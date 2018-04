Jde většinou ojednotýdenní až několikaměsíční pobyty na zahraničních školách, kde se zájemci intenzivně věnují gramatice, konverzaci a procvičují svou schopnost komunikace v cizím jazyce podle stupně pokročilosti. Výjimkou nejsou ani půlroční nebo roční pobyty. "Ty jsou nejčastější ve vzdálenějších zemích, například v Austrálii a na Novém Zélandu," říká Jarmila Dratnalová ze Student Agency v Brně. Kurzy začínají během celého roku. Podle požadavků mohou studenti absolvovat až čtyřicet a více lekcí týdně, rozdělených na skupinovou a individuální výuku. Tato "zhuštěná" forma je nejžádanější u podnikatelů nebo manažerů při krátkodobých (1 - 2 týdny) pobytech. Nejčastěji se vyučuje 20 až 30 hodin týdně, od pondělí do pátku po čtyřech až šesti hodinách výuky denně ve skupinách o přibližně 8 - 12 studentech. Výuka jazyků v zahraničí není vhodná pro úplné začátečníky. Odborníci radí absolvovat základy u nás a na výukový pobyt do zahraničí vyjíždět s alespoň částečnou znalostí."Angličtina je u našich klientů stále nejžádanějším jazykem. Ale ve stále větší míře se objevují požadavky na - němčinu, španělštinu nebo francouzštinu," uvádí Karel Klusák, majitel agentury Intact z Velkého Meziříčí. "Máme zájemce z řad vysokoškoláků, kteří zjistili, že pro uplatnění v praxi, jim jeden cizí jazyk nestačí. Využívají proto tuto možnost a ve svém volném čase - o prázdninách nebo dovolené - se učí další řeči." V nabídce kurzů se objevuje i ruština, italština a další.Prázdninové měsíce využívají k výukovým výjezdům do zahraničí většinou žáci školou povinní a středoškoláci. "Letos v červenci strávila naše jedenáctiletá dcera dva týdny ve Velké Británii. Angličtinu si samozřejmě vylepšila, ale navíc poznala život v anglické rodině a získala nové kamarády ze všech možných zemí. Na příští prázdniny přijede její anglická kamarádka k nám," pochvaluje si Klára Jandáková z Jihlavy. Jazykové pobyty mimo sezonu (jsou levnější) využívají ve větší míře maturanti, kteří se nedostali na vysoké školy, vysokoškoláci, kteří si chtějí vylepšit svou pozici na trhu práce a zvýšit svou kvalifikaci, a podnikatelé nebo manažeři, kteří potřebují perfektní jazyk ke své každodenní práci. Podle pracovníků pořádajících agentur se zvyšuje počet klientů ve vyšším, i důchodovém věku. Některé firmy mají v nabídce i takzvané "zlaté kurzy" pro účastníky od 55 let. Ty se konají zpravidla na jaře a na podzim ve dvou- až třítýdenních turnusech, podle zájmu.Místo, délku a průběh konání kurzů si zájemce o výuku vybírá z nabídky agentur podle jazyka, kterému se chce věnovat a podle svých finančních možností. Stále je největší zájem o Velkou Británii, Irsko, v létě je velmi populární Malta. V katalozích jsou i exotičtější místa, například Japonsko, Portugalsko, Ekvádor atd. Účastníci kurzů bydlí nejčastěji v místních rodinách, ale výjimkou není ani požadavek na luxusní ubytování a stravování. Kurzovné zahrnuje výuku, ubytování (většinou s polopenzí), u některých agentur pojištění. Dopravu a ostatní výdaje si klienti hradí zvlášť. Kvalitní a spolehlivé agentury poskytují kompletní servis při vyřizování všech formalit s výjezdem spojených. Zabezpečí i nákup letenek, jízdenek, vyřizování víz apod. Například při dlouhodobém pobytu (2 - 3 měsíce) mimo sezonu může jeden týden výuky stát od 7000 korun, krátkodobý kurs (3 - 4 týdny) od 8000 korun, čtyři týdny výuky na Novém Zélandu je možné získat za 29 000 korun. V Austrálii a ve Velké Británii lze při získání studentského víza legálně pracovat. V Irsku je to možné i s vízem turistickým. Kompletní nabídky kurzů i s ceníky a všechny další informace je možné nalézt na internetových stranách agentur. "Vyberte si raději známou a vyzkoušenou firmu. Pokud nemáte přímé reference od lidí, které znáte, vyžádejte si kontakt na nějakého absolventa a o průběhu kurzů se informujte. Zjistěte si spojení na školu, do které se chystáte, a ověřte si raději všechny údaje sami," radí Hana Sedláková z Akademického informačního centra v Brně. Podle zájmu splní agentury i speciální požadavky, například na výuku odborné terminologie atd.