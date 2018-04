Češi míří do Asie s výukou angličtiny. Projekt může vynést miliardy

Síto přitom bylo tvrdé, o přízeň investorů se v Singapuru ucházely stovky projektů. „Byli jsme vyhodnoceni jako jeden z pěti nejlepších začínajících projektů pro rok 2014. Dostali jsme se do závěrečné prezentace, kde jsme projekt představili zhruba stovce investorů a podnikatelů,“ říká Ondřej Taláb.

Po střední škole studoval právnickou fakultu univerzity Karlovy v Praze, začal pracovat v obchodní společnosti a později podnikat. Dnes řídí 10 společností s celkovým obratem přes 100 milionů korun ročně, zároveň investuje do společnosti Click and Study. Pavel Röder (32)

Studoval pozemní stavitelství a architekturu na Vysokém učení technickém v Brně. Po škole pracoval pro společnost Liv Ducci, McCann Erickson. V roce 2010 odjel do Kanady, kde získal praxi ve společnostech StockTrak a Wall Street Survivor, od roku 2013 působí ve společnosti Click and Study a věnuje se rozvoji on-line vzdělávací aplikace. Na projektu Click and Study s nimi spolupracují Radomír Taláb a Martin Kadlec.

Vymysleli totiž způsob, jak učit angličtinu hrou. A to bez ohledu na hranice a čas, jednoduše po internetu. Navíc formou, která je u výuky jazyků ojedinělá, prostřednictvím profesionálních videí s živou angličtinou. Každý přitom bude sbírat body a může porovnat, jaké dělá v angličtině pokroky v porovnání s jinými a své úspěchy bude moci sdílet na Facebooku a Twitteru.

Pavel Röder vložil do výukového programu zkušenosti, které si přivezl z Kanady. Pracoval tam totiž na několika projektech, mimo jiné na vývoji úspěšného simulátoru, který hravou formou učí, jak investovat na burze. „Výuka hrou funguje. Říkal jsem si, proč to nepoužít i pro výuku cizích jazyků, když je jejich znalost tolik potřebná,“ říká Pavel Röder.

Ale vdechnout nápadu život nebylo snadné, trvalo jim to přes dva roky a do projektu během té doby investovali z vlastních prostředků celkem 5,5 milionu korun. Teď se snaží hledat investory a zdá se, že jsou na dobré cestě. Výukový portál ClickandStudy.com s internetovou on-line aplikací na výuku angličtiny chtějí rozběhnout ještě letos v Malajsii a Singapuru. „Roste tam obrovská poptávka po výuce angličtiny. V Singapuru a Malajsii platí, že čím lepší máte angličtinu a výslovnost, tím více vyděláváte. Tento projekt zjednoduší lidem přístup k výuce cizích jazyků,“ přibližuje Ondřej Taláb.

Projekt chtějí otestovat také v Indonésii, Japonsku a Jižní Koreji. „V Japonsku, kde bude v roce 2020 olympiáda, je neskutečný hlad po angličtině. Je pro ně přitom těžké naučit se anglicky, stydí se mluvit s chybami. Proto je pro ně určitě zajímavé učit se on-line v soukromí a pak začít používat jazyk na veřejnosti,“ říká Ondřej Taláb.

Klíčem k úspěchu jsou videa. „Na internetu existují výuková videa, jsou však pasivní. Lidé se dívají třeba 40 minut, něco si přitom zapisují do notýsku a učí se. My se rozhodli rozsekat výuku na krátké tříminutové úseky, po každém úseku se vyhodnocuje výsledek a student si odemyká další cesty k výuce. Je to mnohem interaktivnější,“ přibližuje Pavel Röder.

„Naše výuková videa jsou vymyšlena tak, že jde o příběh, který se vyvíjí. Student se tak vlastně dívá na seriál natočený profesionálními herci, kteří jsou rodilými mluvčími. Nejde o suchou výuku a učebnicovou angličtinu,“ doplňuje Ondřej Taláb.

Každý si přitom může zvolit, zda potřebuje studovat angličtinu kvůli konverzaci na cestách, pro jednání s obchodním partnerem či třeba jen pro komunikaci s přáteli. Podle toho si klikne na potřebné lekce a získá jazykovou vybavenost, kterou aktuálně potřebuje. „Myslíme, že jdeme správným směrem. Lidé budou mít pořád tendenci učit se jazyky. Je to správná cesta,“ říkají.

A jak se takový projekt vymýšlí? Žádnou smlouvu mezi sebou neuzavřeli, vsadili na gentlemanskou dohodu. „Naučil jsem se to v Kanadě,“ říká Pavel. „Byznys nelze stavět na nedůvěře. Je to o výběru takového partnera, se kterým si rozumíte a vzájemně si věříte, kde platí gentlemanské slovo,“ dodává Ondřej.

Oba jsou projektem doslova posedlí, pracují na něm i u piva. Ale netají, že došlo i ke střetům. „Kdyby bylo vše růžové, bylo by to divné. Měli jsme vizi, ale bylo ji potřeba uchopit za správný konec. Nápadů má každý spoustu, ale to nejtěžší je sednout si ke stolu a začít ho posouvat, rozvíjet a vylepšovat,“ shodují se. Jak dodávají, důležité je stanovit i správnou cenu. „Studium musí být cenově zajímavější než klasický kurz. Dnes řada lidí nemá čas chodit do školy, navíc v Asii na to mnozí nemají ani moc peněz. Cenu jsme spočítali zhruba na 15 dolarů měsíčně (v přepočtu asi 370 korun), ale nebude to všude stejné,“ říká Ondřej.

Oba věří, že on-line jazykové kurzy mají obrovskou budoucnost. Ostatně potvrzuje to úspěch internetové výukové stránky Duolingo, která byla spuštěna v roce 2012 a dnes funguje i v Česku. „Duolingo má dnes hodnotu kolem půl miliardy dolarů, naše ambice jsou rovněž velké,“ říká Ondřej Taláb.

Teď je pro ně klíčové najít strategického investora. „Musíte mít na financování filmového štábu a herců, na provoz firmy, neustálý vývoj aplikace. Musíte mít tým, který vše testuje, aby vychytal místa, kde je potřeba lekci doladit,“ popisují.

Ovšem investovat do start-upových projektů, jako je ten jejich, může být i tak trochu sázka do loterie. „Ve světě je to o čisté matematice. Když investor zafinancuje řekněme 15 firem, vyjde mu z nich třeba jen jedna, ale ta bude zaměstnávat značné množství lidí a zaplatí oněch 14, které nevyšly,“ přibližuje Pavel Röder.

Pokud se podaří projekt rozjet, může vydělat miliardy a hodnota firmy může narůst do závratné výšky. Pavel a Ondřej věří, že to dokážou. „Máme před uzavřením dohody s jednou velkou firmou, která má pod sebou řadu úspěšných začínajících projektů. Jednáme o detailech a promýšlíme, jak projekt odstartovat i na sociálních sítích.“

Jméno investora zatím tají. „Nechceme to zakřiknout. Pokud to nevyjde, budeme hledat dál a projekt dál zdokonalovat a rozšiřovat,“ shodují se.