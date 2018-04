Výuka jazyků - typ "žena na mateřské dovolené"

Jazyková škola Camelot, Praha 1

Doporučujeme veřejný kurz v prostorách jazykové školy ve skupině. Jde o menší skupinu do osmi studentů, navštěvovat školu je třeba buď dvakrát 90 minut týdně, nebo jedenkrát 180 minut. Český lektor se střídá s rodilým mluvčím.

Jazyková škola Akcent, Praha 4

Doporučujeme studium ve skupině, například ve školním kurzu, který bude mít pro maminku také společenský přínos - kontakt s novými lidmi a podobně. V jazykových školách je možné studovat jednou týdně v tříhodinových blocích (dvakrát 90 minut), kde se střídá český učitel s rodilým mluvčím, a tak se ideálně spojují výhody obou přístupů. Tímto způsobem lze za dva až tři roky dosáhnout slušné jazykové úrovně pro bezproblémové cestování do zahraničí a vytvoření předpokladů k dalšímu studiu ke složení mezinárodních jazykových zkoušek (například Cambridge FCE, TOEFL). Toto studium lze kombinovat s metodou e-learning, což je výuka s využitím počítačové technologie, nebo se samostatným čtením autentických anglických textů a poslechem rozhlasu nebo televize pro rozšíření slovní zásoby.

British Council, Praha 1

Zřejmě nejlepší by byl semestrální kurz všeobecné angličtiny, a to jedenkrát týdně odpoledne od 13.00 do 16.15 hodin. Cena je 8000 korun za půl roku studia. Žena má možnost dosáhnout složení certifikátu Cambridge přibližně za 2 roky, záleží na počáteční úrovni studenta.

Státní jazyková škola, Zlín

Zajímáte se o běžné účty? Navštivte naši speciální sekci . Typ výuky: skupinová

Počet hodin týdně: 3 nebo 4 hodiny v celku

Délka trvání: vzhledem k cíli není omezena

Náplň kurzu: obecný jazyk, všechny dovednosti (příklad učebnice New Headway Pre-Intermediate)

Zkouška: vzhledem k úrovni a cíli není nutná, možná později

Cena studia: cca 6000 korun za rok

Státní jazyková škola, Praha

Základy ze střední školy bývají velmi různé, většinou však odpovídají ukončenému třetímu ročníku základního kurzu. Maminka na mateřské dovolené, která si může zajistit hlídání alespoň na jedno dopoledne, má možnost se zapsat do dopoledního kurzu o třech vyučovacích hodinách, který ji vyjde mnohem levněji než kurz večerní. V naší škole zaplatí za dopolední „tříhodinovku“ jen 5260 korun za celý rok a ušetří oproti večerním kurzům 1700 korun.