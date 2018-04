Výuka jazyků má i úzkou specializaci

Někteří lidé možná pociťují, že své cizojazyčné znalosti mají dostatečně vypilované a zdokonalování obecného jazyka pro ně již nepředstavuje dobrou finanční ani časovou investici. V takovém případě se lze jazykově vzdělávat ve svém profesním oboru. V základní nabídce každé kvalitní jazykové školy jsou již standardně obsaženy kurzy tzv. Business English neboli obchodní angličtiny. Takové kurzy se organizují pro zaměstnance firem, ale i pro širokou veřejnost. Samozřejmostí jsou také přípravné kurzy na mezinárodní zkoušky z obchodního jazyka - Business English Certificates (BEC) Preliminary, Vantage and Higher, které prověřují znalost angličtiny pro obchodní účely. Jsou vhodné pro dospělé od 17 let, kteří již pracují nebo se připravují na práci v mezinárodním obchodním prostředí. Vedle obchodní angličtiny nabízejí školy také úzce specializované kurzy odborného jazyka například v oblasti marketingu, bankovnictví a financí, personalistiky a lidských zdrojů či cestovního ruchu. Další kurzy jsou zaměřeny na specifické činnosti, jako je například management, vedení schůzí a porad, příprava a vedení prezentací, obchodní jednání, obchodní korespondence nebo kurz pro asistentky a recepční. Během těchto kurzů se student naučí používat specifickou slovní zásobu a frazeologii v dané oblasti.



Specializovaný kurz na míru



Může se stát, že právě kurz zaměřený na předmět podnikání vaší firmy v nabídce jazykové školy chybí. To ještě nemusí nic znamenat. Některé jazykové školy takový specializovaný kurz "ušijí na míru" přímo pro danou společnost. "Největší zájem o specializované kurzy evidujeme v oblasti obchodního jazyka, velké zkušenosti máme také s marketingem, pojišťovnictvím a právním zaměřením," říká Jaroslava Flodrová, ředitelka letenské pobočky jazykové školy Skřivánek. "Naše škola je díky rozsáhlé databázi lektorů a překladatelů schopna v případě zájmu klienta zajistit téměř jakýkoliv specializovaný jazykový kurz. V současné době pro jistou společnost zajišťujeme dokonce kurz letištního provozu a odbavování zavazadel." Primárně jsou specializované kurzy nabízeny v hlavních komunikačních jazycích, jako je angličtina a němčina. Některé jazykové školy jsou schopny zajistit i specializovaný kurz v dalších jazycích, jako je francouzština, italština či španělština.



Základem je domluvit se v každé situaci



A co hodina takového specializovaného jazykového kurzu zahrnuje? Vždy záleží na charakteru kurzu. "Například v kurzu pro call centra navozuje lektor ve výuce modelové situace reakcí klienta a různé typy vyjednávání, studenti v hodině pracují s autentickými telefonními nahrávkami. Kurz vedení schůzí a porad zahrnuje zase jednotlivé fáze celého procesu. Věnuje se rozšiřování příslušné slovní zásoby při zahájení porady, přerušení a ukončení tématu, komentování názoru či dosažení dohody a při úspěšném zakončení schůze," říká Jaroslava Flodrová. Studenti nemohou od specializovaných jazykových kurzů očekávat, že dostanou návod, jak mistrně zvládnout problematiku svého oboru. Smyslem kurzu je studenta pro

Umíte dobře tlumočit? To nestačí! Více naleznete ZDE!

zvolenou profesní oblast vybavit jazykově, tak aby byl při diskusi vedené v cizím jazyce schopen v každé situaci reagovat. Kurz je v první řadě zaměřen na osvojování specifické slovní zásoby a frazeologie, neznamená to však, že je konec s gramatickými poučkami. Gramatika je neodlučitelnou součástí kurzu a procvičuje se během vedených dialogů a písemných projevů. Studenti pracují v hodině s nejrůznějšími učebními materiály. Díky vydavatelstvím, která se specializují na odborné jazykové učebnice, je v současné době z čeho vybírat. V hodinách se využívají nejen učebnice, ale také firemní materiály klienta, které si lektor zpracuje pro potřeby výuky, či odborný cizojazyčný tisk. Pro některé obory, jako je například pojišťovnictví, jsou však učební materiály stále ještě nedostatečné a jejich obstarání není snadné.Některé jazykové školy nabízejí také jednorázové specializované semináře. Ty jsou velice úzce zacíleny na konkrétní témata z běžného obchodního i praktického života. Zájemce může vybírat z oblastí, jako je psaní životopisu v cizím jazyce, žádost o zaměstnání nebo tematicky zaměřená obchodní korespondence. "Tyto specializované semináře organizujeme každý měsíc v jednotlivých městech, kde jsou pobočky naší jazykové školy. Nabízíme je nejen pro širokou veřejnost ve dvou hlavních komunikačních jazycích, v angličtině a němčině. Trvají zpravidla dvě vyučovací hodiny a zájem o ně bývá velký," informuje Jaroslava Flodrová.Dobře zvažte, zda vaše jazykové znalosti jsou již na takové úrovni, že se můžete pustit do rozšiřování slovní zásoby ve svém oboru. Kvůli důrazu na odbornou terminologii jsou specializované jazykové kurzy doporučovány až od středně pokročilé jazykové úrovně, kdy zájemce již zvládá základní znalost cizího jazyka. Kurzy je možné studovat formou individuální či skupinové výuky. Počet hodin jednotlivých kurzů se liší v závislosti na rozsahu a obtížnosti dané oblasti. Některé trvají 60 hodin, jiné pouze 20 hodin. Student může kurz absolvovat intenzivní formou nebo si výuku rozložit do delšího časového úseku. Specializované kurzy vyučují zahraniční i čeští lektoři, lze je také kombinovat. Než se pro určitý specializovaný jazykový kurz rozhodnete, pečlivě vybírejte. Investice do takových hodin je v porovnání s hodinami všeobecného jazyka o něco vyšší. Základní orientaci poskytnou webové stránky jazykových škol. Vyžádejte si od školy také přesné plány výuky, reference na lektora a ukázku výukových materiálů. Kvalitní jazyková škola také vyjde vstříc vašim časovým možnostem a požadavkům, kterým přizpůsobí rozvrh studia. Škola by měla být schopna upravit intenzitu, náplň a dobu výuky, třeba i v průběhu kurzu.