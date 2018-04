Využívejte příspěvků zdravotní pojišťovny

Na nachlazení mají "svoje" léky

Jenomže v které rodině se nestane, že by občas někoho neskolila nějaká viróza? "S dětmi jdeme k lékaři raději vždy, ale my se většinou kurýrujeme sami," popisují Walterovi. Naštěstí ani jeden z nich není bolestín, a tak se to dá zvládnout. Na běžná nachlazení si kupují léky, které se jim v minulosti osvědčily.



V jejich domácí lékárničce byste našli paralen, olynth, stoptussin, ibuprofen, mucosolvan či nurofen, tedy léky, které jsou běžně k dostání i bez receptu. To, že nahrazují dražší léky generiky, jim určitě ušetří dost peněz. Například brufen stojí obvykle 52 korun. Jeho náhražka ibuprofen vyjde na 62 korun, ale dostanete tabletek dvakrát tolik. Pokud si nikdo v rodině neplete léky s lentilkami, neměli by na levnější variantě prodělat.





Rodina walterova Aleš Walter, 35 let

– referent celní správy

Petra Walterová, 34 let

– na rodičovské

Nikola Walterová, 5 let

Adéla Walterová, 1 rok



Jak se chrání, aby nemuseli utrácet za léky:

- snaží se držet tělo v kondici, věnují se turistice

- jedí vitaminy

- pro levné léky nechodí k doktorovi, ale rovnou do lékárny

- chodí na pravidelné prohlídky k praktickému lékaři

- všichni dbají na prevenci u zubaře

Občas zkusí něco navíc

Když má teplotu, míří Aleš k lékaři. Zatím si bral neschopenku. "Ale teď začnu uvažovat o tom, že si na nemoc budu brát dovolenou," přemýšlí. Přece jen první tři dny bez peněz a počátek marodění bez dávek za víkendové dny jsou strašákem. Dovolená by vyšla výhodněji.

Kromě léků mají Walterovi doma i nějaké vitaminy, kalcium a preparáty na klouby či na hubnutí. "O reklamě na léky si svorně myslíme, že jsou to jenom lži za peníze. Spíše ji bereme jako informaci, že na nějaký problém vůbec existuje ‘lék‘. Občas se rozhodneme, že něco vyzkoušíme, pak uvidíme," popisuje Aleš Walter. A tak už Petra vyzkoušela Unilakt na hubnutí, GS Eladen na pěkné vlasy a Aleš GS Condro Forte na klouby. "S hubnoucím přípravkem jsem byla spokojena, nemám hlad, shodila jsem 8 kilogramů a zatím v kúře pokračuji," popisuje žena. Preparát na klouby takový ohlas neměl. "Mám pocit, že mi nepomohl," komentuje Aleš.

Doktorů se nebojí, dbají na prevenci

Všichni v rodině dbají na prevenci, chodí na prohlídky k praktickému lékaři, na zubní, děti k pediatrovi. Petra praktického lékaře trochu vynechává, léčí se se štítnou žlázou, a tak místo toho chodí pravidelně ke svému endokrinologovi. Ten jí také předepisuje léky, na které nic nedoplácí, platí jen za recept, tabletky na tři měsíce ji vyjdou na 30 korun.



V rámci prevence nechali rodiče očkovat Nikolu proti klíšťové encefalitidě. Stálo je to 1 200 korun. Částku by jim bývala proplatila zdravotní pojišťovna, ale rodiče zapomněli včas svůj nárok uplatnit. Nadstandardních příspěvků od zdravotních pojišťoven zatím vůbec nevyužívají. Ale mohli by. Hodit by se jim mohl například příspěvek dětem 500 korun na sportovní přilbu nebo 1 000 korun na odvykání kouření.



Účet rodiny



Za co Částka ročně (v Kč) léky na kašel 178 léky na rýmu 118 léky na bolest 164 vitaminy 224 očkování Nikola 1 200 poplatky u lékaře 210 bílá plomba 400 potravní doplňky na hubnutí, vlasy a klouby 1 300 Celkem 3 794

MF DNES radí Walterovým

Nekupujte zbytečné léky

Léky kupujete většinou v té levnější cenové kategorii. Co je navíc, jsou vitaminy v tabletách. Ty jsou spíš psychologickou podporou – balíček pomerančů, zelí či paprika dají vašemu tělu víc. Změna jídelníčku je lepší i na hubnutí a pěkné vlasy. GS Condro na klouby je sice dobré, musíte ho však užívat podle návodu dost dlouho. Jedno balení k viditelnému výsledku nestačí. Zkuste se zeptat v lékárně, zda nemají preparát s podobnými účinky, ale levnější. Rozhodně se současně poraďte s lékařem. Některé prostředky na klouby jsou na předpis.





Markéta Grosmanová, redaktorka MF DNES, říká "Walterovi vydají ročně za léky a zdravotní pomůcky okolo 3 000 korun. Další peníze, které utratí, se zdravím bezprostředně souvisí – 8 500 za cigarety."

Přestaňte kouřit

Ačkoli nejste silní kuřáci, cigarety vás dost stojí a vašemu zdraví vůbec nepřidávají. Takže za pár let můžete čekat další výdaje se zdravím související.