouhou dobu, i na několik desítek let, a zjistit po několika měsících, že to nebyla správná volba, by bylo velmi drahé. Klient by totiž získal jen takzvané odbytné, tedy jen mizivý zlomek vložených peněz, v prvních dvou letech často vůbec nic. Když si uvědomíte včas, že jste podepsali špatnou pojistku, může být dobrou zprávou to, že máte nárok od ní do osmi týdnů odstoupit a zaplacené pojistné vám bude vráceno.

