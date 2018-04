Vystěhování po ukončení pracovního poměru

Pronajímatel může vypovědět nájem bytu jen s přivolením soudu a z důvodů, které jsou uvedeny v občanském zákoníku. Jedním z těchto důvodů je skutečnost, že nájemce přestal vykonávat práci pro pronajímatele a pronajímatel potřebuje služební byt pro jiného nájemce, který pro něho bude pracovat. Tak je tomu i ve vašem případě, a pokud soud rozhodoval o tom, zda přivolí k výpovědi z nájmu, posuzoval mimo jiné i platnost této výpovědi.

Jakmile rozsudek soudu, kterým bylo přivoleno k výpovědi z nájmu, nabyl právní moci, byla vytvořena překážka věci rozsouzené v řízení o žalobě na určení neplatnosti téže výpovědi. Bylo by v rozporu s právní jistotou občanů, aby soudy mohly znovu projednávat věci, které již byly pravomocně projednány.

Z tohoto důvodu nemůže být tatáž věc v rozsahu závaznosti výroku rozsudku projednávána znovu. Výrok soudu, kterým přivolil k výpovědi z nájmu, je proto závazný pro všechny účastníky. Váš bývalý zaměstnanec proto v této věci nějakou další žalobu, která by měla naději na úspěch, podat nemůže. Nemůže se proto domáhat ani určení, že výpověď z nájmu je neplatná. Pokud by takovou žalobu přesto podal, soud by řízení musel zastavit, a to právě pro překážku věci rozsouzené. Soud je povinen z úřední povinnosti kdykoliv za řízení přihlížet k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé. Jdeli o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví. Překážku věci rozsouzené odstranit nelze.

Ve vašem případě bude proto záležet na tom, zda soud vázal povinnost vyklidit byt na přidělení náhradního bytu nebo náhradního ubytování, či nikoliv.