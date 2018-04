Vyšší odborné školy

V současné době existuje v České republice 165 vyšších odborných škol (VOŠ) s kapacitou zhruba 13,5 tisíce míst ročně. VOŠ nabízejí maturantům ekonomické, technické, humanitní, umělecké, zdravotnické, zemědělské, lesnické, ekologické a potravinářské obory, hotelnictví a cestovní ruch. "Studium je prakticky zaměřené a jeho cílem je, aby studenti absolvováním školy získali ucelenou praktickou kvalifikaci potřebnou pro uplatnění v řídících funkcích středního managementu," vysvětluje Michal Karpíšek, vedoucí kanceláře Sdružení škol vyššího studia Náplň výuky má vycházet vstříc požadavkům praxe a pracovního trhu, proto bývají cíle a obsah studia vytvářeny ve spolupráci s představiteli profesních svazů, podniků a institucí.Na VOŠ je možné studovat denně nebo dálkově. Délka denního studia se většinou pohybuje v rozmezí dva až tři a půl roku. Dálková forma studia je tří- až čtyřletá. Školní rok se dělí na zimní a letní semestr ukončený vždy zkouškovým obdobím. Výuka podobně jako na vysoké škole probíhá formou cvičení, přednášek a seminářů. Kromě zkoušek zde existují zápočty, seminární práce a projekty. Součásti studia bývá několikaměsíční až půlroční studentská praxe v podnicích a jiných institucích podle oboru. Studium je zakončováno závěrečnou zkouškou z odborných předmětů, cizího jazyka a obhajobou závěrečné práce. Absolvent získá diplom s vyznačením školy a oboru a má nárok na neakademický titul diplomovaný specialista-DiS. Přestože absolventi VOŠ bývají v praxi srovnáváni s absolventy bakalářských studijních programů na vysokých školách, ukončení studia na vyšší odborné škole neumožňuje přestup do vyšších ročníků na vysoké škole. Až na výjimky, které závisí na dohodě příslušné školy s partnerskou univerzitou. Například University of New York v Praze nabízí absolventům VOŠ jednoleté bakalářské studium a na Vysoké škole podnikání v Ostravě se absolventi ekonomických směrů na VOŠ mohou přihlásit do třísemestrového bakalářského studia.Na státních i soukromých VOŠ se za studium platí. Na státních školách se školné pohybuje v rozsahu 2500 až 5000 korun ročně, ale vedeni školy může odpustit až 50 % školného ze sociálních, zdravotních a někdy i prospěchových důvodů. U soukromých škol jsou poplatky vyšší, určované každou školou zvlášť. Pohybují se v rozmezí přibližně od 12 000 do 30 000 korun za rok. Většinou je lze uhradit v půlročních splátkách.