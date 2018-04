Výuka Montessori je vhodná pro každé dítě

Respektuje jedinečnost

Žádné porovnávání dětí, žádné soutěžení, žádné stresy, neboť chybovat je přirozené. Děti se učí v souvislostech a jsou citlivé k okolí. Výsledkem je sebejistý, samostatný a odpovědný jedinec, který se podle zájmu uplatní kdekoliv.

Zdůrazňuje samostatnost

Vzhledem k tomu, že Montessori už od školky v dětech pěstuje odpovědnost a samostatnost a děti si dokážou uvědomit, že se učí pro sebe, nemají pak problém s přechodem na jiný nebo vyšší stupeň školy. U mnoha podle hodnocení z běžných škol průměrných dětí, které přešly do školy Montessori, se jejich výsledky výrazně zlepšily.

Funguje už stovku let

Marie Montessori byla jednou z prvních vysokoškolsky vzdělaných žen v Itálii na přelomu 19. a 20. století. Její metoda vzdělávání přetrvává už 100 let a dá se používat bez ohledu na to, v jaké vývojové fázi je dítě či společnost.

Desítky škol Montessori se staly jednou z nejčastějších alternativ v ČR. Některé jsou zdarma součástí státních škol, jiné jsou soukromé a platí se tam školné. Také některé státní školy vybírají od rodičů měsíční příspěvek na pomůcky (řádově stokoruny).

Kde školy najdete?

Mateřské školy Montessori jsou v Praze, Kladně, Jablonci nad Nisou, Olomouci, Hostinném, Suchém Dole a Pardubicích.

Základní školy Montessori najdete v Praze, Kladně, Jablonci nad Nisou, Brně, Pardubicích a Kouřimi.

Známé osobnosti, které prošly systémem Montessori