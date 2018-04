Vytěsnění akcionáři: z kola ven - a s daněmi

Jak vyplývá z nedávno uveřejněných statistik, tak novela umožňující majoritnímu akcionáři provést výkup od skupiny „malých“, se podnikům s touto akcionářskou strukturou zalíbila. Pokud to skutečně je možné, tak představenstva těchto firem svolávají valné hromady, které rozhodují o využití této možnosti.

Drobní akcionáři často vlastní akcie v těchto firmách z doby kupónové privatizace

Problematika vytěsnění se přitom netýká jen těch drobných investorů, kteří si sami aktivně spravují svoje osobní portfolio. Mnoho ze společností, které se rozhodly drobné akcionáře vytěsnit, se účastnily kupónové privatizace a lidé získali jejich akcie právě v této době.

Tito akcionáři se na základě rozhodnutí valné hromady nyní dostali do situace, že jsou jim fakticky akcie odebrány a za to dostávají kompenzaci (finanční vyrovnání). V tuto chvíli nemá cenu zabředávat do problematiky stanovení výše finančního vyrovnání, avšak soustřeďme se pouze na oblast daní.

Většina čtenářů asi ví, že příjem z prodeje cenných papírů je osvobozen od daně z příjmů, pokud doba mezi nákupem a prodejem přesáhne období šesti měsíců. V oblasti vytěsnění drobných akcionářů se ovšem v žádném případě nemůže hovořit o prodeji cenných papírů. Prodejem není nic jiného než převod vlastnického práva, ke kterému jsou obě strany svolné.

V případě vytěsnění se jedná o jednostranný projev vůle, který je vykonatelný bez ohledu na stanovisko protistrany. Přestože se jedná též o úplatný akt, tak musíme hovořit o přechodu cenného papíru z drobného na majoritního akcionáře. Dostáváme se tedy do rozporu, zda lze na tyto transakce aplikovat ustanovení zákona o daních z příjmů týkající se osvobození příjmů z prodeje cenných papírů.

Daňové povinnosti vytěsněných akcionářů se mohou objevit v daňovém přiznání za 2005

Drtivá většina minoritních akcionářů z postupu klíčových vlastníků asi radost nemá. To platí mimo jiné i v kontextu, že se nyní musí zajímat o problematiku zdanění takto inkasovaného příjmu.

Ministerstvo financí s ohledem na poměrně nejednoznačnou situaci v legislativě vydalo sdělení, jak by měli menšinoví akcionáři – fyzické osoby postupovat v oblasti zdanění příjmů v případě uplatnění práva výkupu ze strany hlavního akcionáře. Platí zde základní pravidlo, že šestiměsíční časový test je závazný bez ohledu na formu prodeje. To znamená bez ohledu na to, zda k němu došlo prodejem na základě souhlasného projevu vůle dvou smluvních stran nebo zda k němu došlo jednostranným projevem vůle.

Akcionáři z kupónové privatizace mají klid

Jaké tedy mají vytěsnění akcionáři daňové povinnosti? V první řadě je nutné odlišit, zda vykupované akcie pochází z kupónové privatizace či nikoliv. Pokud ano, pak je poplatníkem inkasovaný příjem od daně osvobozen a neobjeví se v daňovém přiznání za rok 2005 ani nebude jinak daňově zatížen.

V případě, že poplatník nabyl vykupované akcie jiným způsobem než přímo z kupónové privatizace (nákupem, děděním), pak musí vzít na vědomí onen šestiměsíční časový test. Pokud dojde k jeho splnění, je postup analogický jako v předcházejícím odstavci (žádné daňové přiznání).

V opačném případě musí takový poplatník nejpozději do března 2006 podat daňové přiznání a uvést tento příjem v oddíle ostatních příjmů v daňovém přiznání za rok 2005 (to platí samozřejmě za podmínky, že k výkupu dojde či došlo v roce 2005). Daňovým základem v takovém případě bude výkupní cena snížená o výdaj s pořízením těchto cenných papírů (nákupní cena) a další s tím přímo související náklady (poradenství, transakční náklady apod.).

Celá záležitost vytěsňovaných akcionářů je poměrně problematická. Obecně bych akcionáře rozdělil do tří skupin:

· Pasivní akcionáři, kteří získali akcie v kupónové privatizaci a vůbec se o ně dále nestarají

· Aktivní akcionáři (spekulanti), kteří pasivně sledují dění ve společnosti a investují s cílem kapitálového zhodnocení (levně nakoupit a v určité chvíli se pokusit dráže prodat)

· Aktivní akcionáři sledující dění ve společnosti, kteří se účastní valných hromad (svými rozhodnutími mohou komplikovat realizaci strategie hlavního akcionáře a blokovat společnost)

Právě třetí skupina akcionářů stojí za tlakem na přijetí právní úpravy, která nyní umožňuje drobné akcionáře vytěsnit. Zcela zbytečně na jejich aktivity doplatili drobní investoři, kteří považují za vhodné mít část majetku zainvestovánu v cenných papírech.

Jste v situaci vytěsňovaných akcionářů? Do jaké míry jste nespokojeni s výkupní cenou? Budete muset tyto příjmy zdaňovat v daňovém přiznání za rok 2005? Podělte se s námi o své pocity.

