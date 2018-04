Výuka jazyků - typ "chronický začátečník středního věku"

Jazyková škola Camelot, Praha 1

Nejvhodnější je skupinová výuka pro veřejnost. Navštěvovat kurz doporučujeme dvakrát nebo třikrát týdně na 90 minut. Celková cena se bude pohybovat v rozmezí 10 000 až 19 000 korun ročně.

Jazyková škola Akcent, Praha 4

Některé jazykové školy mají kurzy určené přímo těmto studentům, kde se klade důraz na pomalý postup a důsledné opakování a přesné osvojení učiva. Studenti jsou si navzájem oporou a výsledkem je přiměřený pokrok. Nejlepší by byl individuální kurz, který by vyhovoval posluchačovu studijnímu tempu a jeho konkrétním potřebám. Existují komerčně vydávané materiály, které se zaměřují právě na jazykové potřeby při cestování. Pokud by byly vhodně zvoleny, výsledek by se mohl - při dvou až třech vyučovacích hodinách týdně - dostavit zhruba do půl roku. Aby posluchač překonal počáteční zábrany, mohl by začít s českým učitelem. Až se jeho jazykové sebevědomí zvýší, mohl by pracovat s rodilým mluvčím. Pro zlepšení porozumění mluvenému slovu bych doporučila poslech rozhlasu nebo televize.

British Council, Praha 1

Doporučujeme kurz pro „věčné začátečníky", a to dvakrát týdně 90 minut. Můžeme nabídnout dva odpolední termíny a zaručit návaznost vyšších úrovní. Kurz bude stát 8000 korun za 12 týdnů studia. Délka studia pro získání schopností plynné konverzace je zhruba 3 až 4 roky.

Státní jazyková škola, Zlín

Typ výuky: skupinová (ve druhé fázi individuální možná)

Počet hodin týdně: 4 (2 hodiny dvakrát v týdnu odpoledne)

Délka trvání: 3 roky

Náplň kurzu: 1. a 2. rok obecný jazyk, všechny dovednosti, 3. rok kurz skupinový nebo individuální, zaměřený na komunikaci v běžných situacích

Zkouška: netřeba

Cena studia: cca 15 000 korun, v případě individuální výuky vyšší

Státní jazyková škola, Praha

Tato kategorie posluchačů je noční můrou všech učitelů jazyků. Nastoupí do začátečnického kurzu, nějaký čas tam vynikají, ale také vyrušují, protože všechno už několikrát slyšeli, pak většinou „zaspí“ moment, kdy by se už měli začít učit, ostatní je doženou a oni zase skončí. Těmto „chronikům“, zvláště středního věku, ve kterém mají poslední šancí se ještě něco podstatného naučit, je možno poradit jediné řešení: přestat být začátečníkem. Pomocí samostudia nebo soukromého učitele se dostat alespoň na úroveň pomalejšího 2. ročníku a od počátku tvrdě pracovat. Určitě se brzy naučí tak, aby se jednoduše domluvil, což mu dodá sebevědomí a chuť se učit dál. Chce-li skutečně studovat třikrát týdně, musí si najít jazykovou školu, která takové kurzy nabízí. U nás si může k již zmíněné „čtyřhodinovce“ dopřát ještě nějaký doplňkový, třeba konverzační kurz. Za 6 hodin výuky pozdě odpoledne nebo večer by zaplatil 13 940 Kč, odpoledne 10 420 Kč.