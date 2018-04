Výuka jazyků v zahraničí

, aktualizováno

Další možností je absolvovat I týdenní až několikaměsíční studijní jazykový pobyt v zahraničí. Ty organizují agentury v podstatě na míru každému zájemci. Můžete si vybrat jednotýdenní až několikaměsíční pobyt. Místo je třeba zvolit podle požadovaného jazyka, v nabídkách firem jsou země prakticky po celém světě. "Stále je největší zájem o angličtinu, to znamená, že naši klienti vyjíždějí nejčastěji do Velké Británie, USA, Austrálie apod.," vysvětluje Karel Klusák, majitel agentury Intact z Velkého Meziříčí. Pro absolventy středních a vysokých škol je výhodou, že mohou vycestovat mimo hlavní letní sezonu, to znamená levněji. Kurzy totiž začínají během celého roku.