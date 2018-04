Vytáčí mě lidská hloupost

Jaký okamžik nastartoval vaši kariéru?



Půlroční pracovní pobyt v Kanadě, kam jsem odletěl v červenci 1990 v rámci výměnného programu. Bylo v tom hodně rizika, které z dnešního pohledu vypadá malicherně, ale sehnat tehdy během pěti týdnů vízum do USA a Kanady, zajistit letenky, oznámit rodině, že mě uvidí nejdříve za půl roku - nebylo to lehké. Ale výsledek stál za to. Do Prahy jsem se vrátil přesně 31. prosince 1990 a zaujal mě inzerát, že nově vznikající telekomunikační společnost Eurotel Praha hledá první zaměstnance.



Jaké největší chyby v práci jste se dopustil?

Někdy jsem měl být ještě radikálnější, zejména při výběru lidí v mém týmu. Občas jsem byl příliš demokratický, ale již se to snad zlepšuje.



Váš největší konflikt v zaměstnání? Jsem v podstatě nekonfliktní člověk...



Nejvíc mě ale vytočí lidská hloupost, podraz nebo tolerance opakovaných chyb.



Kolik hodin denně pracujete?



Mezi deseti až šestnácti hodinami. Neplatí pro víkendy.



Co budete dělat za pět let?



Doufám, že práci, která mě bude bavit minimálně tak jako ta stávající. Tedy se skvělými lidmi a ve vzrušujícím odvětví.



Jakou radu byste dal tomu, kdo právě začíná svou kariéru?



Odjet na jeden až dva roky do zahraničí, tam pracovat v nějakém perspektivním oboru nebo studovat, naučit se plynně dva až tři jazyky, ovládat počítače, procestovat všech pět kontinentů, poznat jiné kultury, nebát se přijímat výzvy. Ostatní přijde samo.