Využijte poslední šance společně zdanit

Jste manželé s alespoň jedním dítětem a bydlíte ve společné domácnosti? Pak jste splnili základní podmínky a můžete ještě naposledy využít možnosti rozdělit příjmy napůl a danit společně.

Každý z manželů musí vyplnit své daňové přiznání a odevzdat je na finanční úřad podle místa trvalého bydliště ve stejném termínu. Buď do 31. března 2008, nebo do konce června, to v případě, že jim daňové přiznání vyplňuje daňový poradce.

Společného zdanění však nemohou využít podnikatelé s nízkými příjmy, kteří platí minimální daň, a také ti, kteří rozdělují své příjmy na spolupracující osoby či platí paušální daň.

Mohou provést společné zdanění manželů ti, kteří mají ve společné domácnosti dceru, která do června 2007 studovala a při studiu si přivydělávala v pracovním poměru na dobu neurčitou? Jak to bude se slevou na studenta během prázdninových měsíců červenec a srpen 2007?

Výpočet daně ze společného základu daně manželů mohou provádět jen manželé, kteří vyživují alespoň jedno nezaopatřené dítě ve společné domácnosti, a tato podmínka musí být splněna nejpozději poslední den zdaňovacího období. Vy jste však 31. prosince 2007 už žádné vyživované dítě neměli.

Co se týče daňového zvýhodnění po ukončení studia, tak vzhledem k tomu, že vaše dcera pracovala v pracovněprávním poměru, který velice pravděpodobně zakládá účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, pak po skončení studia už na daňové zvýhodnění na dceru nemáte nárok. Nárok by tu byl pouze v případě, že by vaše dcera po skončení studia nikde nepracovala.

Musí být žádost o vrácení přeplatku poplatníkovi nebo žádost o jeho převedení na úhradu daně u druhého z manželů opatřena kolkem?

Nemusí. Žádost o vrácení přeplatku nebo jeho přeúčtování je od správních poplatků osvobozena. Žádost můžete podat rovnou s vyplněním tiskopisu (je na straně 4 daňového přiznání) nebo samostatně.

Budeme s manželkou danit společně. Mé daňové přiznání mi již několik let zpracovává daňový poradce, takže je podávám až do 30. června. Může žena podat své daňové přiznání do 31. března?

Ne. Oba manželé musí podat daňová přiznání ve stejném termínu. Když jeden z manželů podává daňové přiznání v prodloužené lhůtě, letos do 30. června prostřednictvím daňového poradce, musí tak učinit i druhý. Manželka tedy musí počkat s podáním svého daňového přiznání také na červen, což znamená, že musí mít na finančním úřadě uloženou plnou moc daňového poradce.

V lednu letošního roku mi zemřel manžel. Chtěli jsme uplatnit za loňský rok společné zdanění, zákonné podmínky pro uplatnění jsme v loňském roce splnili. Kdo podepíše za manžela daňové přiznání?

Podat společné zdanění manželů můžete díky nové úpravě zákona, která říká, že společné zdanění manželů lze uplatnit i v případě, že jeden z manželů po skončení zdaňovacího období zemřel, pokud manželé splnili podmínky pro společné zdanění. Daňové přiznání podepíše právní nástupce zemřelého, tedy nejspíš vy.

Jsem na mateřské dovolené a manžel už podal v lednu 2008 daňové přiznání za rok 2007. Teprve nyní jsme zjistili, že by se nám vyplatilo uplatnit společné zdanění manželů; můžeme ještě podat daňové přiznání?

Protože ještě neuplynula lhůta pro podání daňového přiznání, ta je 31. března 2008, můžete ještě společné zdanění uplatnit. A to tak, že podáte do konce března opravné daňové přiznání za manžela a řádné daňové přiznání za sebe.

Jsme zaměstnanci a budeme uplatňovat společné zdanění. Máme povinnost se u správce daně registrovat?

Nemáte. Registrační povinnost se nevztahuje na ty, kteří mají výhradně příjmy ze závislé činnosti a příjmy, ze kterých je daň vybírána zvláštní sazbou daně. Jen ten, kdo obdrží povolení nebo získá oprávnění k podnikatelské činnosti nebo začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost nebo má jiné příjmy podrobené dani podle paragrafů 8 až 10 zákona o daních z příjmů, je povinen do třiceti dnů podat přihlášku k registraci u finančního úřadu v místě trvalého bydliště nebo v místě sídla firmy.

V březnu jsme byli s manželem rozvedeni. Loni jsme žili spolu i s nezletilým synem. V lednu jsme podali daňové přiznání, ve kterém jsme uplatnili společné zdanění manželů. Je to správně?

Pokud jste daňové přiznání podali jako manželé, to znamená do dne rozvodu, podali jste je ve stejné lhůtě a v roce 2007 jste splnili zákonné podmínky pro uplatnění společného zdanění manželů, postupovali jste dobře.