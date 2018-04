Výuka jazyků - typ "vytížený mladý muž"

Jazyková škola Camelot, Praha 1 Nejlepší je individuální výuka nebo nanejvýš ve dvojici, optimálně na pracovišti, 2x 90 minut týdně, v ceně zhruba 50 000 až 60 000 korun ročně. Lze střídat českého lektora a rodilého mluvčího. Studium je nutné doplnit intenzivním soustředěním, například jeden víkend v měsíci, klienta to bude stát mezi 35 000 až 45 000 korun ročně. Ideální je letní soustředění s účastí rodilých mluvčí, kde se angličtina používá i ve volném čase. Cena závisí na počtu účastníků i standardu pobytu. Pobyt v zahraničí s výukou má smysl, jen jde-li o pobyt dlouhodobější, například od 4 týdnů déle. Výrazně je možné ušetřit při samostudiu, například využitím výukových CD-ROM programů. Doporučená zkouška: cambridgeská First Certificate (FCE-I.stupeň) a Advanced (CAE-II.stupeň).

Jazyková škola Akcent, Praha 4 Nejlepší by byl individuální kurz podle finančních možností studenta, popřípadě výuka v malé skupině s maximálně 4 účastníky se společnými cíli a jazykovými potřebami. Rámcový program kurzu bude vycházet z konkrétních potřeb a detaily budou postupně upřesňovány v průběhu kurzu v závislosti na dosaženém pokroku. Na trhu je množství přiměřených studijních materiálů, pro výuku je možné adaptovat i konkrétní texty, se kterými student pracuje v zaměstnání; jazyková příprava by tudíž byla velmi konkrétní a specificky zaměřená, šitá na míru. Frekvence výuky by byla dvakrát týdně 90 minut, jednou s českým učitelem a jednou s rodilým mluvčím, jednou za měsíc v sobotu čtyř- až šestihodinové opakování a konsolidace zvládnutého materiálu.

British Council, Praha

Doporučujeme individuální kurz Business English na požadované jazykové úrovni, frekvence a délka studia dle přání klienta - minimálně však 2 až 4 hodiny týdně. Zájemce má možnost zakončit studium složením Cambridge BEC 1-3 zkoušky. Cena kurzu záleží na dohodě.

Státní jazyková škola, Zlín

Typ výuky: skupinová

Počet hodin týdně: 4 (odpoledne po 2 hodinách dvakrát v týdnu)

Délka trvání: 1 rok

Náplň kurzu: příprava na zkoušku

Zkouška: BEC Vantage

Cena studia: 6000 až 7000 korun + cena zkoušky v současnosti 4000 korun

Státní jazyková škola, Praha

Zájemce se může zapsat do kurzu s výhodnou hodinovou dotací 4 hodiny týdně, rozvržené do 2 dnů. Doporučujeme zvolit kurz, ve kterém se střídá český učitel a zahraniční lektor, rodilý mluvčí. Zájemce by si měl stanovit cíl v podobě zkoušky, nejlépe všeobecné státní jazykové zkoušky, případně jiné srovnatelné zahraniční. Ty jsou však většinou dražší a ne všichni čeští zaměstnavatelé je uznávají.

Pokud je zájemce opravdu středně pokročilý, musí počítat s jedním, spíše dvěma roky studia, které ho v naší škole bude stát ročně 9260 korun. Všeobecná státní jazyková zkouška ho přijde na 2000 korun.