Vyšší odborné školy ještě přijímají přihlášky

Absolventi vyšších odborných škol nacházejí poměrně dobré uplatnění na trhu práce. Míra nezaměstnanosti (tedy kolik procent absolventů dané skupiny oborů zůstane bez zaměstnání) je hned za absolventy vysokých škol a podle statistiky z dubna 2001 je to 8 % (v dubnu 2000 byla 11,9 %,). Úřady práce udávají, že absolventi vyšších odborných škol mají mnohem větší šanci na získání zaměstnání než středoškoláci a na některých místech konkurují i absolventům vysokých škol. "Šance na úspěch ve druhých kolech přijímacího řízení na konci prázdnin pravděpodobně ještě vzroste díky rozdílu mezi přijatými a zapsanými studenty, protože mnoho uchazečů mohlo být zároveň přijato i na vysoké školy nebo na více vyšších odborných škol najednou," domnívá se Michal Karpíšek, vedoucí kanceláře Sdružení škol vyššího studia.



Co je to VOŠ



Na vyšších odborných školách je možné studovat formou denního nebo dálkového studia. Délka denního studia se pohybuje mezi dvěma až třemi a půl lety. Dálkové studium je tří- až čtyřleté. Školní rok se dělí na zimní a letní semestr ukončený vždy zkouškovým obdobím. Výuka také podobně jako na vysoké škole probíhá formou přednášek, cvičení a seminářů. Kromě zkoušek zde existují zápočty, seminární práce a projekty.

"Velmi důležitou součástí studia na VOŠ je odborná praxe. Tvoří mnohdy až 50 % celkového vzdělávacího programu a umožňuje studentům ověřit si teoretické vědomosti v praxi, poznat odborné provozy, chod podniků, firem a dalších zařízení i využít komunikace v cizích jazycích," uvádí Jana Bydžovská z Národního ústavu odborného vzdělávání. Praxe často vyústí ve zpracování závěrečné práce, kterou student obhajuje při absolutoriu. Studium je zakončováno závěrečnou zkouškou z odborných předmětů, cizího jazyka a obhajobou závěrečné práce. Absolvent získá diplom s vyznačením školy a oboru a má nárok na neakademický titul diplomovaný specialista DiS.

První vyšší odborné školy vznikaly na začátku 90. let a významnou roli při jejich vzniku hrály zkušenosti s obdobným typem terciárního (pomaturitního) vzdělávání v zahraničí. Většinou začaly fungovat při středních odborných školách, ale některé se časem osamostatnily. Značný nárůst počtu VOŠ nastal po roce 1995. Také 13 z 27 existujících soukromých vysokých škol u nás vzniklo z vyšších odborných škol. Z veřejných VOŠ bylo ministerstvem školství vybráno zatím sedm škol - adeptů na přiznání vysokoškolského statutu. Je to však proces poněkud zdlouhavější a komplikovanější než u soukromých institucí. Ve školním roce 2002/2003 zahajuje výuku 163 vyšších odborných škol (107 veřejných, 44 soukromých a 12 církevních) s kapacitou téměř 16 000 studentů.



Co a za kolik se dá studovat



Vyšší odborné školy nabízejí pro školní rok 2002/2003 180 oborů studia v ekonomických, obchodních, správních, právních, technických, zdravotnických, zemědělských, humanitních a uměleckých oblastech. Na veřejných (státních) i soukromých školách se platí školné. U veřejných škol jde o poplatky mezi 2500 až 5000 korun ročně. Vedení školy však může odpustit až padesát procent školného ze sociálních, zdravotních a někdy i prospěchových důvodů. Na soukromých školách se platí cca od 12 000 do 30 000 korun za rok studia. Poplatky lze většinou uhradit ve více splátkách.



Obory pro tělesně postižené



Přibližně 50 škol nabízí možnost studia vybraných oborů pro tělesně postižené studenty. Zrakově postižení se mohou ucházet o studium oborů: sociální pedagogika, charitní a sociální činnost. Pro sluchově postižené jsou připraveny obory: bankovnictví a pojišťovnictví, sociální pedagogika, grafický design a realizace tiskovin. Tělesně postižené studenty přijímají školy pro studium jedenácti oborů, například ekonomie (systémy informační, počítačové systémy, prokurista, finance a účetnictví), výpočetní techniky, charitní a sociální činnosti, grafického designu a realizace tiskovin.



***



Jak si vybrat dobrou VOŠ



* škola musí být akreditována ministerstvem školství



* délka studia by se měla pohybovat mezi dvěma až třemi a půl lety



* studium by se mělo svou organizací a pojetím výuky blížit studiu na vysoké škole



* počet vyučovacích hodin (cca 26 týdně) a celé uspořádání studia by mělo vytvářet prostor pro samostatnou práci studentů a volitelnost studijních předmětů nebo bloků



* odborná praxe by měla být souvislá a trvat několik měsíců



* studenti by měli mít přístup k počítačům, internetu, samozřejmostí je dobře vybavená knihovna (i mimo výuku)



* je dobré, když škola spolupracuje se zahraničním partnerem



* škola má mít pro zájemce vlastní informační materiály



* dobré vysvědčení pro školu je ocenění certifikátem EVOS, ten potvrzuje, že studijní obor obstál v hodnocení kvality (ale nemá-li škola certifikát, neznamená to ještě, že je nekvalitní)



Informace



Kde hledat informace o vyšších odborných školách



* brožuru Kam po maturitě s přehledem všech vyšších odborných škol je možné zdarma objednat telefonicky, písemně nebo mailem na adrese: Sdružení škol vyššího studia



(přehled všech VOŠ s obory, adresami, výší školného, termíny podání přihlášek a další informace)



* v Národním ústavu odborného vzdělávání lze za 49 Kč zakoupit příručku Kam na školu Vyšší odborné školy v ČR nebo se objednat do Centra kariérového poradenství, kde vám doporučí vhodné studium



(v sekci Kam na školu naleznete kompletní databázi oborů a jejich popisů a databázi se všemi VOŠ v ČR včetně všech kontaktů - složení přijímací zkoušky, forma a délka studia, školné, převis loňské poptávky)