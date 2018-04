Vyšší odborné školy se osvědčují

Absolvent vyšší odborné školy má mít vysokou kvalifikaci, měl by porozumět širším souvislostem v rámci oboru, dokázat využít teoretické poznatky v praktickém životě a samostatně pracovat.

Má umět řídit tým spolupracovníků, rozhodovat se a své rozhodnutí umět prosadit, zapojit se do práce kolektivu, formulovat myšlenky. Podle údajů úřadů práce mají absolventi vyšších odborných škol na trhu práce téměř srovnatelné postavení s vysokoškoláky.

Jak se studuje



Délka denního studia je dva až tři a půl roku, u dálkového studia se pohybuje mezi třemi a čtyřmi roky. Studium je zakončeno absolutoriem, tedy závěrečnou zkouškou z odborných předmětů, cizího jazyka a obhajobou závěrečné práce. Po absolvování

Jak si najít brigádu a přivydělat si při studiu? Více v TOMTO článku

získáte diplom s vyznačením školy a oboru a máte nárok psát si za jménem neakademický titul Diplomovaný specialista, ve zkratce DiS.

Studium se organizací a uspořádáním blíží vysokoškolskému, s dělením na zimní a letní období, výukové a zkouškové období. Výuka probíhá formou přednášek, cvičení, seminářů. Kromě zkoušek se setkáte se zápočty, seminárními pracemi a projekty. Specifickým znakem vyšších odborných škol je odborná praxe jako součást studia. Je organizována různě, neměla by být kratší než několik měsíců. Studijní plány obsahují povinné i volitelné předměty nebo moduly umožňující studentům specializaci. Míra volitelnosti je však z ekonomických důvodů ovlivněna velikostí školy a počtem studentů. Studium klade na studenty nároky nejen při "klasické" výuce, ale má obsahovat i samostudium provázené pracemi na projektech a případových studiích, vyhledáváním informací.



Z VOŠ na VŠ?



Absolvování vyššího odborného studia vytváří dobrý základ pro nalezení zaměstnání. V případě zájmu o vysokoškolské studium však nejsou absolventi přes čas strávený studiem nijak zvýhodněni. Pokud chtějí studovat na vysoké škole, musí podstoupit standardní přijímací řízení. V případě úspěchu záleží na dohodě s příslušnou školou, zda některé části absolvovaného studia uzná.

Začínají se objevovat případy vzájemné dohody mezi vyšší odbornou a vysokou školou o uznávání studia; je jich však zatím poměrně málo a závisí na jednotlivých institucích. O podmínkách uznání studia se nejvíce dozvíte na vybrané škole.

Lepší situaci by mohl přinést nový školský zákon, který snad umožní vysokým školám přijímat absolventy VOŠ do vyšších ročníků.



Jak se přihlásit?



Podmínkou přijetí ke studiu je maturita. Škola si může stanovit vlastní podmínky pro přijímací zkoušky, přičemž vychází ze znalostí absolventů různých typů středních škol.

Některé školy přijímací zkoušky nedělají. Termíny a počet kol přijímacího řízení, jakož i uzávěrky přihlášek si stanovují školy samy a najdete je na webových stranách škol nebo ve specializovaných brožurách s přehledy škol a vyučovaných oborů. Stejně jako i všechny další podrobnosti o studiu.

Přihlášku ke studiu na VOŠ byste měli sehnat na střední škole, případně o ni můžete požádat příslušnou školu, na niž se chcete přihlásit. Můžete ji koupit také v některé z prodejen SEVT, který tyto formuláře tiskne. Seznam prodejen najdete na www.sevt.cz. Počet škol, na něž se můžete hlásit, není omezen. Zpravidla budete požádáni o uhrazení administrativního poplatku za přijímací řízení. Přihlášky je třeba dodat na vybranou školu většinou během května. Některé školy vypisují i druhé letní kolo přijímacího řízení určené zvláště pro neúspěšné uchazeče o studium na vysokých školách.



Kolik to stojí?



Pro pokrytí nákladů na studium je vybíráno i na státních VOŠ školné, které se pohybuje od 2500 do 5000 korun ročně v závislosti na příslušném studijním oboru. Vedení školy může odpustit 50 procent školného ze sociálních, zdravotních a někdy i prospěchových důvodů. Soukromé školy mohou vybírat školné vyšší, podle vlastní kalkulace. Jeho výše se pohybuje zhruba mezi 15 000 až 25 000 korun za rok.

Další náklady souvisí s dojížděním, ubytováním, studijními potřebami a podobně. Ty s sebou přináší každé studium. U dopravy snad může být výhodou, že síť škol je poměrně hustá, takže lze najít vhodnou školu v blízkosti bydliště.





(přehled studijních možností na VOŠ, jazykových školách, neuniverzitních vysokých školách a bakalářském studiu na VOŠ)Publikaci, která je zdarma, si můžete objednat telefonicky, písemně nebo e-mailem na adrese:Sdružení škol vyššího studiaSinkulova 44, 140 00 Praha 4tel./fax. 241 402 155e-mail: kancelar@ssvs.czPříručka Národního ústavu odborného vzdělávání - vyšší odborné školy v ČR zahrnuje vzdělávací nabídku VOŠ pro školní rok 2004/2005. Stojí 59 korun.Příručku lze objednat na adrese vos@nuov.cz nebo zakoupit v NÚOV:Weilova 1271/6, Praha 10 v pracovní dny od 7 do 20 hodin, v pátek do 18 hod.