Vytloukat klín klínem - špatné, ale někdy jediné řešení

Petra (39 let) a Pavel (40 let) Pokorní bydlí v malé vesnici v moravskoslezském kraji ve vlastním rodinném domku (tržní cena cca 1,5 mil. Kč). Děti již odrostly a Petra se stará o nemocnou maminku a je doma. Pobírá pouze sociální dávky ve výši 4 000 Kč. Pavel má malou truhlářskou dílnu a vydělává v průměru 15 000 Kč čistého měsíčně.

Mají dva roky starý automobil, na který platí leasing 4 108 Kč měsíčně a zbývá jim doplatit ještě 30 splátek. Do domácnosti pořídili nové kuchyňské spotřebiče a provedli rekonstrukci vytápění rodinného domku. Většinu financovali pomocí spotřebitelských úvěrů a neúčelových půjček. Jejich dluh činí včetně leasingu bezmála 400 000 Kč. Měsíčně tak platí na splátkách téměř 10 000 Kč.

Požadavky a cíle

1. Zajistit konsolidaci dluhu tak, aby měsíční splátka nepřesáhla 6 000 Kč.

2. Najít zdroje na dokončení rekonstrukce rodinného domu - výměna oken a celkové zateplení.

3. Potřebná částka na dokončení rekonstrukce je 400 000 Kč.

4. 2 000 Kč měsíčně spořit na vytvoření finanční rezervy a na penzi.

5. Zajistit Pavla pro případ ztráty příjmu z důvodu trvalé invalidity nebo smrti.

Obecné principy

Vzhledem k tomu, že příjem rodiny Pokorných je podprůměrný a do nelehké finanční situace se dostali díky neuváženému a nevhodnému způsobu financování rekonstrukce rodinného domu, měli by konsolidovat stávající dluh formou refinancování pomocí hypotečního úvěru. Rekonstrukce proběhla před rokem a Pokorní mohou doložit účelové užití proinvestovaných prostředků. Je tedy možné zvolit klasický hypoteční úvěr na refinancování a na následné dokončení rekonstrukce rodinného domu.

Bylo by vhodné, aby rodina disponovala finanční rezervou alespoň ve výši 40 000 Kč. Vzhledem k tomu, že příjem Pavla není každý měsíc stejný, je nutné této situaci přizpůsobit také spoření na penzi.

Pokorní požadují, aby byl Pavel zajištěn pro případ smrti na částku alespoň 500 000 Kč. Vzhledem k charakteru podnikání požadují také úrazové pojištění a zproštění od placení v případě trvalé invalidity. Proto je vhodné použít pro tento případ investiční životní pojištění.

Některé hypoteční banky nepožadují doložení účelového využití hypotečního úvěru až do výše 20 % poskytnuté částky. V našem případě navrhujeme z těchto peněz vyplatit také leasing auta a vytvořit finanční rezervu.

VYDĚLEJTE INVESTOVÁNÍM

Do jakých podílových fondů můžete investovat? VYDĚLEJTE INVESTOVÁNÍM

Propočty a řešení

Pro výše uvedené zadání jsme zvolili klasický hypoteční úvěr ve výší 800 000 Kč se splatností 20 let a délkou fixace 3 roky. Při úrokové sazbě 5 % p.a. je výše měsíční splátky 5 380 Kč včetně poplatku za vedení účtu. Je nutné počítat s jednorázovými výdaji a to za odhad ceny nemovitosti cca 5 000 Kč a poplatek za zpracování hypotečního úvěru cca 6 400 Kč.

Samotné užití peněz bude následující:

Refinancování nevhodných úvěrů na rekonstrukci a vybavení: 240 000 Kč

Dokončení rekonstrukce nemovitosti: 400 000 Kč

20 % z výše úvěru tj. 160 000 Kč - 120 000 Kč vyplacení leasingu a 40 000 Kč ponechat jako rezervu a investovat je do fondů peněžního trhu.

I za ceny vyšších nákladů jsme doporučili ponechat 40 000 Kč jako rezervu pro stabilizaci finanční situace rodiny.

Pro zajištění příjmu a pojistnou ochranu Pavla jsme zvolili investiční životní pojištění s měsíční platbou 1 000 Kč. Vhodně zvolený produkt mu dokáže zajistit za tyto peníze pojištění pro případ smrti z jakékoliv příčiny 500 000 Kč a úrazové připojištění na smrt 400 000 Kč, 400 000 Kč pro případ trvalé invalidity s progresivním plněním (od 75,1 % poškození je náhrada vyplácena ze základu 1 600 000 Kč) a 200 Kč denního odškodného úrazu vyplácené od 10. dne zpětně. Navíc zproštění od placení v případě trvalé invalidity, což u žádné samostatné rizikové pojistky není možné. Tento produkt je možné použít pro daňové odpočty a může vytvořit slušný základ pro budoucí penzi.

Další spoření 1 000 Kč a více doporučujeme do podílových fondů. Vzhledem k rizikovému profilu klienta a investičnímu horizontu doporučujeme dynamické portfolio tvořené z 20 % dluhopisy a z 80 % akciemi.

Celková měsíční splátka včetně spoření a pojištění je tedy 7 380 Kč. V případě nouze pouze 6 380 Kč (přerušení investice do fondů).

Většina půjčených peněz byla použita pro zhodnocení stávající nemovitosti. Samotná rekonstrukce přinese úsporu na vytápění ve výši cca 30 %, což je při stávajících cenách cca 1 000 Kč měsíčně.

VELKÝ TEST GSM BANKINGU:

Kdo nabízí nejlepší poměr: šíře služeb-ceny-dostupnost? VELKÝ TEST GSM BANKINGU:

Závěr

Pro Pokorné nový úvěr znamená vyřešení jak finančních problémů do kterých se dostali díky nevhodné kombinaci úvěrových produktů, tak vylepšení kvality jejich stávajícího bydlení. Navíc jim restrukturalizace dluhu umožnila vytvářet finanční rezervy na stáří a zajistit nositele příjmu. V každém případě je to také pro ně ponaučení, že nerozumné dluhy mohou velice snadno dostat rodinu do problémů.

Rady a tipy:

Naučte se udržovat za každou cenu nutnou rezervu finančních prostředků ve výši minimálně 3 měsíčních příjmů rodiny. Tyto prostředky oddělte od běžného účtu nejlépe investicí do fondů peněžního trhu, kde jsou bezpečně uloženy, rychle dostupné a poskytují vyšší výnos než běžný účet.

Pečlivě zvažujte používání dluhových produktů. Ve většině případů jde o velmi nevýhodný způsob financování spotřeby, mimo úvěrování nemovitostí a jejich zhodnocování.

Kreditní karty používejte jako prostředek finanční rezervy, maximálně využívejte bezúročného období, reálný úvěr na kreditní kartě je jeden z nejdražších.

Uvědomte si, že vhodný způsob investování volných finančních prostředků vám umožní nejen rozumnou budoucí spotřebu ale i jistotu a stabilitu v budoucnu.

Spoření prostřednictvím investičního životního pojištění negarantuje částku pro případ dožití. Je vyplacena vždy aktuální hodnota podílových jednotek. Vhodný výběr produktu tohoto typu může dobře kombinovat spoření a rizikové pojištění navíc s možným daňovým odpočtem. Nejvyšší daňový efekt dosáhnete při měsíční úložce 1 000 Kč (maximální možný daňový odpočet je 12 000 Kč ročně).

Pokud nejste dostatečně finančně zajištěni, nezapomínejte na pojištění zajištění vašeho příjmu, majetku a určitě nezapomeňte na pojištění odpovědnosti za škody způsobené v běžném životě.

PODNIKÁTE A HLEDÁTE INFO

pro vaše finance? Navštivte podnikani.idnes.cz